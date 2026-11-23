Bitmine detiene il 4,98% dell'offerta totale di ETH, pari a 122,2 milioni di token

Bitmine ha raggiunto il 99% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 17 mesi

Il 7 ottobre Bitmine ha pubblicato il messaggio del Presidente intitolato "Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest" ("È in corso un mercato rialzista delle criptovalute — Questo ciclo sarà probabilmente il più grande")

Il 26 giugno 2026, Bitmine è stata inclusa nell'indice a grande capitalizzazione Russell 1000

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine sono scambiate al NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine ha 5.227.037 ETH in staking, per un valore di 9 miliardi di dollari a 1.713 dollari per ETH MAVAN (Made in America VAlidator Network) rappresenta una piattaforma di riferimento per lo staking di Ethereum destinata a BMNR e agli investitori istituzionali

Bitmine detiene una partecipazione da 54 milioni di dollari in Eightco (NASDAQ: ORBS), oggi una delle poche società quotate al mondo a offrire agli investitori un'esposizione indiretta a OpenAI

Le criptovalute, la liquidità, i titoli negoziabili e gli investimenti "moonshot" detenuti da Bitmine ammontano complessivamente a 11,1 miliardi di dollari, inclusi 6,09 milioni di token ETH, liquidità e titoli negoziabili per un totale di 384 milioni di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine è costantemente supportata da un gruppo di investitori istituzionali di primo piano, tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee, a sostegno dell'obiettivo societario di acquisizione del 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 23 novembre 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), società attiva nelle reti Bitcoin ed Ethereum e focalizzata sull'accumulo di criptovalute a fini di investimento a lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità, dei titoli negoziabili e degli investimenti "moonshot" detenuti da Bitmine ammonta a 11,1 miliardi di dollari.

Al 22 novembre 2026, alle ore 15:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendevano 6.085.564 ETH a 1.713 dollari per ETH (secondo Coinbase, NASDAQ: COIN), 216 Bitcoin (BTC), una partecipazione da 180 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione da 54 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots"), oltre ad altri investimenti moonshot per un costo di 50 milioni di dollari e liquidità e titoli negoziabili per un totale di 384 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,98% dell'offerta di ETH (pari a 122,2 milioni di ETH).

«Qualche settimana fa, Vitalik Buterin, fondatore di Ethereum, ha dichiarato di ritenere il token ETH una riserva di valore (link al post su x.com qui). Dal 30 giugno 2025, quando Bitmine è passata a una strategia di tesoreria basata su Ethereum, la crescita annualizzata dell'offerta di ETH è stata dello 0,90%, pari a un aumento complessivo dell'1,26%. Nello stesso periodo, Bitcoin ha registrato una crescita annualizzata dell'offerta dello 0,82%. In altre parole, ETH e BTC presentano sostanzialmente lo stesso tasso di inflazione e, se misurati in termini di crescita dell'offerta, entrambi possono essere considerati forme di "moneta solida"», ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, Presidente esecutivo di Bitmine.

«Al contrario, la crescita annua dell'offerta è stata del +7,6% per SOL, del +5,4% per XRP e del +2,9% per ADA. Questi altri asset sono stati molto più inflazionistici», ha proseguito Lee.

«Nell'ultima settimana abbiamo acquistato 7.819 ETH. Nessuna società quotata al mondo può vantare una continuità negli acquisti di criptovalute paragonabile a quella di Bitmine. Bitmine ha acquistato ETH ogni settimana fin dall'avvio della propria strategia di fondi di ETH, il 30 giugno 2025», ha dichiarato Lee.

Il 7 ottobre 2026, Bitmine ha pubblicato il più recente messaggio del Presidente, intitolato "Crypto Bull Underway — This Cycle Likely the Largest" ("È in corso un mercato rialzista delle criptovalute — Questo ciclo sarà probabilmente il più grande"). La presentazione è disponibile sul sito web di Bitmine (link alla presentazione).

