Autonex debutta come gruppo internazionale leader dei marketplace automotive in Europa e Canada

MUNICH, 13 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Debutta oggi Autonex, il gruppo internazionale leader dei marketplace automotive in Europa e Canada, come nuova entità unificata che riunisce brand affermati come AutoScout24 e AutoTrader.ca in nove mercati. Con ricavi annui superiori a 800 milioni di euro, Autonex e le sue controllate ("il Gruppo") riuniscono oltre 40 milioni di utenti unici mensili, più di 45.000 concessionari partner e oltre due milioni di annunci di veicoli disponibili in ogni momento. Attraverso il proprio portafoglio di brand, il Gruppo detiene posizioni di leadership nella maggior parte dei mercati in cui opera, tra cui Canada, Germania, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Austria e Paesi nordici.

Il lancio di Autonex riflette la crescente integrazione operativa e tecnologica del Gruppo attorno a una piattaforma condivisa che include Autonex Intelligence. Autonex Intelligence riunisce una suite di prodotti e funzionalità basati sull'intelligenza artificiale e su dati proprietari affidabili, offrendo a concessionari e consumatori nuove modalità di interazione, automazione e supporto alle decisioni. La piattaforma condivisa rappresenta il fulcro dello sviluppo futuro del Gruppo.

Il Gruppo continuerà a operare sul mercato attraverso i propri brand consolidati rivolti a consumatori e concessionari, tra cui AutoScout24 in Europa, AutoTrader.ca e AutoHebdo.net in Canada, LeasingMarkt.de in Germania e AutoProff nel commercio B2B di veicoli in Europa.

"Autonex ridefinirà i marketplace automotive", ha dichiarato Peter Brooks-Johnson, CEO di Autonex. "Abbiamo costruito un'azienda con le dimensioni, la tecnologia e l'ambizione necessarie per trasformare il modo in cui i veicoli vengono acquistati, venduti e presi in leasing in Europa e Canada. Riunendo brand affermati su un'unica piattaforma basata sull'intelligenza artificiale, possiamo accelerare l'innovazione, generare risultati migliori per i concessionari e offrire un'esperienza migliore ai consumatori."

Autonex si fonda su una combinazione unica di tre pilastri chiave, che costituiscono la base per la crescita e la creazione di valore a lungo termine del Gruppo:

Una piattaforma condivisa progettata per crescere su larga scala

Al centro di Autonex c'è un'unica piattaforma condivisa in tutti i mercati. Basata su dati proprietari affidabili dei marketplace, derivanti da milioni di interazioni con i consumatori, relazioni con i concessionari e annunci di veicoli, consente al Gruppo di estendere rapidamente prodotti, capacità commerciali e innovazioni nei diversi Paesi, preservando al contempo una solida conoscenza dei mercati locali.

Autonex Intelligence: risultati migliori per concessionari e consumatori grazie all'AI

Con Autonex Intelligence, Autonex riunisce le capacità di intelligenza artificiale del Gruppo, combinando l'AI con dati proprietari affidabili dei marketplace e una profonda integrazione nel percorso di acquisto e vendita dei veicoli, per creare valore concreto per concessionari e consumatori. Migliorando le performance dei prodotti e ampliando l'offerta di Autonex attraverso i suoi marketplace, queste capacità creano ulteriori opportunità commerciali e di crescita. In Europa vengono introdotte sul mercato attraverso AutoScout24 Intelligence e in Canada attraverso AutoTrader Intelligence.

L'intelligenza artificiale supporta entrambi i lati del marketplace, aiutando i consumatori a prendere decisioni di acquisto migliori e i concessionari a gestire la propria attività in modo più efficace. Le innovazioni più recenti e quelle in arrivo di Autonex Intelligence traducono questo supporto in strumenti concreti per gli acquirenti e i concessionari in diversi modi:

Supporto al commercio transfrontaliero di veicoli

Il commercio transfrontaliero rappresenta una componente importante e in crescita dell'offerta del Gruppo per i concessionari. Tra i mercati europei esistono significativi flussi commerciali tra concessionari, determinati dalle differenze in termini di offerta, domanda, prezzi e mix di veicoli. Storicamente, gran parte di questi scambi è avvenuta direttamente e su base informale tra concessionari, dando luogo a processi frammentati e spesso inefficienti.

Attraverso AutoProff e le più ampie capacità dei marketplace del Gruppo, Autonex punta a rendere queste transazioni più efficienti e accessibili, supportando i concessionari nell'approvvigionamento dei veicoli, nelle aste, nella definizione dei prezzi, nelle ispezioni, nei servizi di escrow, nel trasporto e nei servizi legati agli aspetti fiscali.

Per maggiori informazioni: www.autonex.com

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