Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annuncia che le sue partecipazioni in ETH raggiungono i 5,74 milioni di token e che le partecipazioni totali in criptovalute e liquidità ammontano a 11,1 miliardi di dollari

Bitmine possiede il 4,8% dell'offerta totale di ETH pari a 120,7 milioni

Bitmine ha raggiunto il 95% dell'obiettivo "Alchemy of 5%" in soli 12 mesi

Bitmine è stata aggiunta all'indice Russell 1000 Large-cap il 26 giugno 2026

Le azioni privilegiate di Serie A di Bitmine saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP

Bitmine detiene 4.879.157 ETH in staking, pari a 8,8 miliardi di dollari al prezzo di 1.800 dollari per ETH MAVAN (Made in America VAlidator Network) è una delle principali destinazioni di staking Ethereum per BMNR e investitori istituzional

Bitmine possiede 71 milioni di dollari di Eightco (NASDAQ: ORBS), attualmente uno dei pochi titoli quotati in borsa al mondo che offre agli investitori un'esposizione diretta a OpenAI

Bitmine Crypto + totale disponibilità in contanti + "Moonshots" ammontano a 11,1 miliardi di dollari, inclusi 5,74 milioni di token ETH, liquidità totali e titoli negoziabili pari a 527 milioni di dollari, e altre disponibilità in criptovalute

Bitmine continua a essere sostenuta da un gruppo di investitori istituzionali di primario livello, tra cui ARK di Cathie Wood, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore privato Thomas "Tom" Lee a sostegno dell'obiettivo di Bitmine di acquisire il 5% di ETH

NORWALK, Connecticut, 8 luglio 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" o la "Società"), una società attiva nelle reti Bitcoin ed Ethereum e specializzata nell'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, ha annunciato oggi che le sue partecipazioni in criptovalute + liquidità totale e titoli negoziabili + "moonshot" ammontano complessivamente a 1,1 miliardi di dollari.

Alle 18:30 ET del 5 luglio 2026, le partecipazioni in criptovalute della Società comprendono 5.742.237 ETH al prezzo di 1.800 dollari per ETH (NASDAQ: COIN), 206 Bitcoin (BTC), una partecipazione di 180 milioni di dollari in Beast Industries e una di 71 milioni di dollari in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots"), e una liquidità totale e titoli negoziabili pari a 527 milioni di dollari. Le partecipazioni in ETH di Bitmine rappresentano il 4,8% dell'offerta di ETH (pari a 120,7 milioni di ETH).

Negli ultimi giorni, gli investitori sono diventati più ottimisti riguardo all'approvazione del Clarity Act, con i prediction market che vedono ora una probabilità di circa il 50%, il livello più alto delle ultime due settimane. Crediamo che la chiarezza a livello normativo rappresenti un traguardo importante, che possa favorire il settore delle criptovalute – e in particolare le piattaforme di smart contract come Ethereum – dato che le criptovalute diventano parte della nostra vita quotidiana. Ethereum L2 operano già in background, elaborando transazioni in USDC per Shopify e persino per Visa. Pertanto, l'aumento del rapporto ETH/BTC rilevato negli ultimi giorni ha senso, dato che i mercati iniziano a vedere maggiori probabilità di approvazione del Clarity Act", ha affermato Thomas "Tom" Lee, presidente di Bitmine.

Il 26 giugno, Bitmine è stata aggiunta all'indice Russell 1000 Large-cap, in occasione della revisione annuale dell'indice. L'Investment Company Institute (ICI) valuta che i fondi di investimento passivi e gli ETF rappresentino tipicamente il 18-20% delle azioni di una società.

"Si prevede che con l'aggiunta al Russell 1000, centinaia, e forse migliaia, di ulteriori investitori istituzionali diventeranno azionisti di Bitmine", ha continuato Lee.

Il 10 giugno, Bitmine ha concluso la sua offerta (l'"offerta"), registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"), di 3.500.000 azioni privilegiate perpetue di Serie A al 9,50% (le "Azioni privilegiate di Serie A"), a un prezzo di offerta pubblica pari a 80,00 dollari per azione.

