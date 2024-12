Cantiere Navale Noè di Augusta - Un’Eccellenza Italiana tra Tradizione, Innovazione e Sostenibilità

Un Patrimonio di Oltre 130 Anni

Augusta (Sr), 3 dicembre 2024. Fondato oltre 130 anni fa da Emanuele Noè, il Cantiere Navale Noè ha attraversato guerre, crisi e cambiamenti economici senza mai fermarsi. Giunto oggi alla quinta generazione, questo cantiere è diventato un punto di riferimento per tutto il Mediterraneo nella manutenzione navale. Si tratta di un’azienda radicata nel territorio della Sicilia Orientale, una terra dalle antiche tradizioni e dalla cultura vibrante che sta vivendo oggi una fase di grande trasformazione economica e infrastrutturale.

Innovazione e Sostenibilità in Prima Linea

Grazie a importanti investimenti sostenuti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sotto la presidenza dell’Ingegnere Francesco Di Sarcina, e finanziati dal PNRR, Augusta sta diventando un polo di eccellenza per la logistica e l’innovazione sostenibile. Il Cantiere Noè si trova al centro di questa trasformazione, con due siti operativi, quattro approdi per navi sino a 180 mt, un bacino galleggiante in grado di gestire riparazioni su navi fino a 140 metri e un team altamente specializzato che opera sette giorni su sette garantendo qualità e tempi di intervento eccezionali.

L’azienda ha già raggiunto obiettivi importanti:è diventata, nel corso dell’ultimo anno, amianto-free e sta implementando nuovi modelli di sostenibilità, come quelli previsti dagli standard ESG, oltre a un accurato sistema di controllo attraverso il modello 231. Con il nuovo piano di investimenti, il cantiere acquisterà un secondo bacino di carenaggio, ancora più ecologico, dotato di tecnologie che riducono le emissioni, alimentato da generatori di corrente con utilizzo di biocombustibili e da un impianto fotovoltaico ampliato a 400 KW. L’obiettivo? Ridurre sempre di più l’impatto ambientale, ottimizzare i consumi e creare nuove aree verdi per compensare le emissioni di CO₂.

Valorizzazione delle Competenze e della Diversità

In un mondo sempre più dominato dall’automazione, il Cantiere Navale Noè valorizza ancora l’arte e la precisione delle competenze artigiane. La formazione è al centro della nostra visione, perché preparare una nuova generazione di tecnici qualificati è fondamentale per il ricambio generazionale. In più, il cantiere si impegna a valorizzare il lavoro femminile, con un organico che oggi è rappresentato per il 5% da donne, guidate dal direttore generale Marina Noè, una figura chiave della quarta generazione della famiglia Noè.

Un Pilastro per la Sicilia Orientale

Oggi il Cantiere Noè rappresenta un partner strategico per le aziende di trasporto marittimo come Caronte &Tourist e costituisce un esempio di collaborazione efficace che affronta le sfide della modernità sostenendo non solo il settore della manutenzione, ma l’intera economia locale.

In sintesi, grazie a una tradizione solida e a un ambizioso piano di innovazione sostenibile, il Cantiere Navale Noè si conferma un protagonista della trasformazione della Sicilia Orientale, impegnato nella costruzione di un futuro di crescita, modernizzazione e nuove opportunità per il nostro territorio.

Per scoprirne di più, visitate il sito www.cantierenoe.it