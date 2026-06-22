Buoni pasto, la risposta concreta di Welfare Pellegrini al nuovo bisogno di benessere in azienda

Welfare Pellegrini conferma il ruolo dei buoni pasto come strumento concreto per il benessere quotidiano dei lavoratori e la crescita delle imprese

Milano, 22 giugno 2026 – Da quarant’anni Welfare Pellegrini accompagna aziende, lavoratori ed esercenti nello sviluppo di soluzioni pensate per rendere il welfare aziendale più semplice, accessibile e vicino alle esigenze quotidiane delle persone. Parte della Pellegrini, realtà italiana che da 60 anni opera con una visione orientata al benessere, all’innovazione sostenibile e alla qualità dei servizi, Welfare Pellegrini propone un sistema articolato di benefit che comprende buoni pasto, buoni acquisto e piattaforma welfare dedicate alle imprese.

In questo scenario, il buono pasto si conferma uno degli strumenti più diffusi e apprezzati del welfare aziendale. Dalle grandi aziende alle piccole e medie imprese fino alle partite IVA, lo scelgono come soluzione concreta per offrire ai propri collaboratori un beneficio utile, semplice da utilizzare e fiscalmente conveniente.

Con circa 500mila utilizzatori finali e una rete di accettazione che supera i 300mila convenzionabili tra canali fisici e online, il buono pasto rappresenta oggi molto più di un servizio sostitutivo della mensa. È una leva quotidiana di benessere, capace di incidere sul potere d’acquisto dei lavoratori, sulla qualità della pausa pranzo e sulla capacità delle aziende di rafforzare il rapporto con i propri dipendenti.

Perché le imprese scelgono i buoni pasto?

La diffusione dei buoni pasto è legata alla loro flessibilità. Si tratta di uno strumento adatto ad aziende di ogni dimensione: una grande impresa può integrarli all’interno di piani welfare strutturati, mentre una PMI può offrire un valore concreto ai propri dipendenti senza introdurre complessità organizzative eccessive.

Per le aziende, inoltre, i buoni pasto rappresentano una soluzione semplice da gestire, deducibile al 100%, senza vincoli complessi e con un’elevata flessibilità operativa.

Il loro valore si inserisce in una visione più ampia del welfare aziendale, che oggi è sempre più riconosciuto come leva strategica per aumentare il benessere dei lavoratori, attrarre nuovi talenti, ridurre il turnover, incrementare la produttività e contenere il costo del lavoro. In questo senso, il buono pasto non è solo un benefit accessorio, ma uno strumento concreto per rafforzare la relazione tra azienda e collaboratori.

Per i lavoratori, il buono pasto incide direttamente sulla vita quotidiana, contribuendo ad aumentare il potere d’acquisto e a migliorare la qualità della vita. Consente, infatti, di scegliere liberamente dove mangiare o acquistare prodotti alimentari: al bar, al ristorante, in gastronomia, al supermercato o attraverso soluzioni digitali e canali online.

In questo contesto, Welfare Pellegrini si posiziona come partner di riferimento per le imprese che vogliono trasformare il buono pasto in una componente efficace delle proprie politiche di welfare, con soluzioni pensate per semplificare la gestione aziendale e rendere l’esperienza di utilizzo più immediata per il lavoratore.

Vantaggi fiscali concreti per aziende di qualunque dimensione

Un fattore determinante nella scelta dei buoni pasto è la convenienza fiscale. Dal 1° gennaio 2026, la soglia di esenzione per i buoni pasto elettronici è salita a 10 euro al giorno. Entro questo limite, il valore del buono non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ed è escluso da tassazione e contribuzione previdenziale. Per i buoni pasto cartacei resta invece invariata la soglia di esenzione di 4 euro al giorno.

Per le aziende, i buoni pasto rappresentano un costo integralmente deducibile; per liberi professionisti e partite IVA, la deducibilità raggiunge il 75%. A questo si aggiunge l’esenzione IVA, che rende lo strumento ancora più conveniente nella costruzione di piani welfare sostenibili e vantaggiosi.

L’offerta integrata di Welfare Pellegrini

Welfare Pellegrini risponde alla crescente domanda di welfare aziendale con un’offerta articolata e adattabile a diversi modelli organizzativi. L’azienda propone soluzioni digitali via app, per chi desidera gestire il benefit direttamente da smartphone, buoni elettronici tramite card, per chi cerca praticità e tracciabilità.

