Beatbot e IDC pubblicano congiuntamente il white paper: 'Robot intelligenti per piscine: arriva l'era della cura delle piscine di nuova generazione'

Il white paper fa luce sulle tendenze di crescita e di sviluppo intelligente del settore della pulizia robotica delle piscine, evidenziandone i principali fattori trainanti.

BERLINO, 18 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, pioniere dell'innovazione della pulizia delle piscine, ha ufficialmente stretto una partnership con IDC (International Data Corporation), una delle principali società di intelligence di mercato a livello mondiale specializzata in tecnologia per il settore consumer, per pubblicare un white paper rivoluzionario: "Robot intelligenti per piscine: arriva l'era della cura delle piscine di nuova generazione", che offre una panoramica completa dell'evoluzione della tecnologia per la pulizia delle piscine e delle tendenze di crescita del mercato, evidenziando come il settore stia diventando sempre più intelligente. Con funzionalità più intelligenti e persino con l'introduzione dell'IA, questa trasformazione è destinata ad accelerare ulteriormente, determinando rapidi progressi e aprendo la strada a soluzioni più efficienti e innovative.

Approfondimenti chiave dal white paper

Questo white paper fornisce previsioni sulle tendenze di crescita del settore dei robot per la pulizia delle piscine. IDC prevede che entro il 2029 le spedizioni globali di robot per la pulizia delle piscine supereranno i 3,97 milioni di unità, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 9,3%. Esamina inoltre come si sta evolvendo la domanda dei consumatori di soluzioni più intelligenti per la pulizia delle piscine, spinta dall'adozione diffusa e dai progressi della tecnologia per la casa intelligente. Poiché sempre più consumatori danno priorità alla tecnologia avanzata, sono disposti a investire di più in soluzioni premium e di fascia alta che offrono prestazioni superiori e vantaggi a lungo termine, accelerando ulteriormente il passaggio a una manutenzione intelligente delle piscine.

IDC traccia lo sviluppo degli strumenti per la pulizia delle piscine attraverso tre fasi distinte:

1.0 Strumenti tradizionali azionati manualmente: macchine per la pulizia manuali, basate su corde, che richiedono molto tempo e fatica.2.0 Robot pulitori senza fili: questi primi pulitori robotici si basavano su schemi di pulizia casuali e presentavano una scarsa capacità di rilevamento degli ostacoli, con conseguenti inefficienze e una copertura incompleta.3.0 Robot intelligenti per la pulizia delle piscine: sistemi completamente autonomi basati sull'IA che garantiscono una copertura completa della piscina e incorporano funzionalità intelligenti avanzate.

Guardando al futuro, il rapporto prevede un continuo aumento dell'automazione, anche grazie all'IA che migliorerà ulteriormente l'efficienza della pulizia e l'esperienza dell'utente. Con la crescente domanda di soluzioni più intelligenti ed efficienti, l'automazione intelligente svolgerà un ruolo centrale nel futuro della manutenzione delle piscine.

Beatbot: guidare il futuro della cura intelligente delle piscine

Il white paper di IDC individua quattro funzionalità chiave che caratterizzano la pulizia intelligente delle piscine: capacità sensoriale, capacità decisionale, esecuzione della pulizia e interazione uomo-macchina. Questi progressi stanno aprendo la strada a una manutenzione delle piscine più autonoma.

Basandosi sul suo primo pulitore robotico per piscine "5 in 1" del settore, nel 2024, Beatbot ridefinisce ancora una volta la cura intelligente delle piscine nel 2025 integrando ulteriormente l'IA per una maggiore automazione ed efficienza.

