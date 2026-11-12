Bookabook rilancia: obiettivo 6 mesi tra preordini e libreria, ufficio stampa per tutti i titoli e più presenza in libreria. Il caso di Giuseppe Minacapelli

Milano, 11 novembre 2026 – Dal 2027 bookabook punta a ridurre a 6 mesi il tempo tra l'avvio dei preordini e l'uscita in libreria. Si aggiungono l'ufficio stampa per tutti i titoli, attivo dal 2026, e un rafforzamento della presenza in libreria con LYR promozione editoriale. Tra i nuovi titoli di punta c'è Il bambino che sognava l'infinito – Il mulino dei suoi ricordi, opera prima dell'educatore e divulgatore Giuseppe Minacapelli: ha superato le 415 copie in preordine e sarà presentato a marzo 2027 a Recanati, a Casa Leopardi.

Bookabook è la casa editrice che crede che innovazione e qualità editoriale debbano andare di pari passo. Il percorso di questa casa editrice nasce nel 2014 a Milano e prosegue partecipando, da protagonista, a dei percorsi sull'innovazione editoriale in Italia e all'estero.

Aver costruito una casa editrice completamente gratuita per gli autori, distribuita a livello nazionale da Messaggerie Libri, che in controtendenza rispetto al mercato lancia e promuove ogni anno diversi autori esordienti, non esaurisce la spinta della redazione e di tutta la squadra all'innovazione. E le novità che la casa editrice milanese ha in serbo tra la fine del 2026 e il 2027 sono particolarmente rilevanti: ufficio stampa per tutti gli autori, tempi di pubblicazione dimezzati senza compromettere il lavoro redazionale, una ancora maggiore presenza in libreria.

Una storia intima in libreria

Il bambino che sognava l'infinito – Il mulino dei suoi ricordi racchiude 25 racconti dell'infanzia di Giuseppe: quella di un bambino sognatore, dotato di una sensibilità particolare, nato a Piazza Armerina, in Sicilia, e poi trasferitosi al Nord. Il libro è per l'autore un vero e proprio riscatto personale – non nei confronti di qualcuno, ma per sé stesso – che mette in dialogo Giuseppe adulto con il bambino che è stato: quel bambino che per troppi anni si è sentito inadatto e impaurito di fronte al mondo. Al centro del racconto c'è anche il bullismo vissuto fin da bambino: per questo il libro ha ricevuto il patrocinio del Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop.

E all'esperienza di scrittura si affianca quella di pubblicazione. «Mi sono sentito molto supportato dalla casa editrice fin dall'inizio e in tutto l'iter della lavorazione del libro», racconta Minacapelli, «dall'editing alla comunicazione, in tutto ciò che è servito e sta servendo per far conoscere il libro».

Ufficio stampa per tutti i titoli

Bookabook offre in tutti i contratti un elenco chiaro e dettagliato delle attività di marketing e promozionali previste per il libro. Nell'elenco non ci si limita a specificare quali attività verranno svolte, ma anche quando. E al termine delle attività è previsto un resoconto dettagliato con i risultati. Un approccio che ha permesso, negli anni, alla casa editrice di attrarre talenti e di conquistare premi e nomination prestigiose, come il premio ANGI. Dal 2026 l'elenco si arricchisce dell'ufficio stampa per tutti i libri pubblicati, cosa sempre auspicabile ma piuttosto rara nel panorama italiano.

Tempi di pubblicazione dimezzati

Bookabook non è mai scesa a compromessi quando si tratta di qualità, anche a costo di chiedere ai propri autori di aspettare qualche mese in più. Negli anni è riuscita tuttavia a tagliare i tempi morti, rafforzando la redazione e la rete dei collaboratori. L'obiettivo nel 2027 è di arrivare a solo 6 mesi complessivi tra preordini e lavorazione editoriale, all'incirca il tempo tecnico minimo per pubblicare un libro (con l'eccezione degli instant book, a cui però Bookabook dedica una collana specifica). Si partirà con una fase sperimentale per inserire una specifica garanzia all'interno dei singoli contratti, con la sola eccezione per quei libri che, per loro natura, richiedono più tempo, ad esempio per la verifica di fatti e dati non di pubblico dominio.

