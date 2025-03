Artigianato Pasella firma le premiazioni del carnevale di Tempio Pausania

“Un incarico prestigioso che rafforza il nostro legame con il territorio”

Calangianus (Ss)10 marzo 2025. Il legame tra tradizione e arte locale ha reso ancora più speciale l’edizione di quest’anno del Carnevale di Tempio Pausania. Il Comune ha affidato ad Artigianato Pasella, storica realtà dell’artigianato sardo, la realizzazione dei trofei destinati ai vincitori delle diverse categorie. Una collaborazione che rappresenta un importante riconoscimento per l’azienda fondata da Domenico Pasella nel 1972, oggi affiancato dai figli Margherita e Giovanni Pasella. “Quando ci è stato proposto di realizzare i trofei per il Carnevale di Tempio Pausania – racconta Margherita Pasella – abbiamo subito accettato con entusiasmo. Sapevamo di avere una grande responsabilità, considerando quanto questa manifestazione sia sentita dalla comunità”. Il Carnevale in Sardegna ha radici profonde, con celebrazioni che variano da paese a paese, mantenendo sempre una forte valenza identitaria. Tempio Pausania, in particolare, vanta uno degli eventi più seguiti e partecipati dell’isola, capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa, tra sfilate spettacolari e maschere simboliche. Per i trofei, la scelta del soggetto è ricaduta sulla mascotte, il Gallo Frisjola (il nome si riferisce alle frittelle lunghe, “frisjoli”, dolce caratteristico del Carnevale). “Abbiamo voluto creare qualcosa di speciale, diverso dai nostri soliti lavori”, spiega Margherita Pasella. La realizzazione dell’opera è stata affidata a Giuseppe Pellegrino, esperto ceramista che da oltre vent’anni collabora con Artigianato Pasella, seguendo ogni fase del processo creativo. Il lavoro ha richiesto un grande impegno, anche per via della tecnica scelta. “Abbiamo utilizzato varie tecniche di lavorazione della ceramica, tra queste il raku, un metodo che consente di ottenere sfumature di colore sempre diverse, rendendo ogni pezzo unico. Inoltre, per impreziosire ulteriormente l’opera, abbiamo aggiunto dettagli in oro zecchino, in particolare sulla corona del gallo e sul bottone della cravatta”, aggiunge Pasella. Il trofeo è stato accolto con entusiasmo dai vincitori e ha riscosso grande successo anche tra il pubblico, testimoniando il forte legame tra la comunità e il Carnevale. “Essere stati scelti per una manifestazione così importante ci riempie di orgoglio. Questo progetto ci ha permesso di consolidare ancora di più il nostro rapporto con il territorio e con una delle tradizioni più amate di Tempio Pausania”, conclude Margherita Pasella. I premi sono stati assegnati al Carro R-Evolution per la Miglior Coreografia, al Carro Gruppo Folk Carnival per la Miglior Allegoria, mentre il Carro QDK ha conquistato il riconoscimento per il Miglior Costume, Miglior Carro e Miglior Ensemble. Un’edizione che ha saputo celebrare al meglio la creatività e l’identità del Carnevale tempiese, arricchita dal tocco artistico di Giuseppe Pellegrino, storico collaboratore di Artigianato Pasella.

CONTATTI: www.artigianatopasella.it