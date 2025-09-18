BFT Burzoni sarà presente a EMO Hannover 2025 con il proprio stand

L’azienda piacentina parteciperà alla fiera mondiale delle macchine utensili e delle tecnologie per la produzione, occasione di incontro con i clienti e di confronto sul futuro della meccanica internazionale.

Piacenza, 18/09/2025

Dal 22 al 26 settembre 2025 BFT Burzoni sarà protagonista a EMO Hannover, il principale appuntamento mondiale dedicato alle macchine utensili e alle tecnologie per la produzione. Per l’azienda piacentina, fondata nel 1974 da Alberto Burzoni e oggi guidata dalla nuova amministratrice Arianna Burzoni, si tratta di una presenza che conferma un percorso di lungo periodo: a partire dal 2011, infatti, l’azienda ha iniziato a partecipare regolarmente alle edizioni di Hannover e da allora non è mai più mancata, diventando una presenza ormai consolidata e apprezzata all’interno della manifestazione.

“Essere a EMO è per noi una forma di rispetto nei confronti dei nostri clienti – sottolinea Arianna Burzoni –. Ci teniamo a incontrarli di persona, perché il contatto umano resta fondamentale, anche in un’epoca dominata dal digitale. La fiera ci permette di ascoltare le loro esigenze e rafforzare rapporti che vanno oltre la semplice dimensione commerciale.”

EMO Hannover rappresenta così per BFT Burzoni non solo una vetrina internazionale ma anche un momento di confronto diretto, occasione preziosa per raccogliere stimoli, cogliere le nuove tendenze e trasformarle in soluzioni concrete. Un dialogo che ha permesso all’azienda di costruire, negli anni, la reputazione di partner affidabile, capace di coniugare innovazione e solidità.

“Il mercato tedesco per noi è molto importante, perché qui abbiamo diversi clienti e collaboriamo con un agente di fiducia – spiega Gian Luca Andrina, direttore commerciale di BFT Burzoni –. EMO rappresenta quindi l’occasione ideale per incontrarli di persona e rafforzare queste relazioni. Allo stesso tempo la fiera ci permette di confrontarci con operatori provenienti da tutto il mondo, osservando da vicino le evoluzioni del mercato e le nuove tecnologie, dall’automazione all’intelligenza artificiale, che stanno cambiando il nostro settore.”

“Ogni edizione di EMO per noi è una sfida e un’opportunità – aggiunge Arianna Burzoni –. Ci consente di misurare la nostra capacità innovativa in un contesto che riunisce il meglio delle tecnologie mondiali e rappresenta anche un importante momento di team building, perché ci permette di rafforzare lo spirito di squadra e vivere insieme un’esperienza intensa e stimolante.”

“Partecipare a eventi di questa portata richiede un grande impegno, sia in termini di risorse umane che economiche, ma vale sempre la pena investirci – sottolinea Arianna Burzoni –. Vogliamo essere promotori e pionieri nel credere nel valore di queste manifestazioni, anche in un momento in cui alcune realtà hanno scelto di ridurre la loro presenza. Per noi le fiere restano occasioni insostituibili di condivisione e confronto, esperienze che nessuna tecnologia potrà mai sostituire. Crediamo che sia importante stimolare l’intero settore a valorizzare questi incontri fisici, perché sono il luogo in cui nascono idee, relazioni e opportunità concrete.”

