Autore Alfa Management, Modena: “Bilancio di Sostenibilità, il futuro delle imprese nella Green Economy”﻿

Simone Torrini, CEO di Alfa Management & Company, afferma con chiarezza: “Essere sostenibili non è più un optional, ma una necessità per le imprese di qualsiasi dimensione e settore. La sostenibilità è ormai un elemento imprescindibile per attrarre l’attenzione di consumers e stakeholder rafforzando l’identità del brand e la reputazione aziendale. Le imprese devono pertanto essere in grado di misurare i propri impatti, ridurli e comunicarli in maniera chiara e coerente. Il Bilancio di Sostenibilità non è solo uno strumento di rendicontazione e comunicazione, ma un’opportunità di crescita che consente alle aziende di monitorare e comunicare gli effetti ambientali, sociali ed economici delle loro attività, rispondendo così alle crescenti richieste di responsabilità e trasparenza”.

Alfa Management & Company, con sede a Modena, è una realtà consolidata nel panorama delle consulenze aziendali. Fondata nel 2009, si specializza in servizi fiscali, legali, aziendali e finanziari. Grazie ad un team multidisciplinare di esperti altamente qualificati, l’azienda offre soluzioni personalizzate per le imprese, supportandole nell’affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione e promuovendo una crescita sana e sostenibile. Attraverso i propri servizi fornisce alle imprese gli strumenti e le competenze necessari per affrontare le sfide di un mondo in costante evoluzione.

“Perché adottare il Bilancio di Sostenibilità? Perché rappresenta una fotografia precisa dell’integrazione della sostenibilità nei processi aziendali, permettendo alle imprese di valutare i rischi, monitorare le performance ambientali e sociali, sviluppando politiche mirate al miglioramento continuo: un passo fondamentale per affrontare il futuro,” sottolinea Simone Torrini. “L’introduzione di questo strumento offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, consente alle imprese di identificare e ridurre i rischi, anche quelli finanziari, derivanti dalle proprie scelte. Inoltre, il Bilancio di Sostenibilità aiuta a migliorare l’immagine aziendale, rendendo l’impresa più attrattiva per clienti, investitori e talenti, con vantaggi diretti nell’accesso al credito e ai mercati finanziari”.

La consulenza proposta da Alfa Management & Company va ben oltre la semplice redazione del Bilancio di Sostenibilità, includendo un percorso completo che inizia con l’analisi di materialità e lo stakeholder engagement, un metodo di valutazione che orienta le decisioni aziendali verso una gestione più consapevole e responsabile. Il processo prosegue con l’integrazione di buone pratiche nel rispetto dei principi di economia circolare, con un focus particolare sulla comunicazione e sul marketing sostenibile.

“Le imprese possono e devono adottare un approccio olistico e strutturato alla sostenibilità, garantendo risultati concreti e duraturi”, conclude Simone Torrini. “Investire in questi processi di cambiamento fin da subito è una mossa strategica per le aziende che desiderano restare competitive nei prossimi anni. La crescente richiesta di pratiche sostenibili da parte della comunità economico-finanziaria e delle autorità di regolamentazione fa del Bilancio di Sostenibilità una ‘licenza ad operare’ che nei prossimi anni sarà imprescindibile”.

