Artprice pubblica la 33ª edizione del rapporto annuale sul mercato dell'arte contemporanea 2026: transazioni record, andamento dei prezzi, rapporti di forza nel mercato e artisti del Sud globale

PARIGI, 9 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- In vista dell'apertura di Frieze London e Art Basel Paris, Artprice annuncia la pubblicazione della 33ª edizione del proprio rapporto annuale sul mercato dell'arte contemporanea, che analizza un mercato in profonda trasformazione.

Copertina del 2026 Contemporary Art Market Report (Rapporto sul mercato dell'arte contemporanea 2026) di Artprice, con I See Generative: Chapter 0, Wind, ISG 018 (2026) di Iskra Velitchkova.

«La realizzazione di questa 33ª edizione del rapporto sul mercato dell'arte contemporanea è stata un'indagine entusiasmante sulle ragioni per cui, nonostante la tanto attesa ripresa, il funzionamento di questo mercato sia sul punto di cambiare». — thierry Ehrmann, Presidente di Artmarket.com e fondatore di Artprice

Un mercato più attivo, ma senza un aumento dei prezzi

Da luglio 2025 a giugno 2026, il mercato mondiale dell'arte è tornato decisamente a crescere, con un aumento del 41% delle vendite all'asta di opere d'arte. Questa dinamica, tuttavia, è dovuta meno all'arte contemporanea che alle opere moderne e del dopoguerra.

Dopo tre anni consecutivi di calo, anche l'arte contemporanea è tornata a crescere, seppure in misura più contenuta, con un aumento del 6% del valore delle vendite. La crescita è stata più sostenuta in termini di volume, con un incremento del 9%, mentre il numero di lotti venduti ha stabilito un nuovo record per il sesto anno consecutivo. Tre di questi record sono stati raggiunti mentre il valore delle vendite era in calo: l'attività ha quindi continuato a espandersi anche nel momento più intenso della correzione. Il segmento degli artisti con meno di 40 anni ha invece continuato a contrarsi, registrando un calo del 26,6%. Nonostante il miglioramento complessivo, quest'anno il divario tra questi due segmenti e il resto del mercato si è ampliato.

Il rapporto esamina nel dettaglio i fattori che hanno determinato la ripresa, sia in termini di volume sia di valore. Analizza inoltre nuovamente la correzione che interessa l'arte ultra-contemporanea, che sta riassorbendo parte degli aumenti speculativi dei prezzi e riportando gradualmente le quotazioni verso livelli più sostenibili, senza tuttavia impedire occasionali impennate di entusiasmo.

VENDITE ALL'ASTA DI ARTE CONTEMPORANEA DAL 2000

Crescita trainata dagli Stati Uniti

Il mercato mondiale dell'arte contemporanea, così come analizzato da Artprice, comprende quest'anno 64 Paesi, 558 città con mercati d'asta attivi e 1.055 case d'asta. Dietro questa ampia diffusione geografica si cela tuttavia una realtà molto più concentrata: gran parte del valore delle vendite rimane concentrata in pochi grandi centri di mercato, mentre stanno emergendo nuovi poli di crescita, in particolare in Asia. La geografia delle vendite rivela sia gli equilibri economici del mercato sia i rapporti di forza che lo caratterizzano. Può essere letta su due livelli: la distribuzione geografica delle vendite, che misura il peso relativo dei Paesi e dei centri di mercato, e la circolazione dei capolavori da milioni di dollari, veri e propri trofei che delineano una mappa ancora più selettiva dei rapporti di forza nel mercato dell'arte.

L'attuale crescita presenta una chiara connotazione geografica. L'aumento globale delle vendite all'asta di arte contemporanea ammonta a circa 100 milioni di dollari e, nel periodo preso in esame dal rapporto, l'intero incremento di 100 milioni di dollari è stato registrato negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti rappresentano quindi da soli la maggior parte della crescita del mercato. Questo risultato richiede tuttavia una precisazione: l'apparente solidità della fascia alta del mercato statunitense è dovuta in larga misura a due dipinti di Basquiat che hanno ottenuto risultati d'asta eccezionali. Il loro impatto particolarmente rilevante non deve essere interpretato come espressione di una tendenza generale del mercato. Il predominio degli Stati Uniti va oltre il volume delle vendite e si riflette anche nelle classifiche delle quotazioni degli artisti: gli artisti statunitensi rappresentano la metà di tutte le vendite da almeno un milione di dollari registrate nel periodo considerato.

La Cina, al contrario, ha registrato un netto calo. Pur rimanendo il secondo mercato mondiale, ha visto diminuire del 18% le vendite all'asta. Ha comunque registrato circa 40 risultati da almeno un milione di dollari, principalmente a Hong Kong e Pechino. Nel frattempo, altri mercati asiatici stanno registrando una ripresa, guidati dalla Corea del Sud, dove il mercato di Seul si sta rafforzando.

