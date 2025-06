Bitget è al primo posto tra i principali exchange di criptovalute per la liquidità sulle altcoin, secondo un rapporto di CoinGecko

VICTORIA, Seychelles, 27 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, è ora la piattaforma con più liquidità sulle altcoin nell'intervallo di prezzo 0.3-0.5%, secondo le analisi pubblicate da CoinGecko che esaminano la liquidità degli exchange centralizzati (CEX) sui principali asset digitali. Questo dato emerge da uno studio comparativo sulla profondità del registro degli ordini sulle principali piattaforme di trading, tra cui Binance, Bybit, OKX, Kraken e Coinbase.

Il rapporto, intitolato "2025 State of Crypto Liquidity on CEXes", ha esaminato gli snapshot del registro degli ordini e le deviazioni dello spread per i token più scambiati come BTC, ETH, XRP, SOL e DOGE. Ha misurato la liquidità all'interno di vari intervalli di prezzo rispetto al tasso di mercato intermedio, fornendo una visione dettagliata dell'effettivo volume eseguibile per i trader. Mentre Binance ha mantenuto la maggiore profondità per Bitcoin, Bitget ha superato tutte le altre piattaforme in termini di liquidità per gli asset diversi da BTC nella fascia di trading di profondità intermedia.

L'analisi ha evidenziato che Bitget ha mantenuto costantemente una liquidità superiore per le altcoin – in particolare entro uno spread compreso tra lo 0.3% e lo 0.5% dal prezzo di mercato – il che suggerisce un ambiente di trading favorevole per gli investitori che cercano spread ridotti e uno slippage inferiore al di fuori delle strategie incentrate su Bitcoin. Questo risultato rende Bitget la piattaforma preferita dai trader di altcoin, poiché spread più ridotti spesso indicano una partecipazione più sana al mercato e costi di esecuzione inferiori.

"La liquidità delle altcoin è una misura della profondità di mercato e questa classifica mostra quanto Bitget abbia fatto progressi. Oggi, le aziende generano l'80% del nostro volume spot, l'attività sui futures da parte delle società professionali è raddoppiata e l'80% dei principali fondi quantitativi opera su Bitget. La liquidità è un'infrastruttura, e noi la stiamo creando laddove il mercato ne ha più bisogno", ha dichiarato Gracy Chen,CEO di Bitget.

La valutazione della liquidità di CoinGecko non si è concentrata solo sui volumi riportati, ma anche sullo spessore effettivo del registro degli ordini e sulla tolleranza allo slippage su diverse fasce di prezzo, riflettendo in modo più accurato l'esperienza di trading. La forte presenza di Bitget in queste fasce intermedie dimostra la sua capacità di sostenere una profondità di trading significativa al di là degli asset a maggiore capitalizzazione, che rimane una sfida per molte piattaforme centralizzate.

Per consultare il rapporto completo, visita questa pagina.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading.

