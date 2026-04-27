Antonio Nicoletti lancia il libro su come pianificare operazioni immobiliari vincenti

Milano, 28.04.2026 – Sono tanti quelli che investono nell’immobiliare nella speranza di ottenere un ritorno economico significativo nel tempo. Il problema, tuttavia, è che ciascuna operazione porta con sé insidie e numeri che, se non correttamente gestiti, rischiano di far perdere il controllo dell’operazione all’investitore. Fortunatamente però una soluzione esiste.

Per tutti coloro che desiderano raggiungere il successo nell’immobiliare in maniera metodica e procedurale, esce oggi il libro di Antonio Nicoletti “INGEGNERIA GIURIDICA IMMOBILIARE. Il metodo dell’avvocato-imprenditore per costruire operazioni solide, sicure e profittevoli” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide un insieme di strumenti e suggerimenti pratici per rendere qualsiasi operazione di questo tipo governabile sotto tutti i punti di vista.

“Il mio libro parla di ingegneria giuridica immobiliare. Mostra come allineare struttura, contratti, governance e flussi, con eventi verificabili e decisioni eseguibili” afferma Antonio Nicoletti, autore del libro. “Attraverso di esso, accompagno il lettore nel dietro le quinte di ciò che fa davvero la differenza in termini di tempi, poteri, soglie, garanzie, valvole e rimedi ordinati”.

Come precisa lo stesso autore, questo manuale nasce per trasformare esperienza e casi reali in strumenti realmente replicabili. L’obiettivo, quindi, è aiutare chi opera in questo settore a guadagnare tempo, chiarezza e controllo, senza perdere in termini di velocità.

“Nell’immobiliare non basta trovare l’asset giusto: serve progettare il percorso, così da rendere l’operazione governabile in qualsiasi scenario futuro” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Quello di Nicoletti è un manuale pratico e pieno di esempi per governare il proprio asset con metodo, partendo da zero”.

“Ho deciso di affidarmi a Bruno Editore perché cercavo una casa editrice con un DNA che fosse anche business e operativo, non solo letterario” conclude l’autore. “Il team di Giacomo Bruno mi ha aiutato con professionalità a rendere il mio contenuto un vero punto di riferimento per tutte quelle persone che operano nell’immobiliare”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/41SwAsS

Antonio Nicoletti è un avvocato esperto in diritto immobiliare. Partecipa direttamente a operazioni di investimento, portando una visione concreta di mercato. Affianca società di investimento, imprese di costruzione, sviluppatori alberghieri e investitori privati in acquisizioni, due diligence, contrattualistica, sviluppo e gestione del rischio legale. Email: a.nicoletti@studioan.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook ™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

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