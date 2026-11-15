Cemig e Huawei implementano congiuntamente una rete wireless privata da 450 MHz

JOHANNESBURG, 15 novembre 2026 /PRNewswire/ -- A fronte della crescente complessità dei servizi delle reti di distribuzione, i dispositivi di distribuzione di Cemig facevano principalmente affidamento su reti pubbliche in leasing per il backhaul dei dati. Tuttavia, questo modello presenta notevoli rischi.

Soluzione

Per affrontare queste sfide, Cemig ha condotto diverse fasi di valutazione tecnica e ricerca di casi d'uso a livello globale, selezionando infine Huawei come partner strategico per implementare congiuntamente la prima rete wireless privata commerciale da 450 MHz per il settore energetico in America Latina.

Risultato dell'applicazione

Dopo i test sul campo, il cliente ha potuto constatare di persona i vantaggi offerti dalla rete wireless privata, rafforzando la propria fiducia nella modernizzazione della rete di distribuzione e alimentando grandi aspettative per la futura transizione energetica: "Huawei ha presentato la migliore proposta durante la gara d'appalto, offrendo una soluzione che non solo soddisfa i nostri attuali requisiti di modernizzazione della rete di distribuzione, ma è anche scalabile per la futura integrazione delle energie rinnovabili. Huawei vanta una vasta esperienza nel settore energetico. Grazie alla soluzione di rete privata di Huawei, Cemig potrà garantire una rete di comunicazioni privata di alta qualità. Per Cemig, questa partnership va ben oltre la tecnologia; è fondamentale per la nostra crescita aziendale futura."

1. Affidabilità migliorata dell'alimentazione elettricaLa rete wireless privata ha portato la connettività dei terminali di distribuzione al 99% e l'affidabilità delle comunicazioni al 99,99%, migliorando notevolmente i livelli di servizio di distribuzione dell'energia elettrica di Cemig.

2. Rischi aziendali mitigatiLa rete wireless privata può ridurre sensibilmente le perdite di linea, SAIDI e SAIFI, aiutando così Cemig a evitare sanzioni normative.

3. Rendimenti degli investimenti garantitiLa rete wireless privata migliora notevolmente i servizi energetici, garantendo che Cemig soddisfi i requisiti normativi di ANEEL e assicuri rendimenti degli investimenti favorevoli.

4. Espansione delle applicazioni di produzione principaliIn quanto infrastruttura di comunicazione fondamentale per le operazioni di produzione di energia, la rete wireless privata offre una connettività affidabile dell'ultimo miglio per l'automazione della distribuzione odierna. Inoltre, supporta future applicazioni principali, come l'integrazione massiva di contatori intelligenti, la rapida adozione del fotovoltaico distribuito e la gestione complessa delle microreti, favorendo la transizione dalla tradizionale generazione di energia basata sul carico a un'interazione dinamica tra fonte, rete, carico e accumulo.

Per ulteriori informazioni, visitare https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202611-cemig-450-mhz

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