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN, acronimo di Made in America VAlidator Network, la propria piattaforma di staking di livello istituzionale. Inizialmente sviluppata per supportare la tesoreria in Ethereum di Bitmine, MAVAN è stata successivamente ampliata per servire investitori istituzionali, società di custodia e partner dell'ecosistema alla ricerca di un'infrastruttura di staking di livello professionale. Una parte degli ETH detenuti da Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 22 novembre 2026, il totale degli ETH in staking di Bitmine ammonta a 5.227.037, pari a 9 miliardi di dollari al prezzo di 1.713 dollari per ETH. "Bitmine ha messo in staking più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. A regime, quando tutti gli ETH di Bitmine saranno messi in staking tramite MAVAN e i suoi partner di staking, i rendimenti da staking ETH previsti ammonterebbero a 286 milioni di dollari su base annualizzata (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,74%). Questo dato si confronta con ricavi annualizzati da staking pari a 245 milioni di dollari, calcolati sulla base di 5,2 milioni di ETH in staking (l'86% dei 6,09 milioni di ETH detenuti da Bitmine)», ha proseguito Lee.

Le disponibilità di criptovalute di Bitmine la collocano al primo posto tra le società con una tesoreria in Ethereum al mondo e al secondo posto tra le tesorerie crypto a livello globale, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riportato detiene 849.327 BTC per un valore di circa 69 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") abbiano per i servizi finanziari nel 2026 un potenziale trasformativo paragonabile a quello dell'intervento degli Stati Uniti del 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e sganciò il dollaro statunitense dal gold standard 55 anni fa. L'evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, contribuendo alla nascita dei grandi protagonisti di Wall Street e delle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione dei risultati dell'intero esercizio fiscale 2026 e la presentazione societaria sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per ricevere aggiornamenti, registrarsi qui: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR), insieme alle proprie controllate, è una società specializzata in infrastrutture tecnologiche blockchain, attiva nei servizi istituzionali di staking e validazione di asset digitali, nel mining di bitcoin e nella gestione strategica di asset digitali. In qualità di principale società al mondo con una tesoreria in Ethereum, adotta una strategia innovativa di gestione degli asset digitali destinata agli investitori istituzionali e agli investitori nei mercati regolamentati. La Società fornisce infrastrutture di staking e validazione di livello istituzionale, attraverso le quali genera ricompense da staking e ricavi derivanti dalla validazione, oltre a svolgere attività di mining di Bitcoin. Bitmine detiene strategicamente asset digitali e genera rendimenti su tali disponibilità a sostegno della liquidità e della raccolta di capitale. Dal 2025, la Società ha ampliato le proprie capacità infrastrutturali nel settore blockchain, includendo lo sviluppo e l'implementazione di MAVAN, la propria piattaforma istituzionale di staking e validazione. Le attività della Società comprendono, inoltre, investimenti in opportunità blockchain in fase iniziale e ad alto potenziale (investimenti "moonshot"), nonché servizi accessori di mining, hosting e consulenza.

Per ulteriori informazioni, segui Bitmine su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Avvertenza sulle dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995, e successive modifiche. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le dichiarazioni che non hanno natura esclusivamente storica e possono essere generalmente identificabili dall'utilizzo di termini quali "si attende", "proietta", "intende", "pianifica", "crede", "si aspetta", "stima", "può", "potrà", "potrebbe", "dovrebbe", "ritiene" o espressioni analoghe. In particolare, il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti: (i) l'obiettivo della Società di acquisire il 5% dell'offerta totale di ETH (l'iniziativa "Alchemy of 5%");(ii) la strategia della Società relativa all'accumulo e alla gestione di tesoreria degli asset digitali, incluse le dichiarazioni riguardanti il proseguimento degli acquisti settimanali di ETH e la posizione della Società quale maggiore tesoreria ETH al mondo;(iii) le attività di staking della Società, inclusi i rendimenti annualizzati da staking ETH previsti, pari a circa 286 milioni di dollari a regime, e i ricavi annualizzati da staking attualmente previsti, pari a circa 245 milioni di dollari, sulla base degli ETH attualmente in staking;(iv) l'espansione di MAVAN a servizio di investitori istituzionali, depositari e partner dell'ecosistema;(v) le valutazioni del management sulle condizioni del mercato delle criptovalute, comprese le opinioni secondo cui è in corso un mercato rialzista delle criptovalute, il ciclo attuale sarà probabilmente il più grande e la crescita relativa dell'offerta di ETH e di altri asset digitali;(vi) l'opinione del management in merito al potenziale impatto del GENIUS Act e del Project Crypto della SEC sui servizi finanziari; e(vii) le dichiarazioni relative al valore delle criptovalute, della liquidità, dei titoli negoziabili e degli investimenti "moonshot" detenuti dalla Società.

