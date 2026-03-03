Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le partecipazioni in ETH raggiungono i 4,474 milioni di token, mentre le partecipazioni totali in criptovalute e contanti ammontano a 9,9 miliardi di dollari

Bitmine detiene 3.040.483 ETH in staking, pari a 6,0 miliardi di dollari al prezzo di 1.976 dollari per ETH; la soluzione di staking MAVAN sarà lanciata nel primo trimestre del 2026

Bitmine ora possiede il 3,71% della fornitura di token ETH, oltre il 74% del percorso che conduce all'"Alchemy of 5%" in soli 8 mesi

Bitmine ha recentemente concluso un investimento iniziale di 200 milioni di dollari in Beast Industries

Il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità e delle partecipazioni "Moonshot" di Bitmine ammonta a 9,9 miliardi di dollari, inclusi 4,474 milioni di token ETH, un totale di liquidità pari a 868 milioni di dollari e altre partecipazioni in criptovalute

Bitmine è leader nel settore delle tesorerie crittografiche sia per la velocità con cui aumenta il valore patrimoniale netto per quota in criptovaluta sia per l'elevata liquidità di negoziazione del titolo BMNR

Bitmine è il 145° titolo più negoziato negli Stati Uniti, con un valore di negoziazione di 0,8 miliardi di dollari al giorno (media a 5 giorni)

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di prim'ordine tra cui Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

LAS VEGAS, 3 marzo 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) , Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società Bitcoin ed Ethereum, specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che il valore complessivo delle criptovalute, della liquidità e delle partecipazioni "moonshot"di Bitmine ammonta a 9,9 miliardi di dollari.

Al 1° marzo 2026 alle 14:00 ET, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 4.473.587 ETH al prezzo di 1.976 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 195 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 200 milioni di dollari in Beast Industries, una partecipazione di 14 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshot") e un totale di liquidità pari a 868 milioni di dollari. Le partecipazioni di Bitmine in ETH rappresentano il 3,71% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

"Bitmine continua ad attuare metodicamente la nostra strategia di tesoreria Ethereum, mentre entriamo nelle fasi finali di questo "mini inverno delle criptovalute". L'incertezza geopolitica è aumentata negli ultimi giorni, con l'inizio delle operazioni militari degli Stati Uniti contro l'Iran, e l'impatto sui mercati finanziari e delle attività digitali si farà sentire nelle prossime settimane. "Continuiamo ad acquisire ETH in modo costante e a ottimizzare il rendimento delle nostre partecipazioni in ETH", ha dichiarato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

"La scorsa settimana, abbiamo acquisito 50.928 ETH", ha proseguito Lee. "Bitmine ha acquistato Ethereum, perché pensiamo che questo pullback sia interessante, alla luce del miglioramento dei fondamentali. Secondo noi, il prezzo dell'ETH non riflette la sua notevole utilità e la sua importanza come futuro della finanza."

Il 1° marzo 2026, il totale degli ETH puntati su Bitmine ammonta a 3.040.483 (6,0 miliardi di dollari a 1.976 dollari per ETH). "Bitmine ha puntato più ETH di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), le ricompense per lo staking di ETH ammontano a 253 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,86%)" ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking ammontano ora a 172 milioni di dollari. E questi 3,0 milioni di ETH rappresentano circa il 68% dei 4,5 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Il CESR (Composite Ethereum Staking Rate), amministrato da Quatrefoil) è pari al 2,83%, mentre le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento a 7 giorni del 2,86% (annualizzato). Continuiamo a fare progressi sulla nostra soluzione di staking nota come The Made in America VALidator Network (MAVAN). Essa sarà la soluzione "best-in-class", che offre un'infrastruttura di staking sicura e sarà implementata all'inizio del calendario 2026. "Bitmine sta, al momento, collaborando con 3 fornitori di staking, mentre la società si prepara a lanciare MAVAN nel 2026" ha continuato Lee.

Bitmine crypto holding è la tesoreria numero 1 per Ethereum e la tesoreria numero 2 a livello globale, dietro Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che possiede 717.722 BTC per un valore di 47 miliardi di dollari. Bitmine rimane la più grande tesoreria ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli azionari più negoziati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di scambi pari a 0,8 miliardi di dollari (media a 5 giorni, al 27 febbraio 2026), classificandosi al 145° posto negli Stati Uniti, dietro Datadog (144° posto) e davanti a Expedia Group (146° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentano per i servizi finanziari nel 2025 una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Tali investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla filosofia "alchemy of 5%", la Società si impegna a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività a livello di protocollo nativo, tra cui meccanismi di staking e finanza decentralizzata. Nel primo trimestre 2026, la società lancerà MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, non puramente storiche, sono dichiarazioni previsionali, che possono comportare rischi e incertezze. Il presente documento contiene, nello specifico, dichiarazioni previsionali relative al progresso e al raggiungimento degli obiettivi della Società in materia di acquisizione e staking di ETH, al valore a lungo termine di Ethereum, alla crescita e al progresso continui della strategia di tesoreria Ethereum della Società e ai vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, di devono prendere in considerazione vari fattori, tra cui la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria Ethereum e le attività future proposte; il contesto competitivo dell'attività di Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati futuri effettivi potrebbero differire notevolmente da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