La Società ha ricevuto proventi netti derivanti dall'offerta pari a circa 273,8 milioni di dollari, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di emissione stimate dalla Società. Le azioni privilegiate di Serie A saranno negoziate sul NYSE con il simbolo BMNP. I dividendi di BMNP saranno pagati settimanalmente, in base alle disposizioni del Certificato di Designazione applicabile.

L'11 maggio 2026, Bitmine ha pubblicato l'ultimo messaggio del suo presidente (link qui) per il mese di maggio 2026.

"Nell'ultima settimana, abbiamo acquisito 42.197 ETH, aumentando il ritmo rispetto alla settimana precedente. Continueremo a mantenere un ritmo di accumulo costante nel 2026. Crediamo di essere nelle fasi iniziali della primavera delle criptovalute. Bitmine dovrebbe raggiungere la "soglia del 5%" entro il 2026", ha affermato Lee.

All'inizio del 2026, Bitmine ha lanciato MAVAN (Made in American VAlidator Network), la piattaforma di staking di livello istituzionale. Sebbene sia stata originariamente sviluppata per supportare il tesoro Ethereum di Bitmine, MAVAN intende ampliarsi per raggiungere investitori istituzionali, custodi e partner dell'ecosistema alla ricerca della migliore infrastruttura di staking. Una parte degli ETH di Bitmine è già in staking sulla piattaforma MAVAN.

Al 5 luglio 2026, il totale di ETH in staking su Bitmine ammonta a 4.879.157 (8,8 miliardi di dollari al prezzo di 1.800 dollari per ETH). "Bitmine detiene il maggior volume di ETH in staking di qualsiasi altra entità al mondo. Su larga scala (quando l'ETH di Bitmine è interamente messo in staking da MAVAN e dai suoi partner di staking), il rendimento previsto dallo staking di ETH è di 277 milioni di dollari all'anno (utilizzando un rendimento BMNR a 7 giorni del 2,68%)", ha dichiarato Lee.

"I ricavi annuali derivanti dallo staking sono attualmente pari a 235 milioni di dollari. E questi 4,9 milioni di ETH rappresentano oltre l'85% dei 5,74 milioni di ETH detenuti da Bitmine. Le operazioni di staking di Bitmine hanno generato un rendimento su 7 giorni del 2,68% (su base annua)", ha proseguito Lee.

La holding in criptovalute Bitmine è al 1° posto delle tesorerie Ethereum e al 2° posto delle tesorerie globali, dietro a Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), che secondo quanto riferito possiede 847.363 BTC per un valore di 54 miliardi di dollari. Bitmine si conferma la più grande tesoreria di ETH al mondo.

Bitmine è uno dei titoli più scambiati negli Stati Uniti. Secondo i dati di Fundstrat, il titolo ha registrato un volume medio giornaliero di negoziazioni pari a 543 milioni di dollari (media a 4 giorni, al 2 luglio 2026), classificandosi al 233° posto negli Stati Uniti, dietro Semtech (232° posto) e davanti a TTM Technologies (234° posto) tra 5.704 titoli quotati negli Stati Uniti (statista.com e ricerca di Fundstrat).

Il management di Bitmine ritiene che il GENIUS Act e il Project Crypto della Securities and Exchange Commission ("SEC") rappresentino, per i servizi finanziari nel 2025, una trasformazione pari a quella determinata dall'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa. Questo evento del 1971 fu il catalizzatore della modernizzazione di Wall Street, dando vita agli iconici titani di Wall Street e alle infrastrutture finanziarie e di pagamento odierne. Questi investimenti si sono rivelati più efficaci dell'oro.

