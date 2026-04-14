Beatbot annuncia la vendita al pubblico di AquaSense X: il primo robot per piscine al mondo con stazione di ricarica autopulente

Disponibile in occasione dell'apertura della stagione delle piscine, il prodotto vincitore dell'iF DESIGN AWARD elimina la pulizia manuale dei filtri e inaugura una serie di promozioni primaverili esclusive

BERLINO, 14 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella robotica intelligente per piscine, inaugura la stagione di apertura delle piscine con la vendita al pubblico dell'attesissimo ecosistema AquaSense X e propone sconti esclusivi sull'intera gamma dei suoi prodotti innovativi. Grazie alla combinazione di un sistema di pulizia autonomo altamente efficiente e una manutenzione post-ciclo integrata, Beatbot AquaSense X semplifica la cura delle piscine, agevolando il periodo di transizione tra l'apertura primaverile e la manutenzione estiva.

"L'ecosistema Beatbot AquaSense X è stato progettato per eliminare definitivamente le lunghe operazioni di pulizia con i robot, garantendo un'autonomia completa che non richiede alcun intervento diretto", ha dichiarato Jimmy Hu, vicepresidente di Beatbot. "Integrando un avanzato robot di pulizia per piscine basato sull'intelligenza artificiale con la nostra innovativa stazione autopulente, rivoluzioniamo il processo di manutenzione delle piscine moderne, consentendo un processo di pulizia completamente automatico per l'intera stagione estiva".

L'ecosistema AquaSense X: pulizia semplificata per un'acqua che rimane limpida per tutta la stagione

Svelato per la prima volta al CES 2026, AquaSense X è progettato per gestire i detriti pesanti e l'accumulo di alghe durante la stagione invernale.

La stazione di pulizia AstroRinse

Il vero punto di forza dell'ecosistema è la stazione di pulizia AstroRinse, la prima stazione di ricarica autopulente al mondo per robot da piscina. Grazie a un contenitore da 22 litri, in grado di raccogliere i detriti prodotti da un massimo di due cicli di pulizia completi a settimana, elimina la fastidiosa pulizia manuale per un massimo di due mesi.

Una volta che il robot si aggancia alla stazione, questa avvia automaticamente il processo di pulizia del filtro della durata di tre minuti tramite un ugello rotante ad alta pressione prima di ricaricarlo per la sessione successiva. I sensori integrati monitorano lo stato operativo in tempo reale per garantire prestazioni ottimali e costanti, con un intervento minimo da parte dell'utente.

Prezzi e offerte per l'apertura della piscina

AquaSense X è ora disponibile in prevendita al prezzo consigliato di 4.250 € sul sito ufficiale di Beatbot e su Amazon.

In occasione della Giornata Nazionale dell'apertura delle piscine, che negli Stati Uniti si tiene il 25 aprile, Beatbot propone sconti esclusivi sull'intera gamma di prodotti. Valide fino al 26 aprile, le migliori offerte includono:

Informazioni su Beatbot

Beatbot è uno dei marchi di robot per la pulizia delle piscine in più rapida crescita a livello mondiale. Grazie a un'innovazione costante, l'azienda permette alle persone di vivere al meglio la vita in piscina e di migliorare la propria quotidianità.

Fondata con l'obiettivo di reinventare la cura delle piscine attraverso l'intelligenza e il design, Beatbot detiene circa 500 brevetti (tra concessi e in attesa di approvazione) ed è guidata da un team composto per il 60% da esperti di ricerca e sviluppo. L'azienda è pioniera nello sviluppo di tecnologie di automazione avanzate, progettate per essere semplici da usare, intelligenti e dal design accattivante. Con la sua visione di un nuovo stile di vita, Beatbot fa in modo che la sua tecnologia passi in secondo piano, restituendo agli utenti tempo, sicurezza e soddisfazione.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954733/AquaSense_X.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2854174/5912267/Beatbot_logo.jpg

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