In Europa, il Regno Unito, terzo mercato mondiale per valore delle vendite, è rimasto stabile, mentre la Francia ha registrato una crescita del 22%. Il dato più significativo per la Francia è stato l'aumento del numero di transazioni, cresciute del 18% su base annua, che ha portato il Paese al terzo posto mondiale per volume, dietro agli Stati Uniti e al Regno Unito, confermando la solidità del suo mercato delle aste.

Più indietro, il Medio Oriente continua a rappresentare una quota limitata del mercato globale, nonostante il costante rafforzamento delle sue istituzioni nel settore. Le vendite all'asta nella regione sono diminuite del 28%, una contrazione attribuibile in larga misura ai Paesi del Golfo, in un contesto geopolitico in forte deterioramento.

Comprendere come si formano i prezzi

Adeguamenti dei prezzi nel lungo periodo, aumento delle commissioni e instabilità geopolitica: l'insieme di queste pressioni mette in discussione l'immagine di un mercato dell'arte contemporanea sempre più globalizzato. Diventa quindi ancora più importante comprendere con precisione i meccanismi di formazione dei prezzi e la loro volatilità, aspetti centrali nei servizi sviluppati da Artprice.

Basato sui risultati delle aste mondiali di oltre 60.000 artisti contemporanei tra luglio 2025 e giugno 2026, il rapporto rappresenta da tempo un punto di riferimento per il settore. Professionisti, collezionisti esperti, giornalisti, appassionati d'arte e studenti vi troveranno un'analisi dettagliata delle tendenze, dei cambiamenti strutturali e delle dinamiche che stanno ridisegnando il mercato.

È possibile scaricarlo ora per ottenere una panoramica basata sui dati dei principali cambiamenti in corso, insieme alla classifica dei 500 principali artisti contemporanei in base ai risultati ottenuti in asta.

Versione francese:https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2026Versione inglese:https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2026

Dialogue Between a Thinker and AI (Dialogo tra un pensatore e l'intelligenza artificiale)

Il «libro-mondo» Dialogue Between a Thinker and AI (Dialogo tra un pensatore e l'intelligenza artificiale) di thierry Ehrmann, fondatore di Artprice e pioniere dell'IA già nel 1987, esplora, da una prospettiva interdisciplinare, la definizione di autore e di opera, le correnti artistiche invisibili e l'informazione sul mercato dell'arte nell'epoca dell'intelligenza artificiale pervasiva.

Nelle sue parole: «Al di là delle scuole consolidate e dei manifesti dichiarati, l'IA traccia la costellazione artistica individuando segnali deboli e sviluppi che emergono sotto la superficie del mercato». Aggiunge: «L'IA decifra il campo delle forze estetiche per individuare geometrie di rottura invisibili allo sguardo tradizionale».

thierry Ehrmann sottopone le sue 1.800 pagine alla valutazione critica di nove sistemi di intelligenza artificiale tra i principali protagonisti del settore: OpenAI con ChatGPT 6; Google con l'ecosistema DeepMind, Gemini Ultra e Project Astra; oltre a Grok, DeepSeek, Perplexity, Mistral, Qwen, Copilot e Meta.

Disponibile gratuitamente per il download:https://www.dialoguebetweenathinkerandai.com/en/

Rapporto annuale sul mercato dell'arte contemporanea e ultra-contemporaneaArtprice.com by Artmarket

Panoramica del mercatoAnalisi della ripresaPrezzi dell'arte

Un panorama geopolitico in evoluzioneLa geografia delle opere di puntaLe nazionalità degli artisti protagonisti delle aggiudicazioni da almeno un milione di dollari

Artisti con meno di 40 anniLa forza degli artisti cinesiIl ruolo delle principali gallerieLa rappresentanza femminile

Un Sud globale sempre più protagonistaMedio OrienteIndiaIndonesiaAmerica Latina e Sud America

Gli specialisti delle case d'asta commentano il mercato dell'arte contemporanea

I 500 principali artisti contemporaneiLe 100 principali opere d'arte contemporanea

Metodologia

Il presente rapporto analizza tutte le vendite pubbliche all'asta di opere d'arte — pittura, disegno, scultura, fotografia, stampe, video, installazioni e arazzi — nonché di NFT, escludendo oggetti d'antiquariato, manufatti culturali anonimi e mobili. Comprende i risultati d'asta registrati a livello mondiale da Artprice by Artmarket dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 per gli artisti nati dopo il 1945 (arte contemporanea), con particolare attenzione agli artisti con meno di 40 anni (arte ultra-contemporanea).

