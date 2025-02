Antonella Cuciniello, Salva I Tuoi Denti: il Bestseller su come combattere la parodontite grazie alla terapia non chirurgica

Milano, 28.02.2025 – Risolvere i problemi legati all’igiene orale non è sempre facile, tanto più quando il problema in questione riguarda la parodontite. Quello che tuttavia molti non sanno è che esiste una terapia non chirurgica capace di arrestare la progressione della malattia.

Per tutti coloro che desiderano tornare a sorridere e star bene ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Antonella Cuciniello “SALVA I TUOI DENTI. Un Viaggio Con L’Igienista Dentale Per Prevenire La Caduta Dei Denti Con La Terapia Parodontale Non Chirurgica” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per risolvere i problemi dentali legati ad una malattia infiammatoria assai comune: la parodontite, anche conosciuta come “piorrea”.

“Il mio libro rappresenta un vero e proprio percorso che il lettore intraprende al mio fianco sulla base della mia esperienza come igienista dentale” afferma Antonella Cuciniello, autrice del libro. “Attraverso queste pagine, spiego la terapia parodontale non chirurgica, un trattamento fondamentale per arrestare la progressione della malattia che può portare anche alla perdita dei denti”.

Secondo l’autrice, i pazienti devono comprendere che la parodontite è un nemico silenzioso e asintomatico, spesso senza sintomi evidenti fino agli stadi avanzati. È pertanto fondamentale, a detta di Antonella Cuciniello, che gli stessi si sottopongano a controlli regolari e periodici così da monitorare costantemente la propria situazione orale.

“Attraverso il proprio libro, Antonella Cuciniello esorta i propri lettori a prendersi cura della propria salute orale e a prevenire eventuali complicazioni, garantendo così sorrisi sani e duraturi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’obiettivo del suo manuale è duplice: da un lato, desidera mettere a disposizione dei suoi colleghi il frutto della propria esperienza, creando un’opportunità di scambio e apprendimento. Dall’altro, intende offrire ai propri pazienti un valore aggiunto, dato che sono proprio loro che la spingono a dare sempre di più nel suo lavoro”.

“Ho scelto Bruno Editore perché condivide la mia visione di creare contenuti di alta qualità e accessibili al grande pubblico” conclude l’autrice. “L’esperienza di Giacomo Bruno nel campo dell'editoria, unita alla sua capacità di promuovere testi che possono fare la differenza nella vita delle persone, mi ha convinto che fosse il partner ideale per il mio progetto”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3DPVKzU

La dottoressa Antonella Cuciniello è un’igienista dentale laureata e guidata da un’autentica passione per la prevenzione e il trattamento della parodontite. Sempre aggiornata sulle tecniche più innovative di terapia parodontale non chirurgica e laser terapia, lavora con dedizione presso uno studio dentistico a Milano, dove coordina un team di igienisti. Il suo amore per ciò che fa, insieme a empatia e professionalità, le permette di aiutare i pazienti a mantenere una salute orale ottimale. Ha scritto questo libro per accompagnare le persone verso un viaggio di benessere orale duraturo. Sito web: http://bellinvia.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it