Champions League – Atalanta a casa Barcellona, Inter basta un punto Juve e Milan in discesa, Bologna cerca l’impresa con lo Sporting su Sisal.it

Roma, 28 gennaio 2025 – La fase campionato della Champions League volge al termine con le cinque formazioni italiane impegnate contemporaneamente. Atalanta, Inter e Milan provano a blindare gli ottavi; la Juventus prova a scalare la classifica mentre il Bologna vuole chiudere in bellezza la sua avventura nella competizione. I ragazzi di Gasperini sono attesi dal match più affascinante di giornata visto che saranno ospiti del Barcellona. Una prima assoluta per la Dea che dovrà scalare una montagna perché, secondo gli esperti Sisal, il Barça è dato vincente a 1,70 rispetto al 4,25 che caratterizza sia il pareggio che il successo atalantino. Ci si attende una sfida spettacolare tanto che la Combo Goal + Over 3,5, offerta a 1,85, è ampiamente nelle corde del match. In questa girandola di marcature, un Ribaltone, a 4,80 non è da escludere. Se Robert Lewandowski, primo marcatore a 4,40, cerca la rete numero 104 in Champions, Mateo Retegui, nel tabellino dei marcatori a 2,75, è pronto a guidare l’Atalanta.

Basta un punto, all’Inter, per blindare gli ottavi di finale della competizione. I Campioni d’Italia, quarti a 16 punti, ospitano un Monaco che sogna l’aggancio ai nerazzurri. Gli esperti Sisal ritengono i nerazzurri favoriti a 1,60 contro il 5,50 dei francesi mentre si scende a 4,00 per il pareggio. La gara potrebbe essere decisa dagli episodi, tipo un gol dalla panchina, a 2,50, o un intervento del VAR, in quota a 3,00. Marcus Thuram, gol o assist a 1,57, vuole regalarsi una notte da protagonista mentre Breel Embolo, in gol a 3,50, sogna di dare un dispiacere ai tifosi dell’Inter.

La Juventus vuole spazzare via il momento di difficoltà provando a centrare tre punti pesanti contro un Benfica che ha vinto appena una delle ultime cinque in Champions League. Bianconeri che intravedono la vittoria a 2,20, blitz portoghese a 3,50 mentre il pareggio si gioca a 3,20. Juventus che prova a sfatare un vero tabù visto che, nei precedenti 8 incroci con il Benfica, ha racimolato appena una vittoria e un pareggio a fronte di 6 sconfitte. Partita che si preannuncia avara di reti, l’Under è offerto a 1,75, tanto che un risultato esatto di 2-0 è dato a 11 per i padroni di casa mentre pagherebbe 19 volte la posta quello a favore del Benfica. Dusan Vlahovic, a segno a 2,50, prova a scacciare l’ombra del neo arrivato Kolo Manui mentre Vangelis Pavlidis, a 3,00, ha ancora il piede caldo dopo la tripletta contro il Barcellona.

Il Milan prova a blindare i primi otto posti della classifica contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro. I rossoneri partono ampiamente favoriti a 1,52 contro il 5,50 dei padroni di casa mentre il pareggio è in quota a 4,50. Rossoneri spinti dalla storia, 6 successi in 8 confronti complessivi, e che sognano un clean sheet offerto a 2,80: la Dinamo ha segnato appena 5 reti nei precedenti contro il Diavolo. I due allenatori dovranno limitare i propri bollenti spiriti perché l’ammonizione per uno tra Cannavaro e Conceição si gioca a 5,00. Marco Pjaca, gol o assist a 3,15, sfida Christian Pulisic, una rete o un passaggio vincente a 1,67, come protagonista.

Il Bologna chiude la sua avventura in Champions al José Alvalade di Lisbona, ospite dello Sporting. I portoghesi sono reduci da tre sconfitte consecutive e devono per forza vincere per non incappare in una prematura eliminazione; i rossoblù, dopo il successo contro il Dortmund, vogliono chiudere al meglio la loro esperienza europea. Sporting favorito, per gli esperti Sisal, a 1,45, il blitz del Bologna si gioca a 7,00 mentre il pareggio è offerto a 4,75. Padroni di casa avanti, 1,38, anche per segnare il primo gol del match rispetto agli emiliani, dati a 3,40. Particolare attenzione andrà fatta agli interventi in area perché un rigore è in quota a 2,75. Viktor Gyökeres, 34 marcature stagionali, è il favorito, a 1,80, per entrare nel tabellino dei marcatori ma Santiago Castro, a 4,00, è pronto a esultare con i tifosi del Bologna.

