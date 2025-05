Aspettative per la nuova stagione turistica in Riviera Romagnola

Milano Marittima (RA), 08/05/2025 - Aspettative sempre alte per quanto riguarda la stagione turistica estiva in Riviera Romagnola, che mantiene saldo il suo appeal sia tra il pubblico domestico che internazionale, nonostante il caro vita e la concorrenza estera stiano insidiando per certi versi le posizioni di mercato.

Segue l’analisi della dott.ssa Silvia Mari - Responsabile HR del gruppo Color Holiday - sullo stato del turismo in Riviera Romagnola tra aspettative e sviluppi, e di come un gruppo importante come Color Holiday si stia preparando alla stagione in arrivo.

Aspettative per la stagione estiva 2025

«La Riviera Romagnola continua a distinguersi non solo per la qualità dei servizi offerti, ma anche per la sua straordinaria capacità di evolversi e anticipare i desideri di un turismo sempre più esigente» afferma la dott.ssa Mari.

Le aspettative per la stagione 2025 in Romagna sono buone. Dalle stime ufficiali dell’ Osservatorio per il Turismo Visit Italy ci si aspetta una crescita di circa + 7% delle presenze, il che significa che la Riviera Romagnola ancora oggi esercita una grande attrattiva.

Da sempre, e prima di altre località, la Riviera ha saputo combinare tutta una serie di servizi atti a rispondere alle più svariate aspettative e bisogni dei turisti. A tutt’oggi rimane la località più attrezzata e sicura al mondo per quanto riguarda le spiagge, con una diversificazione di offerta ricettiva - sia per tipologia che per prezzo - davvero invidiabile, capace di rispondere e adattarsi a tante tipologie diverse di clientela.

La Romagna è pronta per incrementare l’indotto turistico

«Gli investimenti continui in infrastrutture e accoglienza dimostrano quanto la Riviera creda nel futuro del turismo internazionale, senza mai perdere il legame con chi già la conosce e la sceglie da anni» sottolinea la dott.ssa Mari.

Sono diversi anni che le città Romagnole stanno investendo in infrastrutture ed arredo urbano. La Riviera sempre più si veste di nuovo e continua ad essere l'incubatrice di nuove proposte puntando alla differenziazione e specializzazione dei servizi offerti.

C’è una grande aspettativa anche per il turismo estero derivante dal potenziamento delle rotte dell’aeroporto Fellini di Rimini promesso anche per il 2025: l’aumento dei collegamenti internazionali renderà più facili gli arrivi, la destinazione Riviera Romagnola tornerà ad essere sempre più attrattiva anche per i clienti europei.

È motivo di soddisfazione per il comparto dell’accoglienza constatare che, nonostante i turisti oggi esplorino più destinazioni e risultino meno fidelizzabili rispetto al passato, scelgano comunque di tornare con piacere in Romagna.

Family Hotel firmati Color Holiday: vacanze su misura per ritrovare “il tempo” della famiglia

«Creare luoghi in cui le famiglie possano ritrovarsi e vivere momenti autentici è la missione che vogliamo perseguire» afferma la dott.ssa Mari.

I Color Holiday sono dei family hotels: il target è stato scelto perché nella catena lavorano solamente persone che credono fermamente nel valore della famiglia. Hotel e servizi sono pensati per rendere la vacanza veramente indimenticabile. Ciascuna struttura propone servizi specifici e differenziati in base all’età dei piccoli ospiti, ai quali va la maggiore attenzione. L’obiettivo è quello di far vivere l’esperienza di FAMIGLIA durante il periodo di vacanza.

In un mondo che corre sempre più velocemente, in un mondo che da un punto di vista lavorativo è sempre più orientato al raggiungimento degli obiettivi, in un mondo dove ciascuno arriva a casa stanco la sera e non si ha più il tempo - e a volte non si ha più l’energia di ascoltare i figli e di fare le cose insieme a loro – i Color Holiday si pongono lì obiettivo di ridare il TEMPO e riscoprire il piacere di fare le cose insieme, di mangiare insieme, di giocare insieme, di parlare insieme, di ridere insieme e di abbracciarsi insieme.

La catena Color Holiday è fiera di investire nel territorio e nella sua riqualificazione. Uno dei “gioielli” di cui andare orgogliosi è il Color Bay Village di Milano Marittima , una ex colonia costruita nei lontani anni ‘50 dalla Banca Popolare di Bergamo per le famiglie dei propri dipendenti che oggi è stata totalmente ammodernata e rivista per diventare un’oasi di divertimento, con servizi degni dei più quotati villaggi turistici italiani.

Il gruppo cerca di offrire ai clienti una vacanza sicuramente moderna ma dove i valori della famiglia, della tradizione e dello stare insieme sono sempre presenti e centrali!

Color Holiday: accoglienza autentica, oltre il semplice soggiorno

Color Holiday non imita altre catene, ha un suo credo e valori. Ogni anno si pone l’obiettivo di migliorare i servizi offerti, dal cibo, alle bevande, al divertimento, all’animazione per soddisfare in anticipo ogni esigenza che un ospite potrebbe avere durante la vacanza.

L’obiettivo principale è quello di offrire un’esperienza così coinvolgente e autentica da lasciare negli ospiti un sincero dispiacere al momento della partenza. Non è raro che molti di loro, prima di andare via, scelgano di salutare personalmente con un abbraccio ogni membro dello staff, segno evidente di un legame umano che va oltre il semplice soggiorno. Quando questo accade, significa che ci si è sentiti accolti, a proprio agio, come a casa, tra amici.

Personalizzazione dei servizi, differenziazione della proposta, sempre più consapevole cultura ambientale e una ri-valorizzazione del tempo da trascorrere in famiglia: questa la ricetta Color Holiday per le vacanze 2025 in Riviera Romagnola. Una ricetta intelligente e al passo con i trend di mercato, che non ricerca formule mirabolanti o contaminazioni dall’estero ma che mette al centro il cliente e l’idea di benessere e relax.

Contatti

Color Bay Milano Marittima

Via Matteotti, 180

48015 Cervia (Ra)

Numero Hotel: +39 05471909699

Ufficio Prenotazioni: +39 05471909699

Sito Web: https://colorbayvillagemilanomarittima.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi