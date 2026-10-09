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Davide Iacopini ferito in monopattino, resta in prognosi riservata: continuano le indagini sulla minicar

Vertice in procura tra inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all’aggressione subita dall'attore 42enne

Davide Iacopini - fotogramma/ipa
Davide Iacopini - fotogramma/ipa
09 ottobre 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vertice in procura tra inquirenti e investigatori per fare il punto sulle indagini relative all’aggressione subita da Davide Iacopini, l'attore 42enne colpito con un calcio sferrato dal lato passeggero della minicar, mentre era in monopattino in via Barrili, nel quartiere Monteverde a Roma.

Gli investigatori, con le indagini delegate ai carabinieri e alla polizia locale, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e di quelle limitrofe alla ricerca di una minicar elettrica di colore nero per risalire agli autori, probabilmente due minorenni.

All’attenzione del pm Ambrogio Cassiani, titolare del fascicolo in cui si procede per tentato omicidio, ci sono altri quattro episodi avvenuti con modalità simili. L’ultimo riguarda un ragazzo colpito mentre si trovava anche lui in monopattino poco prima dell’aggressione all’attore. Non trova invece conferma al momento la possibilità che possa essersi trattato di una sfida social e che ci sia un identikit degli autori dell’aggressione. Iacopini sottoposto a intervento neurochirurgico, resta ricoverato in prognosi riservata.

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