BIRKENSTOCK ARRIVA A BRERA - IL MELTING POT CREATIVO DI MILANO, TRA ARTISTI, INTELLETTUALI E INNOVATORI

LINZ AM RHEIN, Germania e MILANO, 5 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Con l'apertura del suo primo store a Milano il 31 luglio 2025, BIRKENSTOCK conferma ancora una volta il suo impegno nell'offrire un'esperienza olistica del brand nelle capitali europee culturalmente più influenti. Questo è il terzo store indipendente full price in Italia e il 42esimo in Europa. Il quartiere sfaccettato di Brera è l'ambientazione ideale per l'ultimo capitolo del viaggio di espansione commerciale del brand.

"L'apertura di un nuovo store nel quartiere di Brera a Milano è un chiaro riflesso del nostro impegno nel portare i valori cardine di BIRKENSTOCK — funzionalità, qualità e tradizione — alla nostra grande community italiana di clienti fedeli" dice Andrea Cannavò, Vice Presidente Direct-to-Consumer & Membership EMEA. "Creando un design unico, con il nostro store miriamo a incoraggiare una connessione più personale con i nostri clienti — attraverso storytelling ed esperienze immersive che ruotano attorno al plantare; tutto ambientato in una scenografia che unisce i valori del nostro brand allo spirito vivace di Brera."

LOCATION PERFETTA NEL DISTRETTO PIÙ VIBRANTE DI MILANO

Brera, ampiamente considerato il quartiere più dinamico di Milano, è un centro di espressione artistica ed eredità creativa. Il suo tessuto urbano organicamente evoluto e la sua ricca storia culturale continuano a far confluire un pubblico internazionale di designer, amanti della moda, artisti e imprenditori. Casa di istituzioni quali la rinomata Accademia di Belle Arti di Brera e la celebre Pinacoteca di Brera, la profondità artistica e la risonanza storica del quartiere sono inconfondibili. Con questa nuova location, BIRKENSTOCK rafforza la sua ambizione di avviare un dialogo personale con clienti affini, fan attuali e futuri. Lo store è sito in un edificio indipendente ben visibile in stile toscano — con un tetto piano, una facciata pastello e imposte in legno — all'incrocio di Corso Garibaldi, Via Mercato, Via Pontaccio e Via Tivoli, uno dei punti più vitali della città e un tempo casa di prestigiosi ristoranti per oltre due secoli.

UN'ATTENZIONE ALL'ECCELLENZA, ESPERIENZA E INTERAZIONE

Lo store di 120 metri quadrati, con due pavimenti, presenta una selezione sapientemente curata che mette in risalto le categorie chiave di crescita, incluse le scarpe, la linea Professional, la collezione premium 1774 e la linea di prodotti Care Essentials per la cura dei piedi; il tutto esposto per essere osservato, toccato e vissuto. Sono presenti anche la collezione principale del brand, con gli intramontabili sandali e i sabot iconici come BOSTON, ARIZONA e MADRID, insieme agli highlight stagionali.

Al centro del concept, una prospettiva sul brand a 360° sfaccettata e immersiva, incentrata sul plantare, l'autentica anima di BIRKENSTOCK. Concepito per supportare il movimento naturale del piede e basato sui fondamentali principi ortopedici, il plantare potrà essere esplorato tramite diversi elementi interattivi. Un display a muro dedicato ne mostra tutte le misure e le larghezze, incoraggiando i clienti a scoprire la vestibilità perfetta per loro e il DNA ortopedico del brand. Oltre al plantare originale in sughero e lattice, il display invita gli ospiti a scoprire anche gli altri formati del plantare: dal DEEP BLUE FOOTBED nelle scarpe chiuse al plantare flessibile per le sneaker fino alle altre solette.

Un'installazione digitale illustra le diverse zone anatomiche del plantare, evidenziandone i benefici attraverso un'interazione touch. Ci sono altri elementi di design ispirati al plantare; il salottino in sughero è una velata eco delle linee del plantare e le maniglie in legno della porta fatte a mano ne riprendono la forma caratteristica.

CELEBRARE LA TRADIZIONE – CREARE IL FUTURO

L'interior design riflette i valori cardine di BIRKENSTOCK, come l'artigianato e l'intramontabilità, evocando un'atmosfera rilassante, quasi zen. Luci calde, una palette di colori soft ed eleganti e l'uso di materiali puri — come il sughero, gli elementi in pietra di origine regionale, il sisal, il legno di betulla e l'alluminio spazzolato — creano un ambiente armonioso.

