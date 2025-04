Aprire un franchising: nasce l’area FAQ degli esperti, con chiarimenti e consigli per imprenditori

Roma, 1 Aprile 2025. Aprire un’attività in franchising richiede ai giovani e nuovi imprenditori una conoscenza approfondita di come funziona la formula di affiliazione.

Queste informazioni sono molto importanti per comprendere se la formula in franchising sia realmente quella ideale per intraprendere una nuova avventura lavorativa, ma anche per capire come funziona il rapporto, oltre che i diritti e doveri, che sussistono tra franchisee e franchisor.

Il franchising è un comparto che desta sempre più interesse nei presenti e futuri imprenditori, a confermarlo ci sono gli ultimi dati rilevati dallo studio di Nomisma che è stato realizzato per Assofranchising. Lo studio prendendo in esame l’anno precedente, ha visto l’impatto a livello sociale ed economico dell’attività del franchising.

Questo gli ha permesso di evidenziare una crescita del franchising del 9,9% rispetto all’anno precedente con un aumento della forza lavoro che ha raggiunto quasi i 290 mila addetti.

Secondo lo studio di Nomisma gli effetti strettamente riconducibili al settore franchising in Italia sono sia diretti: per gli acquisti che avvengono presso i fornitori, sia indiretti data l’incremento della domanda del prodotto finale. Infine, c’è un impatto indotto che deriva dai percettori di reddito che sono coinvolti a vario titolo nelle attività in franchising.

La floridità del settore, dunque, sta attraendo sempre più persone che vogliono intraprendere la strada del franchising. Ma entrare in questo mondo senza i giusti strumenti e soprattutto conoscenze potrebbe portare a scegliere il marchio sbagliato, o non si potrebbero comprendere i fondamentali alla base del rapporto tra l’affiliante e l’affiliato.

Per questo motivo, il portale lavoroefranchising.com ha scelto di creare una nuova area nel suo sito: un’area FAQ con tutte le informazioni sul franchising, i chiarimenti e i consigli per i giovani imprenditori.

La sezione FAQ un supporto ai nuovi imprenditori del franchising e non solo

Lavoro e Franchising è un portale che da anni mette in contatto futuri imprenditori del franchising con i marchi operativi in Italia.

Il ponte che si crea tra futuri imprenditori e franchisor però non è l’unico scopo della piattaforma. Infatti, con il suo blog, le guide e le risorse gratuite da sempre il portale Lavoro e Franchising cerca di essere di supporto sia a chi vuole aprire un’attività in franchising sia agli imprenditori che hanno già un negozio e vogliono sviluppare la propria rete in franchising.

La sezione FAQ è stata creata con estrema attenzione e chiarezza, il team editoriale e i professionisti di lavoroefranchising.com, hanno lavorato attentamente al fine di creare una guida il più possibile completa che possa permettere di comprendere sia i concetti base del franchising sia di approfondire gli argomenti più ostici come il contratto tra i franchisor e franchisee.

La raccolta delle informazioni per la realizzazione della sezione FAQ è stata fatta in modo altamente approfondito grazie al supporto di diversi professionisti operanti nel settore del franchising, tra cui avvocati, consulenti del lavoro e commercialisti. Inoltre, sono state rilevate le informazioni principali provenienti da marchi di alto profilo operanti nel franchising e dalle associazioni di settore che da anni operano al fianco sia dei franchisee sia dei franchisor.

Proprio grazie alla raccolta dei dati e delle informazioni svolta coinvolgendo un’ampia rete di professionisti è stato possibile creare una sezione per le “domande più frequenti” che possa essere d’aiuto oltre che un valore aggiunto a tutti gli imprenditori.

Infatti, i futuri affiliati che vogliono accedere al mondo del franchising attraverso questa guida accurata e approfondita possono trovare non solo una risposta ai dubbi più frequenti ma possono ottenere delle importanti informazioni di valore che li aiuteranno a comprendere appieno come funziona il sistema di affiliazione e in che modo accedere al settore nel migliore dei modi, grazie a un ampio set di conoscenze.

L’obiettivo della FAQ, infatti, è quello di andare a fornire ai propri utenti un contenuto utile, aggiornato, di facile comprensione che possa essere in grado di guidare qualunque futuro o giovane imprenditore nella comprensione degli aspetti legali, marketing, contrattuali e operativi, oltre che nel guidarli anche nella valutazione corretta delle idee e settori per aprire un’attività franchising.

La sezione FAQ una guida dedicata a rispondere alle domande più frequenti

Come abbiamo visto, il comparto del franchising ha generato un impatto complessivo di oltre 41 miliardi di euro, di cui 24,2 miliardi attribuibili proprio all’attivazione diretta mentre 4,8 miliardi di euro sono derivanti da quella indiretta, e infine, i 12,1 miliardi di euro restanti sono quelli provenienti dall’intero indotto del franchising.

Questo ha portato a un impatto complessivo sul PIL pari a 2,1%. Vedendo il rapporto di Nomisma e il valore dell’impatto della produzione stimato complessivamente a 94 miliardi di euro, è normale comprendere come a investire nel franchising siano sempre più imprenditori.

Dietro a questi numeri però ci sono diverse decisioni complesse e anche un set di conoscenze pregresse che servono ad approcciarsi a questo mondo in modo consapevole. Ma quali sono le domande che i giovani imprenditori si pongono più spesso prima di avviare un’attività in franchising?

Tra le domande che si pongono più spesso ci sono: quale iter serve per aprire un franchising in Italia, quanto costa aprire un franchising in Italia, quali sono i settori in cui aprire un franchising. Ma molti si chiedono anche: come funziona il contratto in franchising, se si ottiene supporto per la formazione e se si ha aiuto anche in termini di pubblicità e marketing.

Queste sono solo alcune delle domande più poste dai futuri affiliati. Ecco perché nella nostra sezione FAQ abbiamo deciso di rispondere sia a queste domande più comuni sia a tutte quelle che possono andare ad approfondire in modo più accurato l’argomento, con collegamenti anche a risorse di approfondimento extra che andranno a chiarire ancora più facilmente alcuni aspetti del franchising.

Attraverso un lavoro attento, professionale e approfondito, il portale lavoroefranchising.com da sempre al fianco di imprenditori e marchi del franchising operanti in Italia, ha creato dunque un’area FAQ interessante ma soprattutto utile a tutti coloro che vogliono comprendere realmente come funziona e in che modo accedere al settore del franchising.

Per approfondimenti: https://www.lavoroefranchising.com/faq-franchising-domande-frequenti/

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Email: info@lavoroefranchising.com

Sito web: www.lavoroefranchising.com