Tali dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero determinare risultati effettivi sostanzialmente diversi da quelli espressi o implicitamente indicati. I fattori che potrebbero determinare o contribuire a tali differenze comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l'estrema volatilità e imprevedibilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi ETH e Bitcoin; la dipendenza della Società da fonti di pricing di terze parti e dai valori di mercato riportati, che possono subire variazioni sostanziali; i cambiamenti delle condizioni di mercato che incidono sul prezzo di negoziazione e sui volumi dei titoli della Società; la capacità della Società di attuare con successo la propria strategia di acquisizione di asset digitali e raggiungere i propri obiettivi di accumulo di ETH, compreso l'obiettivo "Alchemy of 5%"; la capacità della Società di finanziare le proprie attività operative, gli acquisti di ETH e l'espansione di MAVAN, anche attraverso la vendita di titoli azionari che potrebbe diluire le partecipazioni degli azionisti esistenti; i rischi operativi, di sicurezza e tecnologici associati alle attività di staking e validazione della Società, inclusi guasti di rete, eventi di slashing, violazioni della sicurezza informatica (inclusi furti ed exploit ai danni di exchange, depositari e altri operatori del settore) e modifiche ai protocolli; ritardi o limitazioni alla capacità della Società di mettere in staking ulteriori ETH o ritirare ETH già in staking, comprese le code di ingresso e uscita dei validatori; il rischio che i rendimenti, le ricompense e i ricavi effettivi derivanti dallo staking differiscano in misura sostanziale dagli importi previsti; la concorrenza nei settori della tesoreria di asset digitali, dello staking e del mining; la dipendenza della Società da personale chiave; gli sviluppi normativi riguardanti gli asset digitali, la tecnologia blockchain e le attività di staking, inclusa l'attuazione e l'interpretazione del GENIUS Act e di altre normative in corso di approvazione; le azioni della SEC, della CFTC e di altri organismi di regolamentazione; i rischi connessi agli investimenti "moonshot" della Società, inclusi quelli in Eightco Holdings e Beast Industries, e alla valutazione di tali investimenti; i fattori macroeconomici, tra cui inflazione, tassi di interesse e condizioni economiche generali; le modifiche al protocollo Ethereum; le prestazioni dei fornitori di servizi terzi, degli exchange, dei depositari e dei partner di staking; nonché gli altri fattori di rischio descritti nei documenti depositati dalla Società presso la SEC.

Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano sulle informazioni a disposizione del management alla data del presente comunicato e riflettono le attuali aspettative, stime e convinzioni del management in merito a eventi futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in misura sostanziale da quelli espressi o impliciti sulla base dei fattori sopra descritti e di quelli indicati nella sezione Risk Factors (Fattori di rischio) dell'Annual Report on Form 10-K della Società relativo all'esercizio fiscale conclusosi il 31 agosto 2026, depositato presso la SEC il 10 novembre 2026, nei Quarterly Reports on Form 10-Q della Società e negli altri documenti depositati dalla Società presso la SEC, come modificati o aggiornati di volta in volta. Copie di tali documenti sono disponibili all'indirizzo www.sec.gov e su:https://Bitminetech.io/investor-relations/ La Società invita i lettori a non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali, che riflettono esclusivamente le circostanze esistenti alla data in cui vengono formulate. Bitmine declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere dichiarazioni previsionali, salvo quanto previsto dal diritto applicabile.

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