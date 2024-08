Atim, leader italiano nelle soluzioni funzionali in alluminio per mobili trasformabili, si unisce al gruppo Salice

Novedrate, 2 agosto 2024 – Salice, leader globale nella produzione di cerniere e accessori per mobili, ha acquisito con successo Atim S.p.A. (“Atim”), produttore italiano di soluzioni hardware a base di alluminio per l'industria del mobile.

L'acquisizione e l'integrazione di Atim nel gruppo Salice amplierà il portafoglio di Salice con nuovi prodotti all'avanguardia, aggiungendo soluzioni per tavoli estensibili e sistemi trasformabili. Questa acquisizione consentirà a Salice di sfruttare la propria rete internazionale, composta da 9 filiali commerciali e numerosi distributori, per portare le innovative soluzioni di Atim a un pubblico globale.

“Questa acquisizione amplia la gamma di prodotti del nostro Gruppo in un segmento di nicchia altamente tecnico per applicazioni nell’ arredamento premium, arricchendo il nostro portafoglio esistente. Non vediamo l’ora di iniziare la collaborazione con Stefano Del Prete e il suo Team per intraprendere questa nuova fase di crescita”.

Andrea Marcellan, CEO del Gruppo Salice

“Sono molto entusiasta dell'operazione che abbiamo completato; inizia una nuova e importante fase per Atim, con un partner che ha sempre rappresentato per noi un esempio da imitare per serietà e qualità. Credo che il settore a cui apparteniamo sia destinato ad una fase di consolidamento per poter veramente essere determinante nei mercati mondiali”

Stefano Del Prete, CEO di Atim Spa

Su Salice

Di proprietà maggioritaria di Cobepa dal giugno 2022, Salice è leader riconosciuto a livello globale nella produzione di accessori e hardware per mobili di alta qualità. Con un impegno per l'innovazione e l'eccellenza, Salice offre una gamma completa di prodotti che includono cerniere, sistemi di sollevamento, guide, cassetti e sistemi scorrevoli. Per ulteriori informazioni, visita www.salice.com.

Su Atim

Atim S.p.A. è un'azienda italiana rinomata per le sue innovative soluzioni hardware al 100% in alluminio, specializzata in tavoli e mobili trasformabili ed estensibili. Collaborando direttamente con produttori e designer di mobili italiani di fascia alta e premium, Atim offre soluzioni all'avanguardia che combinano prestazioni tecnologiche con eleganza estetica. Attraverso l'innovazione continua e l'impegno per la qualità, Atim si è affermata come leader nel settore dei mobili versatili e di alta gamma. Per ulteriori informazioni, visita www.atimspa.com.

Su Cobepa

Cobepa è una società di investimento con uffici a New York, Bruxelles e Monaco, che gestisce un portafoglio diversificato di investimenti in private equity per un valore di oltre 4,7 miliardi di euro. Cobepa investe in aziende leader con modelli di business all’avanguardia, posizioni di mercato sostenibili e team manageriali di prim’ ordine. Per ulteriori informazioni, visita www.cobepa.com.