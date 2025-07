Cargopulia inaugura la partnership con Focaccia Group Store a Bari:

Bari, 7 luglio 2025. Focaccia Group è leader nella progettazione, sviluppo e produzione di componenti e allestimenti per auto, moto e veicoli allestiti per il trasporto delle persone. In particolare, il brand si occupa di allestire veicoli per il trasporto di persone con disabilità, trasportocollettivo oltre che allestimenti speciali per forze dell'ordine e mezzi sanitari.

Da sempre Cargopulia si impegna sul territorio promuovendo soluzioni di mobilità innovative con iniziative di impatto economico ma anche sociale e ambientale.

La collaborazione fra Cargopulia e Focaccia Group rappresenta un ulteriore passo avanti in questa direzione: insieme puntiamo a offrire veicoli accessibili e soluzioni di trasporto collettivo per ogni esigenza nelle province di Bari e BAT.

Per inaugurare questo nuovo progetto Cargopuliaospiterà i dirigenti di Focaccia Group in occasione dell'evento Kick-Offche si terrà l’8 luglio alle 18:00 nello showroom di Cargopulia a Bari in via P. La Rotella 2.

Relatori dello speech saranno il Dr. Rocco Scocozza (Direttore Generale Focaccia Group), la Dr.ssa Debora Ciliento (Assessore alla mobilità Regione Puglia), l’Avv. Domenico Scaramuzzi (Assessore alla mobilità Comune di Bari), la Dr.ssa Elisabetta Vaccarella (Assessore alla Giustizia Sociale Comune di Bari) e il Sig. Gianni Romito (Presidente Regionale Comitato Paralimpico).Moderatore sarà Roberto Catalano (Zentrum Bari SRL).

L'incontro sul tema della mobilità accessibile ospiterà diversi rappresentanti delle istituzioni locali, aziende e operatori sociali del territorio.

L'evento di networking è ad accesso riservato su invito.

Contatti:

Immediapress

CONTATTI PER LA STAMPA: https://www.cargopulia.it/store-focaccia-group-cargopulia/

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

