Calcio, PlanetPay365 premia la passione: via ai due concorsi dedicati ai tifosi di Torino e Fiorentina

Dal 24 gennaio i supporter delle due squadre potranno accedere al contest che mette in palio regali unici ed esperienze esclusive Roma, 24 gennaio 2025 – Due nuovi entusiasmanti concorsi dedicati ai tifosi del Torino e della Fiorentina. E' l'iniziativa pensata dalla piattaforma multiservizi PlanetPay365 per celebrare la partnership di lunga data con i due club di Serie A e l'attaccamento ai propri colori delle due tifoserie, a cui verranno offerte esperienze uniche e premi esclusivi.

Il concorso dedicato ai tifosi del Torino - denominato “Vinci un’emozione granata” - sarà valido dal 24 gennaio al 31 maggio 2025. I partecipanti avranno la possibilità di vincere una delle 10 magliette autografate della stagione granata e di vivere un'emozione unica con un’esperienza a bordo campo all’Olimpico Grande Torino, prima della partita Torino-Milan del 23 febbraio.

Si chiama invece “Il tuo momento da campione” il concorso riservato ai tifosi della Fiorentina, attivo dal 24 gennaio al 31 maggio 2025. Anche in questo caso, in palio ci sono 10 maglie autografate della stagione 2024/2025 della Fiorentina e la possibilità di vivere un'esperienza in campo allo stadio Artemio Franchi con il portiere Sebastien Frey .

La partecipazione ai concorsi è semplice: gli utenti dovranno accedere alla landing page di ciascun concorso (www.planetpay365.it/torinofc e www.planetpay365.it/acffiorentina), lasciare i propri dati e inviarli. Successivamente, verrà effettuata un’estrazione che premierà i vincitori della speciale esperienza e, entro il 13 giugno, seguirà quella finale per le magliette autografate. I concorsi saranno ufficialmente lanciati il 24 gennaio 2025 durante la partita Torino-Cagliari , in cui PlanetPay365 sarà match sponsor. L’attivazione prevede la presenza di led dedicati e hostess all’Olimpico Grande Torino, per coinvolgere i tifosi con tutte le informazioni sui concorsi.

In parallelo al lancio dei concorsi, PlanetPay365 annuncia il restyling del proprio sito ufficiale, disponibile all’indirizzo www.planetpay365.it. Il nuovo design, ottimizzato per usabilità e funzionalità, introduce un doppio menù riservato rispettivamente a esercenti e utenti, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza e facilitare la comprensione dei servizi e delle potenzialità della piattaforma.