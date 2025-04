Champions League – L’Inter, contro il Barcellona, sogna di ripetere il 2010 Lautaro ancora a segno contro i catalani a 3,00 su Sisal.it

Roma, 29 aprile 2025 – Ventisei semifinali e 8 Champions (totali) in bacheca. La sfida tra Barcellona e Inter vede di fronte due delle corazzate europee che si giocano l’accesso alla finale dell'Allianz Arena di Monaco del prossimo 31 maggio. Le due formazioni arrivano da momenti diametralmente opposti: il Barça è primo in Liga e reduce dalla vittoria in Copa del Rey mentre i nerazzurri hanno perso la leadership in Serie A e sono stati eliminati dalla Coppa Italia. Normale, quindi, che gli esperti Sisal ritengano i catalani favoriti, nella semifinale di andata di Champions League, a 1,62 rispetto al 5,25 dell’Inter mentre si scende a 4,00 per il pareggio. I campioni d’Italia sognano di ripetere l’impresa del 2010 quando, seppur sconfitti in semifinale dal Barcellona al Camp Nou, si qualificarono per la finale, poi vinta, di Madrid: il passaggio turno si gioca a 1,60 per i ragazzi di Flick con l’Inter in quota a 2,40. Mercoledì sera si troveranno di fronte il miglior attacco, Barcellona, contro la difesa più impenetrabile, Sommer e compagni: l’Over, a 1,52, si fa preferire all’Under, offerto a 2,40. La Combo Goal + Over 2,5, a 1,72 è ampiamente nelle corde del match al pari di un Ribaltone, in quota a 6,00. Un risultato esatto di 2-1 si gioca a 8,50 per i padroni di casa mentre quello a favore dell’Inter pagherebbe 17 volte la posta.

Tra i protagonisti annunciati mancherà Robert Lewandowski, ancora alle prese con un infortunio, autore tre anni fa, di una doppietta proprio contro i nerazzurri. Ferran Torres, in gol a 2,00, dovrebbe sostituire il bomber polacco come fatto, egregiamente, in Copa del Rey. Molta attenzione la retroguardia nerazzurra dovrà farla anche a Raphina, offerto a 2,50, e soprattutto a Lamine Yamal, gol o assist a 1,78. L’Inter spera che Lautaro Martinez, nel tabellino dei marcatori a 3,00, possa ripetere la prova del 2022 e colpire ancora i catalani. Inzaghi dovrà decidere chi affiancare al Toro: la speranza è di riavere Marcus Thuram, a segno a 3,25, mentre Marko Arnautovic, a 4,25, sembra avanti nelle gerarchie rispetto a Joaquín Correa, dato a 5,00.