La presentazione dei prodotti è sapientemente integrata al concept generale, facendo risaltare l'estetica eclettica dello store e rimandando sottilmente a un linguaggio stilistico influenzato dal Brutalismo — particolarmente visibile nelle forme iconiche dei modelli chiave. Le singole componenti dei classici più rilevanti di BIRKENSTOCK, come ARIZONA e BOSTON, sono evidenziate sotto forma di elementi visivi decorativi per rivelare l'esperienza dietro ogni modello. Lungo tutta la scala che porta al primo piano, sono presentati pezzi d'archivio selezionati che illustrano oltre 250 anni di tradizione calzaturiera. Lì, sotto il banner "Walk with me", i visitatori incontrano una chicca interattiva: una "cabina esperienziale sul plantare". insieme a uno schermo che conduce gli utenti in una passeggiata virtuale tra le strade di Milano, mentre il pavimento simula il terreno — un'esperienza tattile affascinante da godere pienamente indossando il proprio paio di BIRKENSTOCK preferito.

Facendo fede all'impegno del brand nei confronti della community e dello scambio creativo, l'artista locale Gianluca Brando è invitato a creare per lo store una scultura ispirata al piede. Tutto questo è un tributo allo scopo principale di BIRKENSTOCK: incoraggiare le persone a camminare secondo natura — come a piedi nudi sulla sabbia, sull'erba o sull'argilla — contribuendo a mantenere i piedi sani.

APERTURA MILANESE STRAORDINARIA

Il 31 luglio BIRKENSTOCK ospiterà l'apertura straordinaria dello store, invitando i primi ospiti e i membri della community. Un "gelato di benvenuto", creato in collaborazione con la Gelateria Umberto 1934, e una sacca esclusiva che diventa un grembiule — pensata per onorare la storia dello store, ex ristorante Rivello — sono solo due delle chicche pensate per gli amanti di BIRKENSTOCK. Avvicinando il brand internazionale di calzature alla scena locale, BIRKENSTOCK coinvolge gli artigiani milanesi appassionati. Una campagna out of home che coinvolge tutta la città vedrà la partecipazione di questi artisti negli ambienti di tutti i giorni. L'omaggio all'artigianato locale continuerà per tutta l'estate e sarà accompagnata da una serie di attività presentate insieme agli artisti stessi a settembre, per celebrare la tradizione condivisa di Milano e BIRKENSTOCK.

INFORMAZIONI PER I TEAM EDITORIALI

Indirizzo dello store: Corso Garibaldi Angolo, Via Tivoli 2, 20121 Milano

Orari: lunedì – sabato: 11:00 – 19:30, domenica: 12:00 – 18:00

Immagini store: DOWNLOAD

BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK è un brand internazionale che accoglie tutti i consumatori indipendentemente da provenienza, genere, età e reddito e il cui impegno è profuso verso un chiaro obiettivo - mantenere sano il piede. Profondamente radicato negli studi della biomeccanica riguardanti il piede umano e proveniente da una tradizione famigliare di calzolai risalente al 1774, BIRKENSTOCK è un «super brand» senza tempo con un universo che trascende le categorie di prodotto e spazia da prezzi accessibili a prezzi di lusso, rivolgendosi al bisogno crescente di uno stile di vita consapevole e attivo. Funzionalità, qualità e tradizione sono i valori fondamentali del brand, i cui prodotti includono calzature, sistemi letto e cosmetici naturali. BIRKENSTOCK è l'inventore del plantare e ha plasmato il principio di camminata secondo natura ("Naturgewolltes Gehen").

Con oltre 6200 dipendenti in tutto il mondo, BIRKENSTOCK è convinto che il modo in cui le cose vengono fatte abbia lo stesso valore del prodotto in sé. Per garantire questi standard di qualità, il gruppo gestisce una produzione a integrazione verticale e produce tutti i plantari in Germania. Inoltre, BIRKENSTOCK assembla il 95% di tutti i prodotti in Germania e ricava oltre il 90% dei materiali e componenti in Europa. Le materie prime vengono lavorate nel rispetto dei massimi standard ambientali e sociali dell'industria. Per quanto riguarda il controllo dei materiali, BIRKENSTOCK gestisce laboratori scientifici all'avanguardia.

Con quartier generale a Linz am Rhein, BIRKENSTOCK Group ha anche uffici vendita negli Stati Uniti e Canada, in Brasile, Giappone, Corea del Sud, Danimarca, Polonia, Svizzera, Svezia, Spagna, Regno Unito, Francia, Norvegia, Paesi Bassi, Dubai, Singapore e India.

Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Germania

Per ulteriori informazioni, visitawww.birkenstock-group.com

Puoi trovare il nostro shop online su www.birkenstock.com