Tutti i prezzi indicati nel rapporto si riferiscono ai risultati di aste pubbliche e comprendono le commissioni a carico dell'acquirente. Tutti i riferimenti al simbolo $ indicano dollari statunitensi.

Immagini:[https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/10/img1-artprices-2026-contemporary-art-market-report-cover-featuring-i-see-generative-chapter-0-wind-isg-018-2026-by-iskra-velitchkova.jpg] [https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2026/10/img2-contemporary-art-auction-sales-since-2000.jpg]

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Il dipartimento di econometria di Artprice è a vostra disposizione per statistiche e analisi personalizzate: econometrics@artprice.com

Scopri di più sui nostri servizi dedicati agli artisti con una dimostrazione gratuita: https://artprice.com/demo

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Informazioni su Artmarket.com:

Artmarket.com è quotata su Eurolist di Euronext Paris. L'ultima analisi TPI comprende oltre 18.000 azionisti individuali, esclusi azionisti stranieri, società, banche, FCP, OICVM: Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Guarda un video su Artmarket.com e sul suo dipartimento Artprice: https://artprice.com/video

Artmarket e il suo dipartimento Artprice sono stati fondati nel 1997 da thierry Ehrmann, Amministratore delegato della società. Sono controllati da Groupe Serveur (creato nel 1987). Cfr. la biografia certificata pubblicata da Who's Who In France©:

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket è un operatore globale del mercato dell'arte e comprende, tra le altre attività, il dipartimento Artprice, leader mondiale nella raccolta, gestione e valorizzazione di informazioni storiche e aggiornate sul mercato dell'arte. Il patrimonio informativo comprende archivi documentali originali, manoscritti, libri annotati e cataloghi d'asta acquisiti nel corso degli anni ed è organizzato in banche dati contenenti oltre 30 milioni di indici e risultati d'asta relativi a più di 920.300 artisti.

Artprice Images® permette l'accesso illimitato alla più grande banca d'immagini relative al mercato dell'arte del mondo: non meno di 181 milioni di immagini digitali di fotografie o riproduzioni incise di opere d'arte dal 1700 ai giorni nostri, commentate dai nostri storici dell'arte.

Artmarket, con il proprio dipartimento Artprice, arricchisce costantemente le proprie banche dati grazie alle informazioni provenienti da 7.200 case d'asta e pubblica in modo continuativo le tendenze del mercato dell'arte per le principali agenzie e testate giornalistiche del mondo, in 121 Paesi e 11 lingue.

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.com mette a disposizione dei suoi 9,3 milioni di membri (accesso riservato ai membri) gli annunci pubblicati dai propri membri, che costituiscono oggi il primo Standardized Marketplace® globale per l'acquisto e la vendita di opere d'arte a prezzo fisso.

Il mercato dell'arte ha ora un futuro grazie all'intelligenza artificiale Intuitive Artmarket® di Artprice.

Artmarket, con il proprio dipartimento Artprice, ha ricevuto per due volte il riconoscimento statale «Innovative Company» dalla Banca pubblica francese per gli investimenti (BPI), che ha sostenuto l'azienda nel progetto volto a consolidarne la posizione di operatore globale nel mercato dell'arte.

Artprice by Artmarket pubblica il 2026 Contemporary Art Market Report (Rapporto sul mercato dell'arte contemporanea 2026):

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2026

Artprice by Artmarket pubblica il 2025 Global Art Market Annual Report (Rapporto annuale sul mercato globale dell'arte 2025), pubblicato nel marzo 2026:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Riepilogo dei comunicati stampa di Artmarket e del suo dipartimento Artprice: https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Segui in tempo reale tutte le notizie sul mercato dell'arte con Artmarket e il suo dipartimento Artprice su Facebook e Twitter:www.facebook.com/artpricedotcom/ (oltre 6,3 milioni di iscritti)x.com/artmarketdotcom x.com/artpricedotcom

Scopri l'alchimia e l'universo di Artmarket e del suo dipartimento Artprice: https://www.artprice.com/videoLa sede centrale è il celebre Museum of Contemporary Art Abode of Chaos, definito tale da The New York Times / La Demeure of Chaos:

https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

Madame Rachida Dati, Ministro francese della Cultura, ha conferito un riconoscimento ufficiale all'Abode of Chaos di thierry Ehrmann come «opera d'arte totale», sede mondiale di Artprice by Artmarket.https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html

La Demeure du Chaos/Abode of Chaos – Opera d'arte totale e architettura singolare.

Opera bilingue riservata, ora resa pubblica: https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

• L'Obs - The Museum of the Future: https://youtu.be/29LXBPJrs-o • https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (oltre 3,9 milioni di iscritti) • https://vimeo.com/124643720

Contattare Artmarket.com e il suo dipartimento Artprice - Contatto: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

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