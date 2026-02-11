BOLDROCCHI GROUP ENTRA NEL CAPITALE DI BEDIMENSIONAL PROMUOVENDO LA CRESCITA E L’INNOVAZIONE DELL’ECCELLENZA INDUSTRIALE ITALIANA

Milano, 28 gennaio 2026 – BeDimensional S.p.A., azienda deep-tech leader nella produzione industriale di materiali bidimensionali, annuncia l’ingresso di Boldrocchi Group, punto di riferimento a livello internazionale nell’ingegneria, produzione e fornitura di soluzioni industriali avanzate per la gestione dell’aria, del calore e dell’ambiente, nel capitale della società.

L’investimento è stato realizzato tramite il meccanismo degli Strumenti Finanziari Partecipativi (SFP) a cui hanno partecipato anche Azionisti della compagine sociale BeDimensional: CDP Venture Capital, Eureka! Venture SGR, Eni Next e Nova Capital.

Questa operazione, curata per conto di BeDimensional dallo studio Eversheds Sutherland di Milano tramite l’avv. Lorenzo Fratantoni, si inserisce nel percorso di crescita industriale di BeDimensional, già supportato dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) tramite il finanziamento “Venture Debt” da 20 milioni di euro, e dalla recente inaugurazione di BEFAB – BeDimensional Fabrication Plant, il nuovo impianto produttivo a Genova dedicato alla produzione su scala industriale di materiali bidimensionali.

BeDimensional sta ora entrando in una fase di piena industrializzazione, con un piano di espansione che porterà la capacità produttiva dalle attuali 3 tonnellate annue ad oltre 30 tonnellate entro il 2028.

Vittorio Pellegrini, CEO di BeDimensional, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di accogliere la famiglia Boldrocchi tra i nostri soci. L’ingresso di un investitore industriale con esperienza globale rafforza ulteriormente la capacità di trasformare l’innovazione tecnologica in crescita commerciale e industriale.”

Massimo Boldrocchi, Presidente di Boldrocchi Group, ha dichiarato: “Crediamo fortemente nel potenziale strategico dei materiali bidimensionali e nel ruolo che svolgeranno nella transizione energetica e nell’efficienza industriale. Questo investimento rappresenta per noi una partecipazione attiva alla crescita di un’eccellenza tecnologica italiana con una visione internazionale.”

BEDIMENSIONAL, COMPANY PROFILE

BeDimensional è un'azienda leader nella produzione e sviluppo di grafene a pochi strati atomici (FLG) e nitruro di boro esagonale a pochi strati atomici (FLhBN o FLB) di alta qualità. La missione è produrre questi cristalli bidimensionali a livelli industriali e a costi competitivi, rivoluzionando il settore manifatturiero grazie a materiali più efficienti, sostenibili e ad alte prestazioni.

Nata come spin-off dei Graphene Labs della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, un centro globale di eccellenza nella ricerca sui materiali, il profondo know-how scientifico di BeDimensional serve come base per il suo piano aziendale volto a una rapida transizione verso la piena industrializzazione.

Il processo di BeDimensional produce FLG e FLhBN con spessori atomici, rendendoli i materiali di massima qualità disponibili sul mercato dei cristalli bidimensionali. Questi cristalli possono essere facilmente integrati in qualsiasi materiale, conferendo loro molteplici proprietà che migliorano le prestazioni e la durata.

Le tecnologie di BeDimensional sono state applicate con successo in vari settori, dai prodotti per lo stoccaggio e la conversione dell'energia ai tessuti intelligenti, vernici, rivestimenti e materiali compositi.

Le tecnologie comprovate e il potenziale di crescita di BeDimensional hanno attirato l'interesse di importanti investitori come Eni Next e fondi di venture capital come CDP Venture, Eureka! Venture e Nova Capital, Pellan Italia e della Banca Europea per gli Investimenti. www.bedimensional.com

BOLDROCCHI GROUP, COMPANY PROFILE

Boldrocchi Group è un’azienda italiana leader mondiale nell’ingegneria, produzione e fornitura di soluzioni industriali avanzate per la gestione dell’aria, del calore e dell’ambiente. Fondata nel 1909 dall’ingegnere Luigi Boldrocchi, vanta oltre un secolo di esperienza e una presenza globale con installazioni in più di 140 Paesi e sedi in otto nazioni, inclusa la sede centrale a Biassono, vicino a Milano.

L’azienda è una delle poche al mondo a offrire un portafoglio completo di prodotti e servizi che includono ventilatori, soffianti e compressori, scambiatori di calore e sistemi di raffreddamento, impianti per il controllo dell’inquinamento atmosferico, sistemi per turbine a gas e insonorizzazione, oltre a serrande e diverter heavy-duty.

Ogni soluzione è interamente progettata, prodotta e testata in-house, all’interno dei 45.000 m² di stabilimenti Boldrocchi in Italia, dove l’azienda impiega le più avanzate tecnologie di modellazione CFD e analisi strutturale, garantendo massima efficienza, affidabilità e conformità ai più elevati standard internazionali.

L’approccio integrato e l’esperienza multidisciplinare consentono a Boldrocchi di offrire sistemi personalizzati e chiavi in mano per i principali settori industriali: energia, oil & gas, acciaio, cemento, chimica, navale e ambientale. L’investimento costante in ricerca e sviluppo e l’impegno verso la sostenibilità confermano la vocazione del Gruppo all’innovazione e alla qualità, assicurando prestazioni superiori e lunga durata operativa. Una realtà analoga a quella italiana è operativa in India da più di 20 anni; occupa 350 dipendenti nei settori ventilazione, scambio termico e disinquinamento

www.boldrocchigroup.com