Il messaggio del Presidente è disponibile qui:https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentazione degli utili dell'intero esercizio 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili qui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Per tutti gli aggiornamenti, è possibile registrarsi all'indirizzo: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su BitmineBitmine (NYSE: BMNR) è un miner di Bitcoin con attività negli Stati Uniti. L'azienda sta utilizzando il capitale in eccesso per diventare la principale società di tesoreria Ethereum al mondo, con una strategia innovativa di asset digitali per investitori istituzionali e partecipanti al mercato pubblico. Guidata dalla sua filosofia della "alchimia del 5%", la Società è impegnata a utilizzare ETH come principale asset di riserva di tesoreria, sfruttando attività native a livello di protocollo, tra cui lo staking e i meccanismi di finanza decentralizzata. Nel 2026, la società ha lanciato MAVAN (Made-in America VAlidator Network), un'infrastruttura di staking dedicata per gli asset Bitmine.

Per ulteriori dettagli, seguiteci su X:https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono puramente storiche sono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Queste dichiarazioni previsionali possono essere identificate da termini quali "prevede", "progetta", "progettato", "intende", "crede", "anticipa", "stima" ed espressioni simili. Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali che riguardano, in particolare: (i) gli obiettivi della Società rispetto all'acquisizione di ETH, tra cui l'iniziativa "Alchemy of 5%" e la previsione secondo cui Bitmine raggiungerà tale obiettivo nel corso del 2026; (ii) le convinzioni e le aspettative della Società riguardo al mercato delle criptovalute, tra cui la convinzione secondo cui il settore sia nelle fasi iniziali di una "primavera delle criptovalute" e che Bitmine manterrà un ritmo costante di accumulo di ETH per tutto il 2026; (iii) le aspettative riguardo all'approvazione del Clarity Act e la convinzione della Società che la chiarezza a livello normativo rappresenti un traguardo importante, affinché il settore delle criptovalute, e, in particolare, le piattaforme di smart contract come Ethereum – possa trarre vantaggio dall'integrazione delle criptovalute nella vita quotidiana; (iv) la previsione secondo cui l'inclusione nell'indice Russell 1000 porterà centinaia, e forse migliaia, di ulteriori investitori istituzionali a detenere quote azionarie di Bitmine, tra cui le aspettative riguardo alla partecipazione di fondi di investimento passivo; (v) la strategia della Società di accumulo di asset digitali e le operazioni di staking, comprese le ricompense annualizzate previste per lo staking di ETH, pari a circa 277 milioni di dollari (una volta che gli ETH di Bitmine saranno interamente messi in staking tramite MAVAN e i suoi partner di staking), e gli attuali ricavi annualizzati previsti dallo staking, pari a circa 235 milioni di dollari; (vi) l'espansione prevista di MAVAN per servire investitori istituzionali, depositari e partner dell'ecosistema alla ricerca di infrastrutture di staking di eccellenza; (vii) la convinzione del management secondo cui il GENIUS Act e il progetto "SEC Project Crypto" cambieranno i servizi finanziari in modo paragonabile all'azione intrapresa dagli Stati Uniti il 15 agosto 1971, che pose fine al sistema di Bretton Woods e al gold standard del dollaro statunitense 54 anni fa; e (viii) la crescita e lo sviluppo futuri della strategia della Società relativa alla riserva di Ethereum. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, occorre considerare vari fattori, tra cui: la capacità di Bitmine di stare al passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la propria attività attuale, le operazioni di tesoreria relative a Ethereum, e le attività future proposte; il contesto competitivo in cui opera Bitmine; le condizioni di mercato che influenzano il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie della Società; gli sviluppi normativi che riguardano le risorse digitali, tra cui l'eventuale approvazione e attuazione di leggi in sospeso e iniziative della SEC; la volatilità e l'imprevedibilità dei prezzi delle risorse digitali; le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza delle operazioni di staking della Società; i rischi relativi ai sistemi di IA e il relativo impatto sui mercati delle criptovalute; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati e le prestazioni futuri effettivi potrebbero differire in modo considerevole da quelli espressi nelle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine, comprese quelle indicate nella sezione "Fattori di rischio" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la SEC il 21 novembre 2025, nonché in tutti gli altri documenti depositati presso la SEC, modificati o aggiornati di volta in volta. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, salvo nei casi previsti dalla legge.

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