Bigo Live illumina Seul con il settimo Awards Gala annuale 2026

SEUL, COREA DEL SUD - Media OutReach Newswire - 21 gennaio 2026 - Bigo Live, una delle piattaforme di live streaming sui social in più rapida crescita al mondo con oltre 600 milioni di utenti registrati in oltre 150 paesi , ha annunciato la settima edizione del suo principale evento annuale, il BIGO Awards Gala. Con il tema "SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS," la cerimonia molto attesa avrà luogo venerdì 23 gennaio 2026 nella KBS Hall di Seul e celebrerà la passione e la creatività della sua comunità globale di creatori di contenuti nell'anno appena trascorso.

Il tema di quest'anno, "SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS", cattura lo spirito dell'evento in cui l'energia dei creatori di Bigo Live illuminerà la città di Seul. Il gala renderà omaggio all'impegno e al talento dei creatori e delle famiglie di creatori della piattaforma, trasformando ogni momento in una celebrazione condivisa, al tempo stesso unica e indimenticabile. Seul è stata scelta come città ospitante per il BIGO Awards Gala di quest'anno perché si trova all'intersezione di creatività, tecnologia e cultura, riflettendo pertanto la vivace comunità interconnessa a livello globale che Bigo Live continua a sviluppare.

Al prestigioso evento parteciperanno oltre 1.200 ospiti globali, compresi quelli provenienti da Asia, Europa, Medio Oriente, America settentrionale e meridionale e Africa. I festeggiamenti inizieranno con un evento Red Carpet pubblico che offrirà una prima impressione dell'energia e della vivacità della manifestazione.

"L'energia dinamica di Seul è l'ambiente perfetto per il nostro Gala 2026", ha detto un portavoce di Bigo Live. "'SEOUL LIGHTS, BIGO NIGHTS' è più di un semplice tema, è una riflessione su come i nostri creatori illuminino la piattaforma con il loro talento e la loro passione. Siamo entusiasti di riunire la nostra comunità globale in questa città vivace per celebrare gli obiettivi che hanno raggiunto e i forti legami che hanno costruito".

La cerimonia renderà omaggio a oltre 200 creatori e famiglie di creatori di contenuti per gli eccezionali contributi nell'anno appena trascorso. I vincitori riceveranno un trofeo e premi in-app, mentre alcuni dei premiati appariranno in importanti tabelloni digitali nel prestigioso distretto mediatico di Gangnam, ampliando il riconoscimento anche oltre la piattaforma.

La serata prevede anche un programma variegato di emozionanti performance - dalla musica dal vivo alle esibizioni di band e artisti internazionali, comprese le esibizioni speciali dei gruppi di ragazze sudcoreane FIFTY FIFTY e tripleS - creando un'atmosfera immersiva in cui la creatività globale si sposa con un ritmo condiviso.

Durante la notte ricca di eccitazione, Bigo Live presenterà anche una collezione esclusiva in scatola cieca con la sua simpatica mascotte, i Mini-Dinos, aggiungendo così un tocco di sorpresa in più alla serata.

Per gli spettatori in tutto il mondo, il BIGO Awards Gala 2026 verrà trasmesso dal vivo sul canale Music Live House di Bigo Live (Bigo ID: music) e sul sito ufficiale Bigo.tv. La trasmissione dal vivo inizierà con il Red Carpet alle 15:00 (GMT+9), seguito dalla cerimonia del gala alle 19:00 (GMT+9). Gli spettatori nella live room potranno votare per i loro creatori di contenuti e famiglie preferite durante la serata del gala in tre categorie di award: "MOST POPULAR BROADCASTER", "MOST POPULAR FAMILY" e "GALA STAR".

Per entrare a far parte della comunità globale di Bigo Live e sintonizzarsi sul BIGO Awards Gala 2026 basta scaricare la App Bigo Live o visitare il sito ufficiale. Segui Bigo Live su Facebook e Instagram per ricevere gli ultimi aggiornamenti.

Bigo Live

In Bigo Live, una delle community di live streaming sui social in più rapida crescita al mondo, gli utenti trasmettono in tempo reale per condividere momenti della propria vita, mostrare le loro capacità e interagire con persone di tutto il mondo. Bigo Live conta oltre 600 milioni di utenti in più di 150 paesi. Lanciata nel marzo 2016, Bigo Live è di proprietà di BIGO Technology, che ha sede a Singapore.

