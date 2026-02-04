Blockchain.com e Ondo Finance lanciano in Europa titoli azionari statunitensi tokenizzati onchain

In collaborazione con Ondo Global Markets, i titoli azionari e gli ETF quotati al NYSE sono ora accessibili a milioni di utenti idonei in tutta Europa direttamente tramite il portafoglio Blockchain.com

LONDRA e NEW YORK, 4 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Blockchain.com e Ondo Finance hanno annunciato oggi l'espansione della loro partnership per offrire asset reali (RWA) onchain al mercato europeo. Gli utenti idonei in tutta Europa possono ora accedere direttamente a titoli azionari e ETF statunitensi regolamentati e tokenizzati in modo trasparente all'interno del portafoglio DeFi di Blockchain.com.

Lo scorso anno, attraverso il proprio wallet DeFi, Blockchain.com e Ondo Global Markets hanno introdotto oltre 200 titoli e ETF tokenizzati per gli utenti in Africa e Sud America, offrendo esposizione onchain ad alcune delle aziende più rinomate.

"Portando i titoli azionari statunitensi onchain ai nostri utenti europei, stiamo fornendo soluzioni di autocustodia attraverso il nostro portafoglio DeFi che sono più veloci, più efficienti e completamente di proprietà degli utenti, ineguagliabili dalle banche tradizionali" ha affermato Peter Smith, CEO, fondatore e presidente esecutivo di Blockchain.com."Sulla scia dello slancio in Africa e Sud America grazie a questa partnership con Ondo, stiamo trasformando in realtà un sistema finanziario più inclusivo e sicuro per milioni di persone in Europa e non solo".

Dal suo lancio nel settembre 2025, Ondo Global Markets ha registrato una crescita esplosiva, riflettendo la crescente domanda di asset di livello istituzionale sulla blockchain. Con un valore totale bloccato (TVL) che supera i 556 milioni di dollari e un volume di scambi che supera gli 8,7 miliardi di dollari, la piattaforma è una forza dominante nel settore dei Real World Asset (RWA).

"Estendere la disponibilità agli utenti in tutto il SEE attraverso il wallet DeFi di Blockchain.com consente ai titoli e agli ETF tokenizzati di Ondo di raggiungere un segmento della base utenti globale della piattaforma prima inaccessibile" ha affermato Ian De Bode, Presidente di Ondo Finance. "Siamo ansiosi di vedere come questa espansione favorirà l'adozione, mentre continuiamo a promuovere la tokenizzazione nei mercati globali."

Questo annuncio segna un cambiamento significativo per gli investitori europei, che ora possono accedere ad asset di livello istituzionale con la facilità di un portafoglio digitale, tra cui:

Informazioni su Blockchain.comBlockchain.com sta collegando il mondo al futuro della finanza. Leader globale nei servizi di criptovaluta, aiuta milioni di persone in tutto il mondo ad accedere in modo sicuro alle criptovalute. Dalla sua fondazione nel 2011, Blockchain.com ha conquistato la fiducia di oltre 90 milioni di portafogli e oltre 40 milioni di utenti verificati, facilitando transazioni in criptovaluta per un valore superiore a 1,2 trilioni di dollari. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Blockchain.com.

Informazioni su Ondo Finance:Ondo Finance è una piattaforma basata su blockchain incentrata sulla tokenizzazione di asset reali e sull'introduzione di prodotti finanziari di qualità istituzionale onchain. Colmando il divario tra la finanza tradizionale e l'infrastruttura decentralizzata, Ondo mira a rendere i mercati dei capitali più accessibili, trasparenti ed efficienti.

Contatto per i media:press@blockchain.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2744581/Blockchain_Com_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/blockchaincom-e-ondo-finance-lanciano-in-europa-titoli-azionari-statunitensi-tokenizzati-onchain-302678689.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.