Bedimensional e Rice University dimostrano l’efficienza del nitruro di boro esagonale a pochi strati atomici (FL-hBN) per la distruzione dei PFAS

BeDimensional e la Rice University di Houston hanno ottenuto risultati significativi dimostrando che l’hBN a pochi strati atomici può distruggere i PFAS, i cosiddetti “forever chemicals”, tra i contaminanti più persistenti e dannosi, rompendo alcuni dei legami chimici più forti esistenti. Lo studio conferma il potenziale dei fotocatalizzatori metal-free nel rompere i legami carbonio–fluoro, aprendo la strada a soluzioni sostenibili ed energeticamente efficienti per il trattamento delle acque. La collaborazione unisce l’expertise di BeDimensional nei materiali bidimensionali e la leadership scientifica del gruppo del Prof. Michael S. Wong del Catalysis and Nanomaterials Laboratory della Rice University. I risultati rappresentano una tappa importanteverso lo sviluppo di tecnologie a basso impatto capaci di eliminare inquinanti altamente persistenti e tossici.

Genova / Houston, 19 dicembre 2025 – BeDimensional S.p.A., azienda deep-tech leader nella produzione industriale di cristalli bidimensionali, e il Catalysis and Nanomaterials Laboratory, diretto dal Prof. Michael S. Wong presso la Rice University (Texas, USA), riconosciuto a livello internazionale per l’eccellenza nelle tecnologie di bonifica delle acque contaminate da PFAS, annunciano importanti evidenze scientifiche sulle prestazioni del nitruro di boro esagonale a pochi strati atomici (FL-hBN) nella distruzione dei contaminanti PFAS.

Il materiale, prodotto industrialmente da BeDimensional, ha dimostrato la capacità di distruggere i PFAS sotto irraggiamento UVC: un risultato di grande rilevanza ambientale alla luce della crescente attenzione globale verso questi contaminanti altamente persistenti.

I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) sono tra gli inquinanti più complessi mai prodotti. I loro legami carbonio–fluoro sono tra i più forti conosciuti in chimica, rendendo i PFAS estremamente resistenti ai processi di degradazione naturale e particolarmente difficili da rimuovere da falde acquifere, suoli e risorse di acquapotabile. Da anni la comunità scientifica internazionale è alla ricerca di materiali in grado di rompere questi legami in modo efficiente e sicuro.

Il gruppo del Prof. Wong alla Rice University ha dimostrato che il FL-hBN (Few-Layer hexagonal Boron Nitride)di BeDimensional è in grado di distruggere questi legami, garantendo una significativa degradazione dei PFAS e un’elevata defluorinazione, anche basse concentrazioni di catalizzatore. Il processo non richiede particolare energia, poiché la distruzione avviene in condizioni ambientali.

I risultati di laboratorio confermano che il FL-hBN degrada i PFAS rompendo i legamiC–F, consentendo la loro trasformazione in ioni fluoro innocui e in piccole molecole non pericolose. Si tratta di un risultato di grande importanza, poiché i fotocatalizzatori non metallici capaci di distruggere i PFAS sono rari, e le prestazioni del FL-hBN delineano un percorso promettente verso soluzioni di bonifica scalabili e sostenibili. Inoltre, il FL-hBN si è dimostrato più attivo rispetto all’hBN convenzionale, evidenziando le proprietà uniche dei materiali a pochi strati atomici.

Una partnership che promuove la sostenibilità ambientale

La collaborazione rappresenta un passo avanti significativo nello sviluppo di materiali innovativi per la distruzione degli inquinanti. La ricerca beneficia della capacità di BeDimensional di produrre industrialmente materiali a pochi strati atomici di alta qualità e della profonda competenza della Rice University nello sviluppo di catalizzatori per l’uso e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Risultati chiave della collaborazione

Elevate prestazioni fotocatalitiche:il FL-hBN ha raggiunto il 48% di degradazione del PFOA in 2 ore, rispetto al 20% del TiO₂. Distruzione molecolare efficiente dei PFAS: il FL-hBN ha ottenuto una defluorinazione del 35%, significativamente superiore al 7% del TiO₂. Elevata reattività intrinseca:il FL-hBN ha mostrato un’elevata attività anche a dosaggi molto bassi in acqua (ad esempio, è già funzionale un quinto della massa rispetto ai benchmark di hBN non esfoliato – 3D).

Dichiarazioni

Vittorio Pellegrini, CEO di BeDimensional, ha commentato:“La collaborazione con la Rice University rappresenta un’evoluzione importante nella nostra missione di portare materiali bidimensionali avanzati in applicazioni strategiche per la sostenibilità ambientale. Le prestazioni dell’hBN a pochi strati atomici nella distruzione dei PFAS dimostrano il suo potenziale a supporto delle tecnologie di trattamento dell’acqua di nuova generazione”.

Michael Wong, Direttore del Rice PAR (Rice University PFAS Abatement and Replacement Center) ha aggiunto:“Lavorare con BeDimensional ci consente di esplorare materiali innovativi e metal-free con promettenti proprietà catalitiche. Questi risultati aprono nuove opportunità per progettare processi efficienti, sostenibili e scalabili per l’eliminazione di contaminanti persistenti”

BeDimensional SpA

BeDimensional è un‘azienda leader nella produzione e sviluppo di grafene a pochi strati atomici (FLG) e Nitruro di Boro esagonale a pochi strati atomici (FLhBN o FLB) di alta qualità. La missione è produrre questi cristalli bidimensionali a livelli industriali e a costi competitivi, rivoluzionando il settore manifatturiero grazie a materiali più efficienti, sostenibili e ad alte prestazioni.

Nata come spin-off dei Graphene Labs della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, un centro globale di eccellenza nella ricerca sui materiali, il profondo know-how scientifico di BeDimensional serve come base per il suo piano aziendale volto a una rapida transizione verso la piena industrializzazione.

Il processo di BeDimensional produce FLG e FLhBN con spessori atomici, rendendoli i materiali di massima qualità disponibili sul mercato dei cristalli bidimensionali. Questi cristalli possono essere facilmente integrati in qualsiasi materiale, conferendo loro molteplici proprietà che migliorano le prestazioni e la durata. Le tecnologie di BeDimensional sono state applicate con successo in vari settori, dai prodotti per lo stoccaggio e la conversione dell’energia ai tessuti intelligenti, vernici, rivestimenti e materiali compositi.

Le tecnologie comprovate e il potenziale di crescita di BeDimensional hanno attirato l’interesse di importanti investitori come Eni Next e fondi di venture capital come CDP Venture, Eureka! Venture, Nova Capital, Pellan e della Banca Europea per gli Investimenti.

Contatti:

Immediapress

Per ulteriori informazioni:

BeDimensional SpA

info@bedimensional.com

Lungotorrente Secca, 30R, 16163 Genova GE

Andrea Gamucci

Chief Marketing Officer

Direct +39 348 616 1563 Switchboard +39 010 2364170

a.gamucci@bedimensional.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress