CGTN: In che modo la Cina sta trasformando i raccolti record in una prosperità duratura per gli agricoltori?

PECHINO, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A seguito della visita ispettiva del presidente cinese Xi Jinping a Dezhou, nella provincia dello Shandong, nella Cina orientale, CGTN ha pubblicato un articolo che illustra come la Cina stia trasformando i raccolti record in prosperità duratura per gli agricoltori. L’articolo mette in evidenza le iniziative avviate dal Paese per rafforzare la sicurezza alimentare, promuovere la riqualificazione rurale e garantire che le comunità locali traggano beneficio dallo sviluppo.

Bastano pochi tocchi sullo smartphone per vendere il grano.

Così, quest’estate Wang Xiugang, agricoltore della contea di Xiajin, nella città di Dezhou, nella provincia dello Shandong nella Cina orientale, non ha dovuto passare come di consueto ore in fila in un centro di raccolta del grano. Tramite un’app mobile, ha avuto la possibilità di prenotare un orario di consegna, controllare i prezzi, verificare i risultati dei controlli di qualità e completare l’intero processo di vendita, dalla pesatura al pagamento, in circa 30 minuti.

Il passaggio dalle lunghe file alla vendita del grano con un semplice clic offre uno spaccato della modernizzazione agricola della Cina, in costante evoluzione.

Nella politica di governo del presidente cinese Xi Jinping, l’agricoltura, le aree rurali e gli agricoltori sono sempre una priorità assoluta. Mercoledì, durante una visita ispettiva a Dezhou, Xi ha sottolineato che la modernizzazione dell’agricoltura e delle zone rurali è fondamentale per il processo di modernizzazione della Cina nel suo complesso, e ha chiesto l’adozione di misure concrete per potenziare il settore.

Garantire l’approvvigionamento di riso del Paese

“Garantire un approvvigionamento stabile di cereali e altri importanti prodotti agricoli è la priorità assoluta del settore agricolo”, ha affermato Xi durante una visita ai terreni situati a Dezhou.

Le sue osservazioni assumono un significato particolare in una città spesso descritta come una delle principali fonti di grano della Cina. Sebbene occupi poco più di 10.000 chilometri quadrati, Dezhou fornisce più di 1 chilogrammo per ogni 100 chilogrammi di cereali prodotti a livello nazionale.

Negli ultimi anni, Dezhou è diventata terreno di prova per l’incremento della produttività agricola. Avviata nel 2021 dalla città di Dezhou per promuovere la sicurezza alimentare nazionale, l’iniziativa “Dunbanliang” è un programma agricolo ad alto rendimento che mira a produrre oltre 1,5 tonnellate metriche di cereali per mu cinese (circa 0,0667 ettari). A distanza di due anni, Dezhou ha realizzato la prima zona dimostrativa “Dunbanliang” del Paese, che si estende su un milione di mu.

I progressi sono stati determinati dalla presenza di terreni agricoli di alta qualità, da sistemi di irrigazione potenziati, da varietà di sementi migliorate e da tecnologie integrate per la gestione dell’acqua e dei fertilizzanti. Nel 2025, la superficie dei terreni agricoli conformi allo standard “Dunbanliang” a Dezhou era arrivata a 1,58 milioni di mu.

L’iniziativa fa parte di una campagna nazionale più ampia. Quest’anno è stato completato oltre il 90% del raccolto estivo di cereali in Cina e si prevede un altro raccolto record.

Trasformare il raccolto in una vita migliore

Tuttavia, aumentare la produzione di cereali rappresenta solo una parte della sfida.

Per molti agricoltori, le difficoltà iniziano dopo la raccolta. Lo spazio limitato per l’essiccazione, le perdite durante la conservazione e le fluttuazioni dei prezzi di mercato possono infatti incidere negativamente sui profitti.

Nella contea di Wucheng, sempre a Dezhou, le autorità locali hanno introdotto una sorta di “banca del grano” per ovviare a queste problematiche. Gli agricoltori possono immagazzinare il grano, farlo essiccare da professionisti e scegliere quando venderlo, riducendo quindi le perdite e migliorando i profitti.

L’iniziativa mette in luce il più ampio progetto della Cina per una modernizzazione agricola e rurale. L’obiettivo non è soltanto aumentare la produzione agricola, ma anche promuovere la riqualificazione delle zone rurali e garantire che gli agricoltori possano trarre beneficio dalla modernizzazione.

Questo scopo è emerso chiaramente durante la visita di Xi.

A casa di un abitante del villaggio di Xiyujia, Yu Xinhu, Xi ha parlato con la sua famiglia della loro vita quotidiana, del loro lavoro e dei loro profitti, informandosi sulla salute degli anziani e sull’istruzione dei bambini. Le domande hanno messo in luce un indicatore fondamentale dello sviluppo rurale: i cambiamenti positivi tangibili nella vita degli agricoltori.

Nel villaggio di Xiyujia, i miglioramenti stanno diventando sempre più evidenti. Lo sviluppo integrato dell’e-commerce, del turismo e delle industrie culturali ha permesso a oltre 3.000 residenti della zona di beneficiare di opportunità di sviluppo. Un centro di live streaming genera circa un milione di yuan di reddito collettivo annuale per il villaggio, mentre i programmi di turismo educativo attirano oltre 20.000 visitatori ogni anno.

Come ha detto Xi agli abitanti del villaggio prima di andarsene, l’obiettivo finale della modernizzazione è quello di soddisfare le aspirazioni della gente a una vita migliore. Il successo di un raccolto record non riguarda solo il grano prodotto, ma anche la prosperità e le opportunità per chi lo coltiva.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-turns-bumper-harvests-into-lasting-prosperity-for-farmers-1Of7MKxNpeM/p.html

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