La forza dell’offerta risiede anche nella rete di spendibilità: i buoni possono essere utilizzati presso oltre 300mila esercizi convenzionabili in tutta Italia, tra ristoranti, bar, supermercati e punti vendita alimentari, grazie anche all’utilizzo della rete dei POS bancari. Una copertura capillare che permette ai lavoratori di utilizzare il proprio benefit con libertà e continuità, rendendo il buono pasto uno strumento realmente vicino alle abitudini quotidiane delle persone.

“Le aziende riconoscono sempre di più che i buoni pasto non sono un semplice benefit aggiuntivo, ma uno strumento centrale del welfare aziendale. Offrono flessibilità al dipendente, sono facili da gestire per l’impresa e garantiscono vantaggi fiscali concreti. Inoltre, si inseriscono in una visione più ampia di sostenibilità, perché contribuiscono a migliorare il work-life balance e a sostenere il potere d’acquisto delle persone. Con Welfare Pellegrini mettiamo a disposizione un sistema solido, capillare e innovativo, pensato per creare valore ogni giorno per aziende, lavoratori ed esercenti”, spiega Angelo Meregalli, direttore della divisione Welfare Solutions di Pellegrini.

Buoni pasto e non solo: le soluzioni integrate di Welfare Pellegrini

I buoni pasto sono un pilastro del welfare aziendale, ma Welfare Pellegrini offre un ecosistema integrato per rispondere a bisogni più ampi di benessere e conciliazione vita-lavoro. Ecco cosa completa e potenzia la tua strategia:

Buoni Acquisto: oltre 25.000 partner (offline e online) per un sostegno concreto al reddito e scelta diversificata. Flexible Benefit: un ampio catalogo personalizzabile su scuola, salute, sport, cultura, tempo libero e mobilità, per costruire percorsi di welfare davvero vicini alle esigenze delle persone. Piattaforma Welfare: strumento semplice e intuitivo per gestire benefit esentasse, moduli di assistenza familiare e servizi per conciliare vita e lavoro, con reportistica puntuale per l'azienda. Club Pellegrini: sconti e vantaggi esclusivi su salute, sport, arte, viaggi e shopping, con raccolta punti per Buoni Regalo.

L'integrazione di questi elementi aumenta retention, personalizzazione del benefit e user experience, mantenendo vantaggi fiscali concreti per azienda e dipendente.

Il welfare aziendale come leva di crescita per il Gruppo Pellegrini

La Pellegrini, fondata nel 1965 dal Cavaliere del lavoro Ernesto Pellegrini e oggi guidata da Valentina Pellegrini (Presidente e AD), offre servizi per aziende, scuole, ospedali, RSA e altre istituzioni in Italia e all’estero.

Nel 2025 ha registrato ricavi per 1,129 miliardi di euro e impiega 11.000 persone tra Milano, Roma, Mendrisio (Svizzera) e numerosi appalti internazionali.

Il business si articola in quattro aree: Ristorazione e Vending; Welfare Solutions; Pulizia, Sanificazione e servizi integrati; Forniture alimentari.

Il posizionamento e la mission aziendale confermano l’impegno nel prendersi cura del benessere delle persone, attraverso i propri servizi e con progetti dedicati alle proprie risorse umane e al territorio. Dal 2014 sostiene la Fondazione Ernesto Pellegrini ETS (Ristorante Solidale Ruben, progetto Futuro Prossimo). Per volontà della famiglia imprenditrice, la Pellegrini reinveste nell’azienda tutti i propri utili.

In questo percorso, l’area Welfare Solutions, che comprende buoni pasto, buoni acquisto e piattaforme welfare, si afferma come una componente strategica per intercettare una domanda sempre più forte di benefit flessibili, digitali e facilmente integrabili nelle politiche aziendali.

La scelta di affidarsi ai buoni pasto come leva di welfare conferma la centralità di questo strumento nel panorama nazionale. Con il welfare aziendale sempre più importante nelle politiche di attrazione e fidelizzazione dei talenti, Welfare Pellegrini rafforza il proprio ruolo di partner per le imprese che vogliono offrire soluzioni semplici, convenienti e ad alto valore percepito.

Contatti:

Pellegrini spa

Email: info.welfare@gruppopellegrini.it

Telefono: 02.89130.505

Sito web: https://welfarepellegrini.it

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