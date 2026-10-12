Barbecue a Roma, da Podere 676 il weekend si accende tra grigliate, natura e birra agricola

Alle porte della Capitale, nella campagna di Testa di Lepre a Fiumicino, il birrificio agricolo Podere 676 propone un'alternativa al tradizionale pranzo del fine settimana: un'area barbecue in affitto, disponibile il sabato e la domenica a pranzo, per trascorrere una giornata all'aria aperta tra amici, famiglia e birra artigianale.

Roma – Una griglia accesa, il profumo della brace, una birra fresca e il piacere di ritrovarsi intorno a un tavolo senza fretta. Per chi cerca un posto dove organizzare un barbecue vicino Roma, lontano dal traffico cittadino ma facilmente raggiungibile dalla Capitale, la campagna di Fiumicino offre un'interessante alternativa alla classica domenica al ristorante.

A Testa di Lepre, immerso nel verde della campagna romana, Podere 676 – Birrificio Agricolo apre i propri spazi a chi desidera vivere un'esperienza all'insegna della convivialità, della cucina alla brace e della birra artigianale. Ogni sabato e domenica a pranzo, infatti, è possibile affittare un'area barbecue per organizzare una grigliata in compagnia, trasformando il pranzo del weekend in una giornata da condividere all'aria aperta.

Dove fare un barbecue vicino Roma: l'esperienza di Podere 676

Organizzare una grigliata con amici o familiari è uno dei modi più semplici per trascorrere del tempo insieme, soprattutto quando le giornate invitano a lasciare la città e cercare un po' di tranquillità nel verde.

Non sempre, però, si dispone di un giardino o di uno spazio adatto ad accendere una griglia. Da questa esigenza nasce l'interesse per le aree barbecue in affitto vicino Roma, una soluzione che permette di vivere il piacere della cucina alla brace senza dover organizzare una lunga gita fuori porta.

È proprio questa la formula proposta da Podere 676, dove il sabato e la domenica a pranzo è possibile prenotare uno spazio dedicato al barbecue e ritrovarsi con il proprio gruppo per condividere cibo, chiacchiere e momenti di relax.

La particolarità dell'esperienza sta anche nel contesto: non una semplice area attrezzata, ma un birrificio agricolo immerso nella campagna, dove il legame con la terra rappresenta una parte fondamentale dell'identità aziendale.

Un'opportunità per chi desidera organizzare un pranzo tra amici, una riunione di famiglia, un compleanno informale o semplicemente una domenica diversa dal solito, a pochi chilometri dalla Capitale.

Birra agricola e barbecue: il connubio tra brace e territorio

A distinguere Podere 676 da altre location per barbecue nei dintorni di Roma è soprattutto la sua vocazione agricola e brassicola.

Il birrificio nasce infatti da un progetto che unisce la produzione di birra artigianale alla coltivazione delle materie prime, valorizzando il rapporto diretto con il territorio.

Tra le attività agricole figurano la coltivazione di orzo distico e un luppoleto con circa 700 piante di Cascade, una varietà di luppolo particolarmente apprezzata nel mondo della birra artigianale per le sue caratteristiche aromatiche.

Una filiera che racconta l'attenzione verso l'origine delle materie prime e contribuisce a definire l'identità delle birre prodotte dal Podere.

La proposta comprende diversi stili brassicoli, dalle Pils più leggere e fresche alle APA e IPA, caratterizzate da profili aromatici più intensi, fino ad altre specialità del birrificio.

E proprio l'abbinamento tra birra artigianale e barbecue rappresenta uno degli elementi più interessanti dell'esperienza. Le note maltate, l'amaro del luppolo e le differenti sfumature aromatiche delle birre possono accompagnare i sapori decisi delle preparazioni alla brace, creando combinazioni adatte a gusti e preferenze differenti.

La grigliata diventa così anche un'occasione per conoscere più da vicino il mondo della birra agricola, in un luogo dove produzione, territorio e ospitalità si incontrano.

Un'alternativa al pranzo della domenica a Roma, tra natura e convivialità

Negli ultimi anni, la ricerca di esperienze da vivere all'aria aperta ha contribuito a riportare l'attenzione su agriturismi, aziende agricole e realtà produttive capaci di offrire qualcosa di diverso dalla ristorazione tradizionale.

In questo contesto si inserisce la proposta di Podere 676, che affianca all'attività brassicola spazi dedicati all'accoglienza, tra cui una tap room e aree esterne pensate per favorire l'incontro e la socialità.

L'area barbecue in affitto rappresenta un'ulteriore possibilità per vivere questi ambienti in modo informale, lasciando spazio al piacere di cucinare, condividere il pranzo e trascorrere qualche ora nella natura.

Il vantaggio è anche geografico. Testa di Lepre, nel territorio di Fiumicino, consente di raggiungere un ambiente di campagna senza allontanarsi eccessivamente da Roma, rendendo la proposta interessante anche per chi ha a disposizione soltanto una giornata.

Non il classico pranzo al ristorante, dunque, ma un'esperienza in cui sono gli stessi partecipanti a costruire il proprio momento di convivialità, tra il profumo della brace e l'atmosfera rilassata del birrificio.

Grigliata del weekend vicino Roma: come prenotare l'area barbecue

Per chi è alla ricerca di idee su cosa fare nel weekend a Roma e dintorni, l'esperienza barbecue di Podere 676 rappresenta una possibilità da prendere in considerazione soprattutto per gruppi di amici e famiglie che desiderano trascorrere il pranzo del sabato o della domenica all'aperto.

La formula prevede l'affitto dell'area barbecue su prenotazione, con disponibilità durante il pranzo del sabato e della domenica.

Per conoscere le modalità di utilizzo degli spazi, le condizioni di affitto e le disponibilità è necessario rivolgersi direttamente al birrificio.

Tra grigliate, birra agricola e paesaggi di campagna, Podere 676 propone così un modo diverso di vivere il fine settimana vicino Roma, riscoprendo uno dei piaceri più semplici: stare insieme intorno a una tavola, senza la fretta della quotidianità.

Contatti:

KTP.Agency

emiliano.stampa@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di KTP.Agency