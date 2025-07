Bybit svela una nuova e coraggiosa identità del brand con la campagna #IMakeIt, che inaugura una nuova era per oltre 70 milioni di utenti globali

DUBAI, EAU, 9 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, oggi annuncia un'esperienza di rebranding trasformativa che segna un momento cruciale nel suo percorso durato sei anni. Con il lancio della campagna #IMakeIt e una nuova, sorprendente identità visiva, Bybit segnala un rinnovato impegno nel rimodellare il panorama finanziario e nel rafforzare la sua vivace comunità di oltre 70 milioni di utenti in tutto il mondo.

Si apre un nuovo capitolo: dove i confini si dissolvono

Fin dalla sua nascita, Bybit è all'avanguardia nell'innovazione, creando un ponte tra il mondo della finanza centralizzata e quella decentralizzata, delle criptovalute e delle azioni, e accogliendo ogni utente, dai principianti ai professionisti esperti. Oggi Bybit ribadisce la propria missione: non solo essere al servizio dei trader, ma anche ridefinire cosa e come è possibile fare trading. In un mondo in cui tutto è possibile, Bybit sta ridefinendo il significato di "possibile".

"Noi di Bybit riteniamo che ogni utente abbia il potere di plasmare il proprio destino finanziario. La campagna #IMakeIt e la nostra nuova identità visiva riflettono il nostro impegno verso l'innovazione, l'inclusività e l'emancipazione", ha affermato Claudia Wang, Head of Marketing di Bybit. "Il nostro obiettivo è abbattere i confini, sbloccare le possibilità e guidare la nostra comunità verso un futuro in cui tutto è possibile. Non si tratta semplicemente di un aggiornamento: è un coraggioso passo avanti, ispirato dai nostri utenti e guidato dalla nostra visione di rimodellare la finanza globale".

Costruire il futuro: la nuova storia di Bybit

L'obiettivo di questo reinsediamento del marchio è guidare la prossima evoluzione della finanza, consentendo agli utenti di plasmare il proprio futuro finanziario e rendendo le risorse digitali e gli strumenti decentralizzati utilizzabili, potenti e inclusivi.

Il cuore del nuovo marchio: "I" ("Io")

Al centro della nuova identità di Bybit c'è la lettera "I", che simboleggia identità, innovazione e intenzione. È personale, potente e rappresenta ogni utente che plasma il futuro insieme a Bybit.

Cosa è cambiato: ben più di un aggiornamento visivo

Questa trasformazione rappresenta un completo ripensamento dell'identità e dello scopo di Bybit. Al centro del rebranding c'è un approccio rivisitato al modo in cui Bybit comunica, connette e responsabilizza non solo i trader, ma tutti gli utenti. Il nuovo tono è audace ma umano, globale ma orientato alle esigenze locali, e guida gli utenti attraverso chiarezza, responsabilizzazione e innovazione. Oggi lo storytelling è al centro del brand, con l'obiettivo di ridefinire ciò che è possibile nella finanza per tutti, ovunque.

Un'implementazione graduale: dove si vedrà il cambiamento

#Bybit / #TheCryptoArk / #IMakeIt

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una comunità globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, Bybit sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con una forte attenzione al Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, i mercati diversificati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scoprite il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Per maggiori dettagli su Bybit visitare la Sala stampa di Bybit Per richieste di informazioni da parte dei media contattare: media@bybit.com Per aggiornamenti seguire: le community e i social di Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2727530/Bybit_Unveils_Bold_New_Brand_Identity__IMakeIt_Campaign___Ushering.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bybit-svela-una-nuova-e-coraggiosa-identita-del-brand-con-la-campagna-imakeit-che-inaugura-una-nuova-era-per-oltre-70-milioni-di-utenti-globali-302501694.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.