CALLIOPE al fianco dell’UNICEF per i bambini più vulnerabili per tutto il 2024

19 settembre 2024. Calliope, il brand fashion del Gruppo Teddy, rinnova anche nel 2024 il suo impegno al fianco dell’UNICEF per aiutare tanti bambini vulnerabili nel mondo, con una novità: sono i consumatori a scegliere la destinazione dei fondi messi a disposizione da Calliope, agendo sullo scenario dei programmi dell’UNICEF.

Cure termiche per neonati prematuri, istruzione delle ragazze, apprendimento digitale a supporto degli insegnanti e istruzione nelle emergenze.

Per ogni attività Calliope ha chiesto ai suoi clienti di indicare quale progetto UNICEF sostenere.

Con anche la possibilità di effettuare donazioni aggiuntive tramite QR-Code alle casse e link sui canali Calliope.

“Ringraziamo Calliope per aver deciso di sostenere l’UNICEF anche nel 2024. Questo gesto dimostra grande sensibilità e attenzione per il futuro dei bambini più vulnerabili” - ha dichiarato Paolo Rozera, Direttore generale dell’UNICEF Italia. “Queste sinergie consentono all’UNICEF di raggiungere e aiutare tanti bambini che nel mondo hanno bisogno dei nostri interventi per crescere e sopravvivere. Tanti bambini nel mondo vivono in condizioni di povertà, subiscono le conseguenze di guerre, crisi climatica e conflitti e hanno bisogno di tutto il nostro sostegno.”

Per la prima volta, Calliope ed Unicef hanno attivato una modalità inedita di coinvolgimento dei consumatori rendendoli co-creatori di valore e di cambiamento – ha dichiarato Raniero Sambuci, Global Brand Director di Calliope.

Nel 2024 abbiamo lanciato il progetto "Embrace People" per celebrare la Festa del Papà, la Festa della Mamma ed infine il Back to School chiedendo ai nostri clienti di esprimere la propria preferenza a favore della causa che più stesse loro a cuore e che incontrasse il sostegno di Calliope.

In particolare, in occasione della campagna Back to School, sulla base delle votazioni espresse nel sondaggio effettuato, Calliope contribuirà a distribuire 172 School in a Box, ognuna contenente materiale scolastico per 40 bambini e un insegnante, a favore di oltre 6.000 bambini che vivono in condizioni di emergenza

L’impegno di Calliope a fianco dell’UNICEF si rinnova, quindi, dopo aver preso avvio nel 2023, garantendo 1 anno di scuola a 200 bambini in difficoltà in tutto il mondo.

