Appian è stata nominata Leader nel report Magic Quadrant™ 2025 di Gartner® per le piattaforme applicative low-code enterprise

MILANO, 12 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), azienda leader nell'automazione dei processi potenziati dall'intelligenza artificiale, è stata nominata leader nel report Gartner® Magic Quadrant ™ for Enterprise Low-Code Application Platforms (LCAP) report per il terzo anno consecutivo.

Questo riconoscimento dimostra la capacità unica di Appian di unificare processi aziendali complessi in un'unica piattaforma, offrendo controllo e visibilità completi con la potenza dell'intelligenza artificiale e la velocità del low-code.

Le piattaforme applicative low-code (LCAP) consentono alle organizzazioni di sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni personalizzate. Sostituendo la tradizionale codifica manuale con interfacce visive, supporto AI e librerie di componenti riutilizzabili, è possibile realizzare e lanciare soluzioni in pochissimo tempo tempo.

Per le organizzazioni di medie e grandi dimensioni che necessitano di soluzioni più robuste, le LCAP enterprise forniscono la potenza necessaria per i sistemi mission-critical. Queste piattaforme sono progettate per l'intero ciclo di vita delle applicazioni, consentendo a sviluppatori professionisti e team di business con competenze digitali di creare applicazioni sofisticate senza sacrificare la sicurezza, la scalabilità e le prestazioni richieste dalle aziende.

"Il vero elemento di differenziazione per le aziende sarà la loro capacità di orchestrare in modo intelligente l'intelligenza artificiale all'interno dei loro processi aziendali", ha commentato Sanat Joshi, Executive Vice President, Product & Solutions di Appian. "Appian consente ai nostri clienti di raggiungere questo obiettivo rapidamente, unificando dati, persone e intelligenza artificiale all'interno di una potente piattaforma di automazione dei processi low-code".

Gartner® premia Appian per la completezza della vision e per la capacità di esecuzione.

A inizio 2025, Appian è stata anche nominata Customers' Choice nel Gartner® Peer Insights Voice of the Customer 2025 per Enterprise LCAP, ricevendo un punteggio positivo del 99% (sulla base di 52 recensioni a 31 gennaio 2025).

Per scaricare una copia del Gartner® Magic Quadrant™: https://ap.pn/4lMEV9W.

Gartner disclaimerGartner, Magic Quadrant per le piattaforme applicative low-code aziendali 28 luglio 2025, Oleksandr Matvitskyy, Kyle Davis, Akash Jain, Adrian Leow.

Gartner non promuove nessun fornitore, prodotto o servizio menzionato nelle proprie pubblicazioni di ricerca né consiglia agli utenti della tecnologia di selezionare unicamente i fornitori con la miglior valutazione o altro tipo di riconoscimento. Le pubblicazioni di ricerca Gartner si basano sulle opinioni dell'azienda per la ricerca di Gartner e non devono essere considerate dati di fatto. Gartner declina ogni responsabilità, espressa o implicita, sulla presente ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità a uno scopo specifico. GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio di Gartner e Magic Quadrant è un marchio registrato di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono qui utilizzati con autorizzazione. Tutti i diritti riservati.

AppianAppian è The Process Company. Forniamo una piattaforma software che aiuta le organizzazioni a gestire processi migliori per ridurre i costi, migliorare l'esperienza dei clienti e ottenere un vantaggio strategico. Con un forte impegno verso il successo dei nostri clienti, supportiamo molte delle più grandi aziende a livello globale in diversi settori. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

