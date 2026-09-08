Assisi, il sistema Fontebella punta sul turismo congressuale

Rafforzare l’offerta di Assisi nel settore del turismo congressuale attraverso un sistema integrato che mette insieme ospitalità, spazi per convegni, tecnologie, ristorazione e attività sul territorio. È la proposta del “sistema Fontebella”, coordinato da Elena Angeletti e rivolto al mercato MICE, acronimo di Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions.

Il progetto ha come punto di riferimento il Fontebella Palace Hotel, ospitato nello storico Palazzo Ferri Benigni Illuminati Scatena, edificio seicentesco nel centro di Assisi. La struttura dispone di 46 camere distribuite su sei piani e rappresenta la base dell’offerta ricettiva destinata a relatori e partecipanti.

A questa si affianca la disponibilità di spazi congressuali nel complesso del Sacro Convento di San Francesco, resa possibile dalla collaborazione sviluppata sul territorio.

Tra gli ambienti principali figura la Sala Cimabue, con 349 posti in platea e la possibilità di aggiungerne altri 100 attraverso il collegamento audio e video con la Sala Lorenzetti. La dotazione comprende maxi schermo motorizzato, quattro schermi di cortesia, tre telecamere professionali motorizzate, cabina di regia separata e impianto audiovisivo integrato. Le sedute sono dotate di ribaltina, prese elettriche e USB.

La Sala Pietro Lorenzetti, di 480 metri quadrati, può invece essere suddivisa in due ambienti da 240 metri quadrati attraverso una parete mobile insonorizzata. Dispone di 100 posti con sedute mobili e può essere utilizzata per meeting, esposizioni e sessioni di lavoro.

Per conferenze stampa e incontri di dimensioni più contenute è disponibile anche una Sala Stampa con vista sulla Basilica di San Francesco, 84 posti in platea, regia dedicata e postazioni attrezzate per i relatori.

Completa gli spazi del Sacro Convento la Sala della Pace, patio all'aperto di 178 metri quadrati affacciato sulla valle umbra e collegato alla Sala Cimabue. Può accogliere fino a 99 persone ed essere utilizzato per coffee break, pranzi, piccoli concerti e incontri.

Il sistema punta inoltre a mettere in rete altre sedi di Assisi, tra cui il Palazzo del Monte Frumentario, il Teatro Lyrick e gli spazi sotterranei dell'Abbazia di San Pietro.

Accanto alla disponibilità delle location, Fontebella propone una gestione integrata dell'evento. Un Hospitality Desk può occuparsi degli accrediti, dell'assistenza ai partecipanti, della distribuzione dei materiali congressuali e delle informazioni logistiche.

Una parte dell'offerta riguarda la ristorazione, dai coffee break e light lunch fino alle cene di gala. Per queste ultime uno degli spazi utilizzati è il Ristorante Il Frantoio, con cucina legata anche ai prodotti e alle ricette del territorio e vista sulla Valle Umbra. Tra le proposte figurano inoltre cene medievali con allestimenti, musica e rievocazioni.

Il programma può essere completato con attività di team building sul territorio umbro, dalla ricerca del tartufo alle cacce al tesoro, fino a recital teatrali e mystery tour nel centro storico di Assisi.

L'obiettivo, spiegano gli organizzatori, è offrire alle aziende un unico interlocutore per coordinare ospitalità, sedi congressuali, ristorazione, assistenza tecnica e attività collaterali, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio storico e culturale della città.

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