In prima linea c'è AquaSense 2 Ultra, dotato della funzionalità di mappatura della piscina con IA HybridSense™, che combina una telecamera IA, sensori a infrarossi e a ultrasuoni per una navigazione precisa e una pulizia adattiva. Il suo sistema di pulizia "5 in 1" garantisce una copertura completa, intervenendo sulla superficie dell'acqua, sulla linea di galleggiamento, sul fondo, sulle pareti e sulla chiarificazione dell'acqua con un rivoluzionario sistema di propulsione sottomarina. Il rilevamento dei detriti tramite l'IA migliora l'efficienza della pulizia, mentre la navigazione controllata tramite app ottimizza la pulizia della superficie dell'acqua. L'esclusivo sistema di parcheggio in superficie Beatbot semplifica il recupero. Riconosciuto per il suo design all'avanguardia e l'innovazione, AquaSense 2 Ultra ha ottenuto il riconoscimento iF Design Award 2025, rafforzando l'impegno di Beatbot nel coniugare estetica e funzionalità di alto livello.

Come sottolinea il rapporto IDC, l'automazione basata sull'IA sta trasformando la manutenzione delle piscine e, con AquaSense 2 Ultra, Beatbot è all'avanguardia.

Antonio Wang, Group Vice President presso IDC per i dispositivi e la ricerca nel settore consumer, ha affermato: "Dato che la domanda di soluzioni più intelligenti ed efficienti per la manutenzione delle piscine continua ad aumentare, prevediamo una crescita significativa nel settore della robotica per la pulizia delle piscine. Grazie a brand come Beatbot che danno impulso all'innovazione, prevediamo che arriverà entrerà sul mercato una nuova ondata di prodotti intelligenti, intuitivi e altamente performanti, trasformando l'approccio dei consumatori alla cura delle piscine.

York Guo, CMO di Beatbot, ha sottolineato: "L'innovazione è sempre stata al centro di Beatbot, spingendoci a ridefinire la manutenzione delle piscine con tecnologie all'avanguardia. Ma la vera innovazione non riguarda solo i prodotti – riguarda anche le persone che li ispirano. I nostri utenti sono più che clienti, sono partner in questo viaggio. Cercano l'eccellenza in ogni aspetto della vita, abbracciano l'innovazione e pretendono il meglio, motivandoci a superare i limiti e a stabilire nuovi standard di settore. La loro ricerca di uno stile di vita superiore alimenta il nostro impegno per una cura delle piscine più intelligente e semplice. Guardando al futuro, continuiamo a impegnarci per fornire soluzioni rivoluzionarie che migliorino non solo la pulizia delle piscine ma anche la vita di coloro che scelgono Beatbot".

Avanti primavera, pulisci alla perfezione con le offerte a tempo limitato di Beatbot

Con l'avvicinarsi della primavera e l'aumento delle temperature, Beatbot lancia l'evento Spring Cleaning con sconti fino al 20% sulla serie AquaSense 2 per semplificare le pulizie primaverili e garantire che le piscine siano in condizioni ottimali. L'offerta a tempo limitato è disponibile dal 17 al 31 marzo sul sito web ufficiale di Beatbot e sull'Amazon Store.

Visitare il sito web ufficiale di Beatbot per un'anteprima esclusiva del white paper e approfondimenti chiave. Il lancio della versione completa non si farà attendere – è previsto per fine marzo!

Informazioni su Beatbot

Beatbot è un brand tecnologico che ridefinisce la cura intelligente delle piscine ed è dedicato alla robotizzazione globale degli ambienti piscina. Fondato da esperti del settore con oltre 10 anni di esperienza in aziende leader nel settore della robotica domestica, è in rapida crescita, con sedi in diversi paesi e un solido team di ricerca e sviluppo, che rappresenta il 70% della forza lavoro. Pioniere del settore con tecnologie fondamentali come le pompe dell'acqua con motore brushless, la locomozione spaziale AUV, il laser sonar SLAM e gli algoritmi di navigazione per la mappatura dello spazio, Beatbot ha ottenuto numerosi brevetti e ha aperto la strada a varie innovazioni. Attualmente detiene oltre 221 brevetti (concessi e in fase di domanda), tra cui 128 brevetti per invenzioni.

