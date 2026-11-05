Arredamento di design italiano: Tomassini Arredamenti analizza l’evoluzione della domanda tra Italia e mercati internazionali

L’esperienza dell’azienda umbra evidenzia dinamiche differenti tra i mercati: andamento positivo delle vendite in Italia e risultati incoraggianti in alcune destinazioni internazionali, tra cui Stati Uniti e Asia. Consulenza e progettazione restano centrali nella distribuzione dell’arredamento di design.

Terni, ottobre 2026 – Il settore dell’arredamento italiano si confronta con un contesto economico internazionale articolato, nel quale la domanda segue dinamiche differenti a seconda delle aree geografiche. In questo scenario, l’esperienza di un operatore specializzato consente di osservare alcune tendenze della distribuzione di arredamento di design nel mercato mondiale.

L’analisi delle vendite di Tomassini Arredamenti , azienda umbra attiva attraverso showroom, consulenza ed e-commerce, evidenzia risultati positivi sul mercato italiano nel 2026 e incrementi in alcune destinazioni estere. Numeri che descrivono il percorso di un singolo operatore, ma che aiutano a leggere alcune tendenze della domanda di arredamento di design.

Il mercato italiano rimane un punto di riferimento

Il mercato nazionale continua ad avere un ruolo strategico per il settore del design d’interni e anche Tomassini Arredamenti mostra nel 2026 un andamento positivo. Lo showroom di Terni rappresenta il punto di riferimento per clienti privati e professionisti interessati alla selezione di arredi di alta gamma e alla progettazione di ambienti residenziali, dalle singole stanze ad abitazioni complete, ville e attici.

L’attività sul territorio si affianca ormai da anni ai canali digitali e alla consulenza personalizzata, in un modello che integra il rapporto diretto con il cliente e la gestione delle forniture.

Stati Uniti e Asia: andamenti differenti della domanda

Il confronto delle vendite aziendali tra gennaio e settembre 2026 e lo stesso periodo del 2025 mette in luce incrementi in alcuni mercati internazionali. Negli Stati Uniti le vendite di Tomassini Arredamenti crescono del 38,6%, mentre in Asia l’aumento riguarda sia Hong Kong, con un +26,4%, sia Singapore, dove la crescita si attesta intorno al 35%. In Europa si osservano risultati positivi in alcuni mercati, con differenze tra le singole destinazioni.

La consulenza accompagna la distribuzione internazionale

La vendita di arredamento di design, soprattutto per progetti residenziali articolati, richiede competenze precise nella scelta delle collezioni, nel coordinamento di materiali e finiture, e nella gestione delle forniture. Tomassini Arredamenti ha saputo distinguersi affiancando, all’attività commerciale, servizi di progettazione e consulenza in collaborazione con architetti e interior designer.

La presenza internazionale dell’azienda si manifesta maggiormente nei progetti residenziali in contesti diversi: tra gli esempi figurano una villa a Mykonos, una residenza privata nei pressi di Tokyo e un intervento abitativo a Beirut. Queste esperienze illustrano l’applicazione delle competenze di selezione e fornitura di arredi a esigenze progettuali differenti.

Territorio, competenze e mercati esteri

Fondata a Terni negli anni Settanta da Sandro Tomassini, l’azienda ha progressivamente affiancato alla tradizionale attività di showroom una presenza digitale internazionale. Il percorso di internazionalizzazione e digitalizzazione si è sviluppato mantenendo un legame con il territorio e con la consulenza dedicata alla clientela italiana.

«Il mercato italiano continua a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per la nostra attività», afferma Roberto Tomassini, CEO di Tomassini Arredamenti, «e nel 2026 sta mostrando risultati positivi. A livello internazionale osserviamo invece dinamiche differenti, con alcuni mercati che registrano incrementi significativi e altri che risentono maggiormente dell’incertezza economica e geopolitica. In questo contesto, riteniamo fondamentale continuare a investire nella qualità del servizio, nella consulenza e nella capacità di affiancare i clienti nella realizzazione dei loro progetti, sia in Italia sia all’estero».

L’esperienza dell’azienda evidenzia così l’importanza di combinare presidio del mercato nazionale, competenze professionali e presenza internazionale, in un contesto nel quale le opportunità variano sensibilmente da un Paese all’altro.

Tomassini Arredamenti è un’azienda italiana specializzata nella distribuzione di arredamento di design. Fondata negli anni Settanta a Terni, opera attraverso uno showroom fisico e una piattaforma e-commerce internazionale, offrendo servizi di consulenza, progettazione e fornitura di arredi per clienti privati e professionisti.

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Tomassini Arredamenti

Tomassini Arredamenti Srl

Terni, Umbria

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