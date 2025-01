Chiara Alzati: “Come parlare ai vertici aziendali senza sentirsi sotto pressione”

Le giuste tecniche per comunicare in modo sicuro con i CEO e fare una presentazione esaustiva ed efficace. È quanto insegna il Metodo Parlare Chiaro® di Chiara Alzati, Corporate Effective Communication & Public Speaking Trainer.

Milano, 22 gennaio 2025. Quando ci si trova di fronte ai leader della propria azienda non sempre è facile presentare un messaggio o fare un intervento, perché si sente il peso della responsabilità. I dirigenti, infatti, desiderano informazioni concise e chiare. Una comunicazione inefficace può portare a fraintendimenti o, peggio, compromettere la propria crescita professionale. La buona notizia è che esistono strategie efficaci per affrontare queste situazioni con sicurezza. È quanto insegna il Metodo Parlare Chiaro® ideato da Chiara Alzati, Corporate Effective Communication & Public Speaking Trainer e fondatrice della Chiara Alzati S.r.l.

«Ci sono sei tecniche pratiche per comunicare con efficacia e sicurezza durante le presentazioni ai vertici aziendali – spiega Chiara Alzati –. Punto 1: consiglio prima di tutto di andare dritti sull’argomento, spiegando in breve ciò che si intende proporre e perché è importante. Punto 2: focalizzarsi sui risultati, perché i vertici aziendali vogliono sapere come quella precisa idea impatti sugli obiettivi strategici. Per fare ciò, occorre parlare di numeri, ROI e risultati concreti, non solo di processi. Punto 3: sostenere le argomentazioni con dati semplici e visualizzazioni chiare come grafici, tabelle o infografiche che comunichino immediatamente il messaggio chiave. Punto 4: prediligere la sintesi e la concretezza, evitando dettagli superflui e tecnicismi. Punto 5: essere pronti a rispondere con sicurezza alle domande difficili, prevedendo le obiezioni e studiando risposte precise, così da rafforzare la propria credibilità. Infine, punto 6: Concludere con una call to action chiara, come l’approvazione di un progetto, una decisione da prendere o un impegno da concordare. Seguendo queste sei tecniche non si lascia nulla in sospeso».

Catturare l’attenzione dei manager aziendali durante la presentazione di un progetto o di un report può trasformare una sfida in un’opportunità per eccellere, elevando il livello delle proprie competenze. «Ho seguito molte persone che si sentivano intimidite dall’idea di interagire con il CEO – spiega Chiara Alzati –. La paura di confrontarsi con i vertici aziendali può paralizzare persino i leader più esperti. Alcuni avevano il timore di dire qualcosa di sbagliato, altri si sentivano inadeguati o preoccupati di perdere credibilità. Di conseguenza, spesso faticavano a esprimere le loro opinioni e a sostenerle con sicurezza. Questo atteggiamento, però, può compromettere la propria autorevolezza. Grazie a tecniche pratiche e mirate, oggi affrontano il CEO con serenità, consapevoli che, con il giusto approccio, è possibile gestire anche i temi più complessi con efficacia e professionalità».

Chiara Alzati affronta questo tema in uno dei suoi libri, “Parlare chiaro in azienda”, una guida professionale pensata appositamente per comunicare in modo più sicuro ed efficace e per affrontare le sfide di Public Speaking in diversi contesti di business. Il Metodo Parlare Chiaro® ideato da Chiara Alzati aiuta a trasmettere i contenuti con presenza emotiva, autorevolezza e autenticità, permettendo di ottenere risultati duraturi.

CONTATTI: https://parlarechiaro.com/