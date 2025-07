Beatbot annuncia le offerte Prime Day sui pluripremiati robot per la pulizia delle piscine AquaSense 2

BERLINO, 4 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella tecnologia all'avanguardia per la pulizia robotica delle piscine, è lieta di annunciare offerte esclusive per il Prime Day sulla sua serie best seller AquaSense 2. Dal 5 al 20 luglio i clienti potranno usufruire di notevoli risparmi su AquaSense 2, AquaSense 2 Pro e AquaSense 2 Ultra, con sconti fino al 35% sui prezzi normali.

Informazioni sull'offerta Prime Day:

Gli acquirenti inoltre potranno approfittare di un incredibile sconto del 37% su iSkim Ultra, al prezzo di soli € 999,00 (originariamente € 1.599,00).

"Il Prime Day è l'occasione perfetta per i proprietari di piscine di migliorare la loro esperienza di pulizia con i nostri robot avanzati AquaSense 2", ha affermato York Guo, CMO di Beatbot. "Queste offerte rendono più accessibile che mai la manutenzione avanzata delle piscine, garantendo una piscina splendente e pulita con il minimo sforzo, supportata dalla nostra garanzia completa di 3 anni, leader del settore, che include la sostituzione completa del prodotto per una maggiore tranquillità".

La serie AquaSense 2 unisce navigazione intelligente, potente pulizia e performance a basso consumo energetico per mantenere le piscine incontaminate per tutta la stagione.

Non perdere queste offerte a tempo limitato! Visitare lo store di Beatbot su Amazon o il sito web ufficiale dell'azienda per approfittare delle offerte e rivoluzionare la routine di pulizia della piscina.

Per richieste da parte dei media contattare: eu.marketing@beatbot.com

Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot pulitori per piscine a più rapida crescita a livello mondiale, che rivoluziona la manutenzione delle piscine attraverso un'automazione di punta. Fondata da esperti del settore con decenni di esperienza nella robotica, Beatbot coniuga un design elegante e durevole con un'ingegneria senza pari. Ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale, tra cui i prestigiosi iF Design Award e Red Dot Award per la sua estetica premium e l'innovazione incentrata sull'utente.

Con sedi in tutto il mondo e un team di ricerca e sviluppo di alto livello (il 70% della sua forza lavoro), Beatbot è pioniere in tecnologie chiave come pompe idrauliche brushless, movimento nello spazio degli AUV, tecnologia sonar laser SLAM e algoritmi di mappatura basati sull'intelligenza artificiale. L'azienda detiene oltre 221 brevetti (128 per invenzioni) che ne consolidano la leadership nella ridefinizione della manutenzione delle piscine.

Dal pluripremiato design di prodotti alle soluzioni intelligenti e senza problemi, Beatbot si impegna a trasformare il modo in cui il mondo pulisce le piscine, per un livello superiore di performance, sostenibilità e lusso.

Per saperne di più: www.beatbot.com

