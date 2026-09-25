Bybit svela "Make Your Move" come nuova campagna globale per la nuova piattaforma finanziaria

La nuova campagna globale segna l'evoluzione di Bybit in una piattaforma finanziaria full-stack, con la sua nuova promessa del marchio sostenuta da un ecosistema in espansione di mercati, pagamenti, spese, guadagni e servizi finanziari intelligenti

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 25 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la nuova piattaforma finanziaria a cui si affidano più di 80 milioni di utenti in tutto il mondo, ha annunciato oggi "Make Your Move", una nuova campagna globale che segna la fase successiva dell'evoluzione dell'azienda oltre il trading di criptovalute.

Essa riflette un cambiamento fondamentale nel modo in cui Bybit definisce il proprio business. In luogo di un exchange di criptovalute con prodotti finanziari aggiuntivi costruiti intorno ad esso, Bybit sta sviluppando una piattaforma connessa tra criptovalute, azioni, oro, forex, indici e derivati, oltre a pagamenti, spese, gestione patrimoniale, soluzioni istituzionali e servizi finanziari intelligenti.

Il nuovo posizionamento del marchio si basa sulla visione presentata da Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit nel suo keynote di gennaio: "Pensata per tutti. Basata sull'intelligenza. Aperta al mondo". La visione dell'azienda è un mondo in cui ogni persona ha accesso a ogni opportunità finanziaria globale, sostenuta da una missione per costruire la prima piattaforma intelligente che collega chiunque, ovunque, alla finanza mondiale.

"Bybit si è evoluta notevolmente da quando abbiamo iniziato come exchange di derivati sulle criptovalute e il nostro marchio deve riflettere il business che stiamo costruendo oggi", ha dichiarato Ben Zhou, Co-founder and CEO of Bybit. "La nostra ambizione è quella di riunire più opportunità finanziarie attraverso una piattaforma e renderle più accessibili alle persone di tutto il mondo".

Una nuova espressione del marchio

"Make Your Move" dà vita al nuovo posizionamento concentrandosi sulle scelte disponibili per gli utenti attraverso una piattaforma finanziaria più connessa. Dimostra l'ambizione di Bybit di dare alle persone un maggiore accesso alle opportunità finanziarie in tutti i mercati e le aree geografiche, mettendo al contempo l'individuo al centro dell'esperienza.

Il nuovo posizionamento si riflette anche nell'identità visiva di Bybit. La "I" arancione del logo Bybit è stata trasformata in un marchio indipendente, che rappresenta l'individuo e l'idea di movimento all'interno del sistema finanziario. Il marchio ancora anche un nuovo modello visivo, in cui una singola linea arancione si distingue da un campo di linee ripetute, rappresentando l'individuo che si muove all'interno del sistema.

Costruito su un ecosistema in espansione

Il nuovo posizionamento è corroborato dalla portata e dall'ampiezza dell'ecosistema in crescita di Bybit. L'azienda serve ora oltre 80 milioni di utenti registrati in 181 Paesi e regioni, con oltre 442 asset Spot e 235 strumenti di mercato tradizionali disponibili attraverso le sue offerte TradFi e RWA.

Oltre al trading, i servizi di Bybit si estendono ai pagamenti e alla finanza quotidiana. Bybit Pay consente trasferimenti diretti in criptovalute, mentre Bybit Card collega gli asset digitali alle spese quotidiane con vantaggi esclusivi. Bybit P2P fornisce l'accesso locale alle monete fiat e alle criptovalute attraverso una rete di 48.000 commercianti attivi, mentre Bybit Earn consente lo staking flessibile, dando agli utenti l'opportunità di guadagnare ricompense sui loro beni senza un periodo di blocco fisso.

L'evoluzione della tecnologia IA offre un altro livello all'esperienza dell'utente. L'ultima introduzione di Bybit AI collega a più di 600 servizi di piattaforma e copre 1.278 scenari di supporto, aiutando gli utenti a orientarsi tra la crescente gamma di prodotti e servizi disponibili attraverso la piattaforma.

L'ambizioso riorientamento di Bybit verso una nuova piattaforma finanziaria di servizi completi si confronta con un panorama finanziario in cui i consumatori spesso utilizzano diversi fornitori e applicazioni per il trading, gli investimenti, i pagamenti, le spese e i guadagni. Bybit mira a fornire agli utenti un modo più semplice di accedere e gestire diverse attività finanziarie attraverso una singola piattaforma.

La nuova identità riflette la portata del business di Bybit oggi, fornendo al contempo le basi per la sua continua espansione nei mercati e nei servizi finanziari globali. La campagna segna il prossimo capitolo del riorientamento strategico di Bybit verso la sua visione di nuova piattaforma finanziaria, rafforzando il suo impegno ad aprire opportunità finanziarie globali a una nuova generazione di utenti in tutto il mondo.

#Bybit / #NewFinancialPlatform

Informazioni su Bybit

Bybit è la nuova piattaforma finanziaria.

Crediamo che tutti debbano poter accedere alle opportunità offerte dalla finanza globale. Per questo stiamo costruendo la prima piattaforma intelligente in grado di connettere chiunque, ovunque si trovi, ai mercati finanziari globali.

Scelta da oltre 80 milioni di utenti in tutto il mondo, Bybit riunisce investimenti, trading, pagamenti e gestione patrimoniale in un unico ecosistema sicuro e intelligente. Grazie alla combinazione di tecnologie basate sull'IA, elevata liquidità globale, solidi sistemi di sicurezza e operazioni trasparenti, Bybit rende la finanza globale più accessibile ed efficiente, offrendo a tutti maggiori possibilità di partecipazione.

Pensata per tutti. Basata sull'intelligenza. Aperta al mondo.

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