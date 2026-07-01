CGTN: Dal popolo, per il popolo: cosa rappresenta la Medaglia del 1° luglio

PECHINO, July 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN ha pubblicato un articolo che esplora i valori incarnati dalla Medaglia del 1° luglio. Attraverso le storie dei candidati di quest'anno, l'articolo evidenzia come generazioni di membri del Partito Comunista Cinese (PCC) siano rimaste radicate nel popolo, si siano dedicate al servizio pubblico e abbiano portato avanti lo spirito fondante del Partito.

Quando i residenti del distretto di Guanyinqiao a Chongqing si trovano ad affrontare una disputa di vicinato, molti danno la stessa risposta quando viene chiesto loro a chi rivolgersi: “Andate da Lao Ma”.

“Lao Ma” è Ma Shanxiang, un membro del Partito Comunista Cinese (PCC) di 69 anni, che ha trascorso più di trent’anni a mediare i conflitti nella comunità. Il suo lavoro ha riempito più di 280 quaderni, per un totale di oltre nove milioni di caratteri cinesi, documentando migliaia di storie di pazienza, comprensione e riconciliazione. Nel corso degli anni, ha ricevuto oltre 20.000 visite dai residenti e ha mediato con successo più di 2.500 controversie.

Ma Shanxiang è tra i candidati raccomandati per la Medaglia del 1° luglio, la più alta onorificenza del PCC, in vista della cerimonia che si terrà mercoledì (1° luglio) per celebrare il 105° anniversario della fondazione del Partito. Durante l'evento, Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC, conferirà la medaglia ai membri di esempio del Partito e pronuncerà un importante discorso.

Un dettaglio della medaglia riflette i valori che rappresenta. A differenza delle medaglie nazionali cinesi, che si indossano con catene di metallo, la Medaglia del 1° luglio presenta un nastro di tessuto intrecciato, un’idea proposta personalmente dal Presidente Xi. Sobria piuttosto che ornata, vuole simboleggiare che la più alta onorificenza del Partito appartiene a coloro che provengono dal popolo, rimangono radicati nel popolo e si dedicano al suo servizio.

Radicati nel popolo

Xi ha descritto i destinatari della Medaglia del 1° luglio come “eroi di tutti i giorni” che “provengono dal popolo e sono radicati nel popolo”.

L'elenco dei candidati indicati quest’anno riflette proprio questa idea. Pur provenendo da professioni diverse, condividono una qualità distintiva: anni – spesso decenni – di silenziosa dedizione nei luoghi in cui ce n’era più bisogno.

Come Ma, Wu Yaqin, dirigente del Partito a livello locale, ha trascorso trent’anni nella gestione della comunità, risolvendo oltre 1.000 controversie locali. Il medico rurale Uhas Sulayman ha effettuato oltre 100.000 visite mediche, salvato migliaia di pazienti in condizioni critiche e fatto nascere più di 3.200 bambini. Il segretario del Partito del villaggio, Li Liancheng, ha portato il villaggio di Xixinzhuang dalla povertà al riconoscimento nazionale come villaggio modello. L’eroe al merito di prima classe Wang Yuchang ha continuato silenziosamente a servire la popolazione dopo aver lasciato l’esercito.

Lo stesso spirito traspare anche nell’innovazione scientifica. L’esperto di raffinazione del petrolio Chen Junwu ha dedicato la sua vita al progresso dell’industria di raffinazione cinese e ha continuato a esaminare i rapporti sulle emissioni di carbonio fino ai suoi ultimi giorni. Zhong Jue, l’accademico ottantanovenne, ha dedicato la sua vita ad aiutare la Cina a superare i principali impedimenti tecnologici nella produzione di alluminio. L’esperto di agricoltura Zhao Yafu ha trascorso più di 60 anni a promuovere l’agricoltura moderna nelle regioni collinari, aiutando gli agricoltori ad aumentare i loro redditi di oltre 30 miliardi di yuan (4,2 miliardi di dollari).

Trasmettere lo spirito fondante del Partito

La Medaglia del 1° luglio non è solo un tributo ai membri esemplari del Partito, ma anche un modo per ispirare gli altri a sostenere lo spirito fondante del Partito.

Xi ha esortato i membri del Partito della nuova era a portare avanti lo spirito fondante del Partito, a rimanere fedeli all’aspirazione originaria e alla missione fondante del Partito e ad adempiere alle proprie responsabilità con dedizione.

Molti dei candidati indicati hanno già trasformato il loro impegno personale in una causa condivisa.

L’équipe medica volontaria di Uhas continua ad espandersi nelle regioni di confine della Cina. Wu ha creato una piattaforma di formazione per la governance di base, formando quasi 30.000 operatori comunitari. Zhong, nel frattempo, continua a lavorare a fianco di giovani ricercatori per affrontare nuove sfide tecnologiche, facendo da mentore agli studenti e sostenendo coloro che provengono da contesti svantaggiati.

Ma Shanxiang crede che il suo lavoro sia tutt’altro che concluso. Dopo il pensionamento, è stato assunto nuovamente per dirigere il “Lao Ma Studio”, un’organizzazione di mediazione popolare, dove ha formato un team di oltre 80.000 mediatori volontari, affettuosamente conosciuti come i “Piccoli Ma”.

Pur avvicinandosi ai 70 anni, afferma che la causa della mediazione popolare è solo all’inizio. Prendendo in prestito l’analogia di Xi Jinping di una staffetta, vede il suo ruolo oggi non solo come quello di correre bene la propria frazione, ma anche di aiutare i “Piccoli Ma” a portare avanti il testimone nel futuro.

Quando mercoledì verranno conferite le Medaglie del 1° luglio, i riflettori saranno puntati su un gruppo di “eroi del quotidiano”. Le loro storie possono iniziare in villaggi, quartieri o laboratori, ma tutte indicano gli stessi valori duraturi: rimanere vicini alla gente e trasmettere questo spirito alla prossima generazione.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-29/From-the-people-for-the-people-What-the-July-1-Medal-honors-1OnonFmsDdu/p.html

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