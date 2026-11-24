Un gran bel Napoli trova un bel punto sul campo del Manchester City. La squadra di Max Allegri all'Etihad Stadium va due volte in vantaggio grazie ai gol di Hojlund e Lang ma viene due volte ripresa dalla formazione di Maresca, grazie ai gol di Bouaddi e Cherki nella quinta giornata della fase campionato della Champions League. La formazione partenopea trova un punto e sale a 4 in classifica mentre i citizens si portano a 10 punti.Un pari di prestigio per il Napoli ma che da anche una spinta alla squadra di Allegri. Il City inizia bene e crea subito un'occasione, con Anderson che al 1' chiama all'intervento Milinkovic-Savic.

Il Napoli risponde al 7' con McTominay che sfonda sulla sinistra e conclude forte, pallone fuori dopo una deviazione. Alla mezz'ora è ancora Napoli con McTominay che serve Hojlund, ma è attento Donnarumma che si supera nel finale di primo tempo sul colpo di testa di Beukema dopo il corner di Politano.La gara si sblocca ad inizio ripresa con Gilmour che serve Hojlund, che dribbla Guehi e con il sinistro batte Donnarumma per il vantaggio degli azzurri. Il City fatica a reagire ma al 67' grazie alla giocata del neoentrato Doku, che serve palla a Bouaddi, trova l'1-1.

La squadra di casa alza i ritmi e sembra poter avere la meglio, ma al 76' il Napoli trova il nuovo vantaggio grazie alla perfetta ripartenza orchestrata da Politano e Spinazzola con il servizio pennellato per la girata di prima di Lang che batte Donnarumma e fa 1-2. La reazione del City è furibonda e all'80, ancora su corner, va vicino al 2-2 con il palo colpito da Gvardiol. Il pressing porta all'86' al pari di Cherky che palla al piede trova lo spazio dentro l'area e con il destro batte Milinkovic-Savic per il 2-2 finale.