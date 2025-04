Bitget brucerà $120 milioni in BGB per il prossimo burn trimestrale

VICTORIA, Seychelles, 11 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Bitget, il principale exchange di criptovalute e società Web3, ha annunciato un importante aggiornamento del meccanismo di burn di Bitget Token (BGB). Questo miglioramento introduce un modello di utilità che lega la quantità di burn trimestrale di BGB al suo utilizzo on-chain, guidando l'evoluzione del token verso una maggiore trasparenza, conformità e valore sostenibile.

Per riflettere meglio la crescente integrazione di BGB negli ecosistemi centralizzati e decentralizzati, il nuovo meccanismo di burn collega i volumi di burn trimestrali alla quantità di BGB utilizzati per le commissioni sul gas on-chain attraverso i conti GetGas di Bitget Wallet. Ancorando il burn all'utilizzo reale, il modello facilita la trasformazione di BGB come asset chiave all'interno del Web3 e delle applicazioni del mondo reale. La formula di burn tiene conto dell'utilizzo di BGB per le commissioni sul gas, prezzo medio trimestrale e costanti predefinite per garantire un processo dinamico e verificabile.

Il primo burn trimestrale previsto da questo nuovo meccanismo è stato calcolato. Nel primo trimestre del 2025, 6,943.63 BGB sono stati ricaricati nei conti GetGas di Bitget Wallet per l'utilizzo delle commissioni sul gas on-chain. In base alla nuova formula, in questo trimestre verranno bruciati 30,006,905 BGB. Tutti i dati relativi al burn, compresi lo storico delle transazioni e gli indirizzi dei portafogli, sono accessibili al pubblico on-chain per garantire la piena trasparenza.

"BGB sta diventando un ponte vitale tra ecosistemi centralizzati e decentralizzati. Collegando il suo meccanismo di burn all'effettiva utilità on-chain, la quantità di burn trimestrale di BGB può evolversi con l'utilizzo reale. Questo aggiornamento incentiva l'adozione e consente una tokenomics trasparente e sostenibile", ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget. "Con la continua espansione del ruolo di BGB negli ecosistemi on-chain, ci si può aspettare un meccanismo di burn più sostenibile."

Bitget Token (BGB) è l'utility token che alimenta l'intero ecosistema Bitget, estendendosi sia al suo exchange centralizzato che al suo portafoglio decentralizzato. I BGB possono essere messi in staking per ottenere un reddito passivo o qualificarsi per airdrop di token popolari tramite Launchpool e PoolX. Inoltre, sblocca l'accesso anticipato ai progetti Web3 ad alto potenziale attraverso Launchpad e LaunchX. On-chain, BGB viene utilizzato per coprire le commissioni sul gas multi-chain di Bitget Wallet. Holdare BGB garantisce agli utenti vantaggi esclusivi come l'aggiornamento del livello VIP e la condivisione dei profitti per i trader d'élite.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 100 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute.

