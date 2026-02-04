CGTN: Più che un viaggio: come la stagione turistica della Festa di Primavera riflette il cambiamento della Cina

La stagione turistica della Festa di Primavera 2026 inizia il 2 febbraio e finisce il 13 marzo, per una durata di 40 giorni. In vista di questa migrazione annuale, CGTN ha pubblicato un articolo approfondito che esplora come l'evento abbia trasceso il suo ruolo di fenomeno legato ai trasporti, diventando una lente unica attraverso cui osservare la trasformazione sociale della Cina.

PECHINO, Feb. 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sotto la luce dei riflettori di una base di manutenzione a Nanchang, nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale, file di treni proiettili color argento sono allineati in formazione perfetta. Dall’alto, l'insieme ricorda una flotta di portaerei terrestri pronte per entrare in servizio.

Si tratta di una delle basi di partenza della Cina per la più grande migrazione umana del mondo: Chunyun. La stagione turistica della Festa di Primavera, della durata di 40 giorni, inizia ufficialmente allo scoccare della mezzanotte del 2 febbraio, in vista della festività più importante del Paese.

Quest’anno Chunyun è destinato a infrangere tutti i record precedenti. Le stime ufficiali prevedono la sbalorditiva cifra di 9,5 miliardi di viaggi interregionali di passeggeri nel periodo di 40 giorni che avrà termine il 13 marzo.

Sulla scia di un periodo di vacanze di nove giorni, il più lungo della storia recente, l’esodo vacanziero del 2026 è più di un’impresa logistica: è una vivida finestra sulla trasformazione sociale della Cina.

La resilienza della logistica cineseCome ogni anno, il Chunyun del 2026 si presenta come uno spettacolo di logistica. Le autorità stimano che lo spostamento autonomo in auto rimarrà la modalità di trasporto dominante, rappresentando circa l’80% di tutti gli spostamenti. Nel frattempo, si prevede che il trasporto ferroviario e l’aviazione civile raggiungeranno picchi storici, con volumi di passeggeri di rispettivamente 540 e 95 milioni.

Dietro questi numeri si cela un’infrastruttura sofisticata e articolata su più livelli. Per supportare l’incremento dei veicoli elettrici, il Ministero dei Trasporti ha ampliato la rete di ricarica autostradale portandola a 71.500 punti di ricarica. I viaggiatori possono utilizzare uno speciale mini-programma per monitorare in tempo reale la disponibilità dei caricabatterie, mentre per le ore di punta sono state installate unità di ricarica mobili di emergenza.

A integrazione delle autostrade, il sistema ferroviario cinese, ora potenziato da una rete ad alta velocità lunga oltre 50.000 chilometri, utilizza un sistema di biglietteria avanzato e un’ampia infrastruttura per garantire un viaggio fluido e ad alta capacità.

La sicurezza resta la priorità principale. Mentre i fronti freddi minacciano le regioni settentrionali e centrali con neve e ghiaccio, l’Amministrazione metereologica cinese e i dipartimenti di emergenza hanno predisposto attrezzature antighiaccio e squadre di soccorso specializzate. Strumenti ad alta tecnologia, tra cui droni ed elicotteri, sono pronti a intervenire rapidamente. Secondo i funzionari il coordinamento del Chunyun è un’operazione imponente che coinvolge più di 20 dipartimenti governativi.

Un servizio calorosoNell’ambito di un impegno più profondo per il comfort dei passeggeri, la stagione turistica di quest’anno prevede un numero maggiore di “servizi calorosi” che soddisfanno le diverse esigenze di milioni di persone, trasformando una migrazione di massa in un’esperienza personalizzata.

Un aspetto fondamentale è l’ampliamento delle “carrozze silenziose”. Ora disponibili su oltre 8.000 treni ad alta velocità, queste carrozze offrono un rifugio ai passeggeri che desiderano un viaggio tranquillo. Il volume di trasmissione è limitato al 40% e i membri dell’equipaggio forniscono un servizio “silenzioso”, sostituendo i rumorosi annunci con un’assistenza discreta. Il personale offre inoltre tappi per le orecchie monouso gratuiti e pacchetti divertimento contenenti articoli come libri illustrati, per intrattenere e mantenere calmi i più piccoli.

Nei principali aeroporti e nelle stazioni ferroviarie ci si sta impegnando per colmare il divario digitale. Fondamentali in questo senso sono i servizi “Capelli d’argento”, i quali consentono agli anziani di viaggiare con rispetto e semplicità. Ad esempio, all’aeroporto di Shijiazhuang, nella Cina settentrionale, i viaggiatori di età pari o superiore a 80 anni possono usufruire di check-in e imbarco prioritari.

Viaggiare sta diventando un’attività sempre più inclusiva anche per le famiglie, compresi gli amici a quattro zampe. Nella provincia di Henan, nella Cina centrale, i servizi ferroviari “Pet-friendly” sono stati ampliati da una a quattro stazioni, consentendo ai viaggiatori di prenotare trasportini specializzati tramite l’app 12306.

Il Capodanno cineseL’importante spostamento di persone durante il Chunyun è un viaggio collettivo di ritorno a casa il cui culmine corrisponde con la Festa di Primavera, nota anche come Capodanno cinese, che quest’anno cade il 17 febbraio. Radicata nella cultura cinese con celebrazioni di vario tipo, la festa segna il primo giorno del calendario lunare e simboleggia il rinnovamento e l’unità familiare. Porta con sé una risonanza universale di speranza e desiderio per una vita migliore.

Le usanze più tradizionali, come riunioni di famiglia, decorazioni rosse che simboleggiano la prosperità, auguri di buona fortuna, festosi banchetti in famiglia e creazione di oggetti artigianali tradizionali come le lanterne, affascinano gli appassionati di cultura di tutto il mondo con il loro approccio unico all’accoglienza del nuovo anno.

Ogni anno, il “Gala della Festa di Primavera”, un programma televisivo annuale trasmesso in diretta da China Media Group e seguito da miliardi di persone in tutto il mondo, incarna il fascino culturale della Cina. Dopo tre prove completate, il gala del 2026 continuerà a prendere forma in un’atmosfera festosa e stimolante, riflettendo vividamente il dinamismo della Cina in una nuova era.

Alla vigilia del Capodanno cinese, la CGTN ha anche presentato il suo speciale spettacolo dal vivo, “Super Night”. Il programma ha offerto un approfondimento sul Gala della Festa di Primavera della CMG in cinque lingue (inglese, spagnolo, francese, arabo e russo), oltre a una serie di contenuti originali. Questi segmenti hanno messo in luce in modo vivido gli aspetti della cultura cinese che affascinano il pubblico d’oltreoceano, tra cui le usanze della Festa di Primavera, il patrimonio culturale immateriale e l’opera tradizionale, aiutando gli spettatori di tutto il mondo a comprendere meglio l’essenza della cultura cinese e a entrarvi in contatto emotivamente.