Maggiore presenza in libreria

Bookabook lavora con LYR promozione editoriale per garantire una sempre maggiore presenza in libreria e, soprattutto, a scaffale dei propri titoli. Per farlo ha messo in campo, all'interno dell'ufficio marketing, una persona che si occupa in modo specifico di rapporti con la rete promozionale. Scegliere di rafforzare la presenza in libreria può sembrare in controtendenza rispetto alla natura innovativa della casa editrice, ma Bookabook crede in un mix tra digitale e tradizionale in cui la libreria rimane un elemento insostituibile.

Da due mesi Minacapelli incontra i lettori ogni sabato in una libreria diversa, tra Feltrinelli, Mondadori, Giunti e Libraccio. «Questo mi ha permesso di conoscere tante persone che si sono strette a me e al mio progetto», racconta. «Parlarne nelle librerie e in più punti sta sicuramente facendo crescere il passaparola.»

Preordini più semplici

Nelle campagne di preordini di bookabook l'autore non è mai solo: è affiancato da un tutor specializzato nella costruzione del passaparola. È così che si incontrano nuovi lettori, ben oltre la cerchia dei contatti personali dell'autore.

La campagna di preordini de Il bambino che sognava l'infinito ha superato le 415 copie, più del doppio dell'obiettivo di 200. «Attraverso il passaparola e la presenza nelle librerie, il libro è stato conosciuto anche da persone estranee, che hanno saputo del progetto grazie al passaparola di amici e parenti degli acquirenti del preordine», spiega l'autore.

Negli ultimi due anni Bookabook ha rafforzato l'infrastruttura digitale per rendere più semplice, piacevole e sicura la procedura di acquisto per i lettori.

Prossimi appuntamenti

Sabato 28 novembre alle 18.30 Il bambino che sognava l'infinito sarà presentato a BookCity Milano presso LongSongBooks&Café in via Antonio Stoppani 11, mentre a marzo 2027 è in programma la presentazione a Recanati, a Casa Leopardi. Intanto Minacapelli sta già scrivendo un secondo libro.

Scheda del libro

Titolo: Il bambino che sognava l'infinito – Il mulino dei suoi ricordi

Autore: Giuseppe Minacapelli

Editore: bookabook

Pagine: 168

Prezzo: cartaceo 15,00€ · ebook 9,99 €

ISBN: 9791255995050

Uscita: 30-07-2026

Patrocinio: Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop

L'autore

Giuseppe Minacapelli è nato a Piazza Armerina nel 1983. Educatore di professione, ha condotto laboratori di fiaba in carceri, strutture per anziani, scuole, reparti pediatrici e comunità psichiatriche. Appassionato della cultura degli anni Ottanta e Novanta, ha creato la pagina Instagram Il Mulino dei Ricordi. Il bambino che sognava l'infinito è il suo esordio letterario.

Chi è bookabook

Fondata a Milano nel 2014, bookabook è una casa editrice gratuita per gli autori. Seleziona i manoscritti e li pubblica attraverso campagne di preordini: con 200 copie il libro esce in libreria con la distribuzione nazionale di Messaggerie Libri, e con 300 si aggiungono ulteriori attività promozionali; con almeno 60 preordini viene comunque stampato per i lettori che l'hanno ordinato e i diritti tornano all'autore. I preordini coprono tra il 30% e il 60% dei costi di produzione; il resto è a carico della casa editrice. Durante la campagna l'autore non può acquistare copie del proprio libro. Le royalties vanno dal 10% al 50% del prezzo di copertina, a seconda del canale. Dal 2026 l'ufficio stampa è previsto per tutti i titoli; dal 2027 la casa editrice punta a ridurre a 6 mesi il tempo tra l'avvio dei preordini e l'uscita in libreria. Per saperne di più: bookabook.it/domande-frequenti .

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