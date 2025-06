Casa Funeraria Marchetti (UD): un ambiente accogliente per un addio discreto e dignitoso

Inaugurata nel 2023 accanto all’Ospedale di Udine, la struttura voluta dalle Onoranze Funebri Marchetti è pensata per accompagnare le famiglie nel momento del commiato, offrendo rispetto e calore, senza alcun costo aggiuntivo.

Udine, 3 giugno 2025. Affrontare la perdita di una persona cara è un’esperienza dolorosa: in questo frangente delicato poter contare su uno spazio riservato, dove raccogliersi in preghiera e vivere il lutto con discrezione può davvero fare la differenza.

A Udine, le Onoranze Funebri Marchetti hanno voluto rispondere a questa esigenza con la creazione di una Casa Funeraria, inaugurata nel 2023: un luogo pensato per accompagnare le famiglie in modo discreto e rispettoso, diventato in breve tempo un punto di riferimento nel territorio.

«La Casa Funeraria nasce dal desiderio di offrire alle persone un ambiente sereno dove vivere il proprio momento di lutto», spiega Renzo Durì, titolare delle Onoranze Funebri Marchetti.

«Abbiamo immaginato uno spazio accogliente, sobrio ed elegante, dove potersi prendere il tempo necessario per salutare una persona cara con il rispetto che merita».

Questo importante progetto si colloca nel percorso di crescita della storica realtà friulana che da 60 anni sa coniugare tradizione, sensibilità e servizio con discrezione e vicinanza umana. La Casa Funeraria rappresenta l’evoluzione naturale di questa visione: non un semplice servizio in più, ma un’iniziativa pensata per stare davvero accanto alle persone. Ed è proprio per questo motivo che l’utilizzo della struttura non prevede costi aggiuntivi.

«Negli ultimi anni ci siamo resi conto che molte famiglie non avevano la possibilità o la volontà di tenere la salma in casa – chiarisce Alessandra Durì -. Allo stesso tempo, però, volevano stare vicino ai propri cari, vivere i momenti di intimità e ricordo senza fretta o distrazioni. Così abbiamo progettato un ambiente tranquillo che potesse accogliere il dolore con dignità, soprattutto per chi non può o non vuole lasciare i propri cari in un obitorio».

La Casa Funeraria sorge nelle vicinanze dell’Ospedale di Udine ed è quindi facilmente raggiungibile, soprattutto in quelle situazioni di emergenza in cui si cerca un luogo sereno senza dover affrontare troppi spostamenti.

«La struttura ospita delle salette espositive per accogliere la salma, arredate con sobrietà ed eleganza - illustra Alessandra Durì – e pensate per permettere a parenti e amici di visitarla nei giorni precedenti al rito funebre in un clima di intimità».

Il cuore della Casa Funeraria è la Sala del Commiato, uno spazio ampio e luminoso, che può essere utilizzato per organizzare cerimonie, riti, ma anche momenti di raccoglimento. Il servizio è completamente gratuito e personalizzabile: si può decidere di utilizzare solo una saletta oppure scegliere la Sala del Commiato, per ricevere parenti e amici in un ambiente ben diverso da quello impersonale di un ospedale.

Un altro punto di forza della struttura è la sala ristoro, uno spazio destinato ai partecipanti, in particolare a chi arriva da fuori città o ha bisogno di un momento di pausa. Su richiesta, è possibile disporre di acqua, bevande e snack. Tutti questi dettagli, insieme alla disponibilità h24 della famiglia Durì, fanno della Casa Funeraria un punto di riferimento per chi cerca non solo un supporto professionale, ma un accompagnamento umano in un momento così difficile.

«Sono tante le famiglie che ci ringraziano per aver pensato a una struttura così accogliente. E non lo fanno per formalità, ma perché si sono sentite veramente comprese e accompagnate. Per noi, questo è il più grande riconoscimento», conclude Alessandra Durì.

Sito internet: https://www.onoranzefunebrimarchetti.it

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi