Bitget pubblica la Proof of Reserves (PoR) di novembre 2025 con una copertura del 324% in Bitcoin (BTC)

VICTORIA, Seychelles, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo, ha pubblicato il suo rapporto di riserva di novembre 2025 come parte del suo impegno mensile per la trasparenza e la protezione degli utenti. Bitget continua a mettere in sicurezza gli asset principali e a fornire una visione verificabile dei saldi degli utenti attraverso un sistema di verifica Merkle tree.

L’aggiornamento copre BTC, ETH, USDT e USDC, con saldi utente e rapporti di riserva aggiornati pubblicati sulla pagina della Proof of Reserves, insieme alle attestazioni dei wallet e a uno strumento di auto-verifica che consente ai titolari di account di verificare l'inclusione utilizzando identificatori anonimi.

Il registro di novembre mostra un patrimonio utente di circa 9.936 BTC, 128.842 ETH, 1.661.685.866 USDT e 122.140.147 USDC. I corrispondenti rapporti di riserva si attestano al 324% per BTC, 106% per USDT, 218% per ETH e 132% per USDC—superando tutti la soglia di 1:1 e risultando completamente sufficienti.

Rispetto al mese di ottobre, i saldi degli asset degli utenti si sono spostati in linea con il riposizionamento del mercato più ampio:

Il framework della Proof of Reserves di Bitget utilizza una struttura Merkle Tree che aggrega i saldi anonimizzati e li mappa alle partecipazioni on-chain verificabili pubblicamente. Ciò consente la convalida indipendente della solvibilità senza rivelare informazioni personali. Il pacchetto di attestazione include i rapporti di copertura a livello di asset, gli indirizzi dei wallet di riserva e uno script di verifica per il controllo incrociato dell'inclusione nel Merkle tree. Il processo è progettato per rimanere osservabile, ripetibile e verificabile in modo indipendente, consentendo il controllo da parte della community oltre un rapporto periodico di terze parti.

Queste misure di trasparenza sono supportate dal portale PoR di Bitget costantemente aggiornato e da un meccanismo di protezione gestito separatamente, offrendo agli utenti e alle controparti una chiara prova della copertura delle riserve, della segregazione della custodia e dell'immediata disponibilità dei fondi.

"La trasparenza riguardo alle riserve è fondamentale per gli exchange", ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget. "L'aggiornamento di novembre mantiene ancora una volta tutti gli asset principali al di sopra del 100% e dimostra la disciplina operativa necessaria per garantire sicurezza e protezione al livello mondiale."

Bitget continuerà a pubblicare il rapporto PoR mensilmente, manterrà istantanee storiche per l'analisi longitudinale ed espanderà la copertura man mano che asset aggiuntivi raggiungeranno una scala materiale.

Per verificare l'aggiornamento della proof-of-reserves, si prega di visitare qui.

A proposito di Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo, al servizio di oltre 120 milioni di utenti con accesso a milioni di token crypto, azioni tokenizzate, ETF e altri asset del mondo reale, offrendo al contempo accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, prezzo di Ethereum, prezzo di XRP e ai prezzi di altre criptovalute, tutto su un'unica piattaforma. L'ecosistema si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più intelligente grazie ai suoi strumenti di trading basati sull'intelligenza artificiale, all'interoperabilità tra i token su Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain e a un più ampio accesso agli asset del mondo reale. Sul versante decentralizzato, Bitget Wallet è il principale portafoglio crypto non-custodial che supporta oltre 130 blockchain e milioni di token. Offre trading multi-chain, staking, pagamenti e accesso diretto a oltre 20,000 dApp, con swap avanzati e approfondimenti di mercato integrati nella piattaforma.

Bitget sta promuovendo l'adozione delle criptovalute attraverso delle partnership strategiche, come nel ruolo di partner crypto ufficiale di LALIGA, il campionato di calcio più importante al mondo, nei mercati EASTERN, SEA e LATAM. In linea con la sua strategia di impatto globale, Bitget ha unito le forze con l'UNICEF per sostenere l'educazione alla blockchain di 1.1 milioni di persone entro il 2027. Nel mondo degli sport motoristici, Bitget è partner esclusivo della MotoGP™, uno dei campionati più emozionanti al mondo.

