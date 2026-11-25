Milano, 25 Novembre 2026. Quando un marchio automotive premium sceglie di presidiare un segmento di mercato non si limita a lanciare nuove vetture: punta a definire la propria identità. È con questo spirito che nasce Audi Q9 , il SUV più grande e imponente mai realizzato dalla Casa di Ingolstadt, destinato a diventare il nuovo riferimento dell’intera gamma. Con i suoi 5,31 metri di lunghezza e un passo di 3,14 metri, Q9 assume a pieno titolo il ruolo di ammiraglia.

Un design inconfondibile

Il frontale è dominato da un ampio Singleframe verticale, affiancato da fari sottili con tecnologia Matrix LED digitale. Al posteriore debutta una prima mondiale: i gruppi ottici OLED 3.0 dalla forma curva, in grado di creare firme luminose e di segnalare ai veicoli che seguono eventuali situazioni di pericolo.

Novità assoluta anche l’indicatore di direzione dinamico con proiezione al suolo, che riproduce il lampeggio sulla carreggiata per rendere l’auto più visibile a pedoni e ciclisti. I cerchi in lega disponibili fino a 23 pollici, inoltre, conferiscono alla vettura un carattere distintivo.

Una lounge su quattro ruote

Gli interni rappresentano uno degli elementi distintivi di questo modello della Casa tedesca. Q9 è proposta di serie a sette posti, con una terza fila pensata per ospitare comodamente anche gli adulti, oppure, a richiesta, a sei posti, con sedili singoli elettrici in seconda fila. La funzione Comfort Entry, inoltre, sposta e ribalta le sedute per agevolare l’accesso all’ultima fila, mentre la climatizzazione automatica consente di gestire più zone.

Tra gli elementi più riconoscibili spiccano le portiere automatiche, che si aprono fino a 90° grazie a un sistema di rilevamento degli ostacoli e possono essere comandate anche dalla pratica app myAudi. Mentre il tetto panoramico è disponibile anche in versioni a trasparenza adattiva. Le combinazioni di materiali spaziano dalla pelle Nappa alla lana di alpaca, dal frassino naturale al carbonio, e il programma Audi exclusive offre ulteriori possibilità di personalizzazione.

Sul fronte sonoro, il sistema Bang & Olufsen Premium 4D integra altoparlanti nei poggiatesta e attuatori nei sedili anteriori, per un ascolto di qualità. L’impianto dialoga in armonia con l’illuminazione d’ambiente, che segue il ritmo del brano e ne riprende i colori della copertina.

L’equilibrio perfetto tra comfort e sicurezza

Le sospensioni pneumatiche adattive permettono di variare l’altezza da terra con un’escursione complessiva fino a 122 millimetri e, a vettura ferma, abbassano la carrozzeria fino a 62 millimetri per facilitare la salita e la discesa degli occupanti. L’assistenza alla guida offre soluzioni da ammiraglia di prim’ordine: il Trained Parking memorizza fino a cinque manovre, il Remote Park Assist consente di parcheggiare tramite smartphone e il Reverse Assist ripercorre in retromarcia gli ultimi 50 metri. A completare il quadro c’è l’Emergency Assist che, se il conducente non risponde, rallenta e arresta l’automobile, attivando la chiamata di emergenza.

Diversi livelli di potenza

Al suo debutto, Q9 monta il V6 3.0 TDI mild hybrid plus, disponibile in due livelli di potenza: 245 CV e 500 Nm oppure 299 CV e 630 Nm. Il sistema a 48 Volt si affida al nuovo powertrain generator, che aggiunge fino a 24 CV e 370 Nm, recupera energia in decelerazione e consente brevi tratti in modalità elettrica a bassa velocità. La doppia sovralimentazione, con turbocompressore e compressore elettrico, offre una risposta pronta già ai bassi regimi.

Tre allestimenti, un solo carattere

Sono previsti tre allestimenti: Business Advanced, il punto di ingresso della gamma capace di offrire una dotazione particolarmente completa con tecnologie orientate alla sicurezza, all’assistenza alla guida e all’infotainment. S line, dal carattere più dinamico, rafforza il posizionamento premium del modello grazie a una dotazione dedicata sia al design sia ai contenuti tecnologici. Al vertice c’è Identity, pensato per una clientela che ricerca il massimo livello di esclusività. Questo allestimento introduce elementi distintivi come portiere automatiche, tetto panoramico a trasparenza adattiva, sedili anteriori climatizzati con funzione massaggio e cerchi da 22 pollici.

Proposta a partire da 116.900 euro, Audi Q9 esprime appieno i valori del marchio, unendo eleganza, prestigio e innovazione in un’unica vettura.

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Sito web: https://www.audi.it/it/modelli/q9/q9/

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