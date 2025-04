BAFFIN ESPANDE LA SUA PORTATA GLOBALE CON LA SPEDIZIONE INTERNAZIONALE DIRETTA AL CONSUMATORE

BAFFIN.COM ORA SPEDIsCE DIRETTAMENTE AI CLIENTI IN FRANCIA, GERMANIA, REGNO UNITO E ITALIA

STONEY CREEK, ON, 28 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Baffin, marchio canadese leader rinomato nel settore delle calzature e dell'abbigliamento ad alte prestazioni, sta espandendo la sua portata globale con il lancio delle spedizioni internazionali dirette al consumatore in Francia, Germania, Regno Unito e Italia. Grazie a questa espansione, i clienti di questi mercati europei chiave potranno ora ordinare direttamente da Baffin.com, ottenendo un accesso più facile agli innovativi prodotti del marchio, progettati per condizioni estreme e apprezzati da lavoratori, amanti dell'outdoor ed esploratori di tutto il mondo.

"Come marchio profondamente radicato nell'artigianato e nell'innovazione, siamo entusiasti di portare i prodotti di qualità di Baffin direttamente a un numero maggiore di clienti in tutto il mondo con il lancio delle spedizioni internazionali in questi mercati europei chiave", dichiara Mark Hubner, Vicepresidente senior di Baffin. "Progettate in Canada e testate in tutto il mondo, le calzature Baffin sono pensate per chi non si lascia scoraggiare dalle condizioni atmosferiche. Dai ghiacci artici alle vette alpine fino ai paesaggi urbani invernali, i nostri prodotti sono stati testati nelle condizioni più difficili del mondo, per permettere ai nostri clienti di affrontare le proprie sfide con sicurezza. Ora, ancora più avventurieri in tutta Europa potranno sperimentare le stesse comprovate prestazioni che hanno caratterizzato Baffin per generazioni, con la comodità di acquistare direttamente da Baffin.com".

Dal 1979, il marchio ha portato avanti una tradizione di rigorosi test sui prodotti e nonché una sua filosofia Real-World Tested™. In Baffin, i test sui prodotti vanno oltre i risultati di laboratorio e gli ambienti controllati: le calzature vengono testate negli stessi ambienti difficili in cui i consumatori le utilizzeranno. Dai ghiacci estremi del Polo Nord e del Polo Sud ai terreni impegnativi del Machu Picchu, delle Montagne Rocciose del Sudafrica all'Appalachian Trail e le remote terre selvagge dell'Islanda, Baffin garantisce che le sue calzature resisteranno alle condizioni tra le più impegnative del pianeta.

Baffin è da tempo riconosciuta per la progettazione di attrezzature ad alte prestazioni per climi freddi e per la fornitura di soluzioni tecnicamente avanzate per i settori outdoor, caccia, pesca e industriale. Progettata con tecnologia proprietaria e materiali appositamente studiati, la collezione Outdoor di Baffin offre una protezione completa contro gli ambienti più difficili, assicurando calore, resistenza e comfort. La collezione Caccia & Pesca rimane una delle preferite tra cacciatori, trapper e pescatori, offrendo calore essenziale e impermeabilità per ogni terreno e condizione, che si tratti di una ricognizione sugli alberi, di un sentiero o del ghiaccio. La collezione Industriale coniuga la leggendaria artigianalità con caratteristiche di sicurezza essenziali, pensate per soddisfare le esigenze di settori quali agricoltura, edilizia, servizi pubblici, produzione e altro ancora.

Con una presenza di lunga data in Canada e negli Stati Uniti tramite Baffin.com e partner commerciali, il marchio raggiunge i clienti anche tramite rivenditori in Europa e in Asia. Tra questi rientrano Paesi quali Groenlandia, Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Armenia, Giappone, Mongolia e Corea del Sud. Questa espansione consente a Baffin di rafforzare ulteriormente il suo impegno nel rendere le calzature di alta qualità accessibili a un pubblico globale più vasto.

Per esplorare le collezioni di Baffin e saperne di più sulle spedizioni internazionali, visitare il sito www.baffin.com.

Baffin Ltd. è un'azienda innovativa e leader nel settore dell'abbigliamento per esterni con sede a Stoney Creek, Ontario, Canada, specializzata in calzature tecnicamente avanzate e abbigliamento ad alte prestazioni. Baffin progetta, sviluppa e testa sul campo le calzature negli ambienti più impegnativi del pianeta e si impegna a diventare leader mondiale nelle calzature per i settori Outdoor, Industriale e Caccia e Pesca. Baffin Ltd. è una consociata interamente controllata da Canada Goose Holdings Inc.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE: Renee Denomme, Responsabile delle comunicazioni, (905) 941-2111, rdenomme@baffin.com

