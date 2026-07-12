Il Centcom spiega che le forze armate effettuano raid "per continuare a ridurre la capacità dell'Iran di attaccare equipaggi civili e navi commerciali che attraversano liberamente lo Stretto di Hormuz"
Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran. Il Centcom, il comando centrale americano, rende noto che le forze armate effettuano raid "per continuare a ridurre la capacità dell'Iran di attaccare equipaggi civili e navi commerciali che attraversano liberamente lo Stretto di Hormuz". Gli attacchi, come di consueto, vengono eseguiti su ordine del presidente Donald Trump: "Il Comandante in campo ha ordinato gli attacchi per le responsabilità delle forze armate iraniane".