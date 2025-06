“Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale promuove seminari formativi per professionisti in Calabria sul Progetto di Piano Stralcio per la Mitigazione del Rischio Alluvioni

Catanzaro 10 giugno - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ed R.P.T.( distretto tecnologico per l'innovazione della Calabria)organizzano per il prossimo 12 giugno 2025, a partire dalle ore 9,30,il Seminario divulgativo su: “Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni - Calabria/Lao”. L’evento, che si tiene nella Sala delle Culture del Palazzo della Provincia a Catanzaro, in Piazza Rossi, n.1, sarà poi replicato il 13 giugno a Crotone, il 16 giugno a Cosenza, il 24 a Vibo Valentia ed il 25 a Reggio Calabria. Ai professionisti partecipanti – iscritti negli albi degli Ordini degli ingegneri, architetti, geologi, agronomi e ai Collegi dei geometri - verranno riconosciuti i crediti formativi professionali (CFP) ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.

Nell’ambito dei seminari divulgativi verranno rappresentati cinque fondamentali aspetti progettuali dei Piani per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni.

Si darà conto del percorso metodologico utilizzato e le attività svolte per la redazione del Progetto di Piano, comprensivo di tutte le fasi che hanno condotto alla stesura finale (attività di campo, post-processing, verifiche in sito, consultazione e partecipazione pubblica, valutazione ed analisi delle osservazioni).

Saranno messe a fuoco le attività successive che hanno portato alla emanazione della Disposizione transitoria e le attività tuttora in corso con la Regione Calabria. In evidenza anche un esempio di riperimetrazione delle aree a pericolosità e rischio idraulico attraverso l’utilizzo di specifici modelli numerici;

Saranno ancora illustrati gli strumenti di Protezione Civile correlati al Progetto di Piano e al PGRA, l’intersezione del Piano Trasporti con il Progetto di Piano Alluvioni. Infine verranno alla luce anche fondamentali interrelazioni delle altre infrastrutture, dal sistema ambientale alla pianificazione di bacino – settore funzionale Rischio Alluvioni.

